Le moment Rizqy du PLQ viendra

Députée libérale à Québec de 2007 à 2022, Christine St-Pierre a été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de même que ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2007, elle a été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, puis correspondante à Washington.

Impeccable dans sa tenue noire, Marwah Rizqy brillait dans une salle d’un sous-sol d’église de l’arrondissement de Saint-Laurent où 300 personnes s’étaient rassemblées dimanche dernier, dans le cadre de la Semaine des aînés. Elle s’arrêtait à chacune des tables, armée de son sourire — et d’un grand charme naturel —, avec toujours de bons mots, son attachée politique sur ses talons (hauts !) pour photographier ces moments qu’elle allait mettre rapidement en ligne sur ses réseaux sociaux.

Puis, elle est montée sur scène pour prendre la parole… avant de s’excuser de devoir quitter l’événement abruptement. « Vous savez, j’ai un jeune bébé et j’aimerais bien l’embrasser avant qu’il aille au lit ! » Dans la salle, les applaudissements ont alors fusé. Étant sur place, j’ai pu moi-même constater que plusieurs aînés avaient les yeux remplis d’admiration. L’affection pour Marwah Rizqy est bien réelle.

Pour plusieurs, Marwah Rizqy est l’étoile montante de la politique québécoise. « La plus efficace, la plus charismatique et la plus flamboyante députée libérale depuis des années », soutenait le chroniqueur et animateur Patrick Lagacé dans La Presse. Son texte plaidait pour qu’elle se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, dont on parlera dans les prochains jours : les détails de la course seront dévoilés cette fin de semaine.

Tiraillée et déchirée, Marwah Rizqy a toutefois clairement fermé la porte à une candidature. Elle veut un deuxième enfant, et sa priorité est là. Ce qui ne signifie pas que cette porte restera fermée à jamais : la députée n’a que 38 ans, elle aura une autre chance… Le temps joue même en sa faveur.

Compte tenu du travail de reconstruction colossal à faire — ce que souligne le rapport du Comité sur la relance, dévoilé ce jeudi —, il y a peu d’espoir que le Parti libéral puisse se refaire une crédibilité suffisamment grande pour remporter les élections de 2026. À moins que, contre toute attente, le prochain chef survive à cette traversée du désert, Marwah Rizqy peut penser à 2030. Elle aura ainsi la chance entre-temps de laisser plus durablement son empreinte.

La tâche de remettre le PLQ sur ses rails sera herculéenne. S’il fallait un événement de plus pour l’illustrer, ce sont les maigres résultats obtenus lors de l’élection partielle du 2 octobre dans l’ancien château fort libéral de Jean-Talon, dans la région de Québec (moins de 9 % du vote pour la candidate Élise Avard Bernier).

Selon l’ancien premier ministre Jean Charest — à qui j’ai parlé récemment —, l’équation est simple : « Pas de chef, pas de message = pas de votes. » C’est ce qui a manqué dans Jean-Talon. En entretien, Jean Charest s’étonne d’ailleurs de l’effacement complet du Parti libéral dans la région de Québec. « S’il y a un parti qui a respecté la capitale nationale, c’est bien nous ! pense-t-il. Le Centre Vidéotron, le nouveau PEPS de l’Université Laval, la promenade Samuel-De Champlain, le domaine Cataraqui, le Monastère des Augustines… » La liste des projets réalisés sous un gouvernement libéral est effectivement longue… mais elle ne pèse visiblement pas très lourd dans le vote.

Le vide semble profond. Dans une entrevue mettant la table pour le dépôt du rapport du Comité sur la relance qu’il codirigeait avec la députée Madwa-Nika Cadet, André Pratte disait cette semaine qu’on « parle beaucoup du parti qui doit reconnecter avec l’électorat québécois […], mais il faut commencer par reconnecter avec les libéraux eux-mêmes ». La même analyse m’a été faite récemment par un militant.

Depuis longtemps, le PLQ accumule les tuiles : la dernière en date est l’exclusion du caucus du député Frédéric Beauchemin, qui est sous le coup d’une plainte de harcèlement psychologique de la part de la présidente de la Commission-Jeunesse du parti. Il préparait le chemin en vue de sa candidature au leadership. De l’avis de plusieurs observateurs, son projet vient de s’effondrer, peu importe le résultat de l’enquête.

