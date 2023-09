Le niveau d’immigration temporaire actuel est insoutenable

Le Canada et le Québec ont connu en 2022 une explosion soudaine et inattendue de leurs populations. À 2,4 % et presque 1,8 % respectivement, il s’agit de la plus forte croissance démographique en un an depuis au moins un demi-siècle.

La principale source de cette explosion est le niveau extraordinairement élevé de l’immigration temporaire. Or, les dirigeants politiques tendent à concentrer leur attention purement sur le nombre d’immigrants permanents (par exemple, 500 000 au Canada en 2025, ou de 50 000 à 60 000 au Québec en 2027) et « omettent » l’immigration temporaire.

Il s’agit là d’une sérieuse erreur d’appréciation.

Le tableau ci-dessous décompose la croissance de la population totale au Canada et au Québec en 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) en ses deux grandes sources : 1) le solde migratoire (immigration permanente plus immigration temporaire, moins émigration nette) et 2) l’accroissement naturel (naissances moins décès).

Contributions du solde migratoire (immigration permanente plus immigration temporaire, moins émigration nette) et de l’accroissement naturel (naissances moins décès) à la croissance totale de la population dans l’ensemble du Canada et au Québec dans l’année 2022

Source de variation de la population Nombre de personnes Canada Québec Immigration permanente 437 612 68 721 + Immigration temporaire (augmentation du nombre de résidents non permanents) 500 261 94 016 – Émigration nettea -35 015 -11 998 = Contribution du solde migratoire 902 858 150 739 + Contribution de l’accroissement naturel (naissances moins décès) 27 584 2 300 = Croissance totale de la population 930 442 153 039 Taux de croissance de la population (en pourcentage du niveau au 1er janvier 2022) +2,41 % +1,78 % a Pour le Québec, l’émigration nette inclut le solde interprovincial. (Source : Statistique Canada ; tableaux de données 1710-0009, 1710-0020, 1710-0040 et 1710-0059 ; données mises à jour le 27 septembre 2023.)

Note : Les données diffèrent de celles de Statistique Canada diffusées cette semaine.

La contribution du solde migratoire à la croissance totale de la population est absolument dominante ; l’accroissement naturel n’y a compté que pour 3 % au Canada et 2 % au Québec.

De plus, la croissance de la population résulte beaucoup plus de l’immigration temporaire que de l’immigration permanente. Dans l’ensemble du Canada, le nombre d’immigrants temporaires a été supérieur de 14 % au nombre d’immigrants permanents (500 261 contre 437 612) ; au Québec, les temporaires ont dépassé les permanents de 37 % (94 016 contre 68 721). Statistique Canada définit les immigrants temporaires comme les personnes à qui le Canada accorde un permis temporaire d’études ou de travail, les demandeurs d’asile, et les personnes à charge de tous ces groupes.

Ces augmentations sont énormes, soudaines et imprévues dans les deux cas. Au Québec, la population avait augmenté en moyenne de 60 000 habitants par année de 2011 à 2021, et il y a à peine un an, l’Institut de la statistique du Québec prévoyait qu’elle augmenterait de 89 000 en 2022. L’organisme a donc sous-estimé de 61 000 personnes, ou de 41 %, la