Cette présumée histoire de harcèlement viendra probablement occulter le conseil général des membres à Drummondville, où seront discutés le rapport du Comité sur la relance de même que les détails de la course au leadership du parti. Selon mes informations, le parti proposera une course qui serait lancée à l’automne 2024, pour un vote des membres au printemps 2025. D’autres échos parlent plutôt d’une course déclenchée au printemps 2024, pour un vote l’automne suivant. À suivre.

Mais peu importe quand se déroulera la course, il faudra bien des concurrents pour la rendre intéressante. Et personne, jusqu’ici, ne s’est manifesté — à part Beauchemin.

Plusieurs libéraux — j’en fais partie — reconnaissent les grandes qualités de Marwah Rizqy : elle brille à l’Assemblée nationale, elle est très talentueuse, compétente, avec une solide formation d’avocate fiscaliste. En Chambre lors de la période des questions, à titre de porte-parole en matière d’éducation, elle est redoutable devant le ministre Bernard Drainville (qui a refusé de m’accorder une entrevue sur son sentiment face à cette adversaire coriace…).

Mais dans les camps adverses, on convient que Marwah Rizqy a le talent de frapper là où ça fait mal ! Une source caquiste la qualifie d’« intense et décapante. Elle est respectée : c’est bon signe quand tu déranges le gouvernement » ! Selon le député solidaire (et ancien chroniqueur) Vincent Marissal, elle est parmi « les trois étoiles » du match qui se joue à l’Assemblée nationale.

Pour plusieurs femmes qui se lancent en politique active, la maternité est un réel enjeu. Comment concilier une vie de famille avec la politique, qui nous tient loin de la maison ? L’Assemblée nationale vient tout juste d’inaugurer sa première halte-garderie, « Le conseil des petits trésors » : une aide bienvenue, mais qui ne règle pas tous les défis pour autant.

Malgré tous les progrès de l’égalité entre les femmes et les hommes, celui de la conciliation maternité-politique demeure difficile à atteindre. Dans le monde, seulement deux femmes cheffes de gouvernement ont accouché pendant leur mandat : Benazir Bhutto, au Pakistan, en 1990, et Jacinda Ardern, en Nouvelle-Zélande, en 2018. Cette dernière ne s’était accordé que six semaines de congé.

Au Québec, des femmes politiques ont ouvert le chemin. Pauline Marois était enceinte de huit mois lorsqu’elle a été élue pour la première fois, en 1981. Elle a été nommée ministre 10 jours après son accouchement. Plus récemment, Geneviève Guilbault était vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique quand elle a accouché de son deuxième enfant, en janvier 2020.

En France, en 1992, l’ex-ministre de l’Environnement Ségolène Royal avait accepté les caméras de télé dans sa chambre d’hôpital le lendemain de son quatrième accouchement. C’était la première fois de l’histoire de la République qu’une femme donnait naissance dans l’exercice de ses fonctions de ministre. Elle a déclaré sur BFMTV, quelques années plus tard, avoir permis ces caméras pour la cause des femmes. « Je voulais montrer que l’on peut à la fois être ministre et en même temps assumer le fait d’avoir quatre enfants… C’était un geste militant »… qu’elle a plus tard regretté, car il fut très mal interprété par certains groupes féministes.

En 2009, l’ancienne ministre française de la Justice Rachida Dati était revenue à son poste cinq jours après avoir accouché par césarienne. Dans une entrevue à Libération, Marie-Pierre Martinez, secrétaire générale du Planning familial, a déclaré que Dati « n’avait pas le choix. Elle jouait sa carrière, car l’absence équivaut à une manière de se mettre hors du système ». Des groupes féministes avaient été choqués : « Les employeurs peuvent s’en servir, faire une pression intolérable sur les femmes », avait réagi dans Libération le Collectif national pour les droits des femmes.

Marwah Rizqy fait partie d’une autre génération et ne veut pas jouer à la superwoman : « Je suis une coureuse, je me rappelle moi-même à l’ordre. Je ne peux pas tout faire. » Elle sait aussi de quoi elle parle, puisqu’il y a un an à peine, elle faisait campagne aux élections générales, dans sa circonscription, enceinte de huit mois. C’était déjà un défi. Mais diriger un parti qui doit être reconstruit de A à Z est complètement autre chose.

L’étoile des libéraux n’a donc pas fait une croix sur ses ambitions. Pour le moment, sa priorité est du côté de sa famille.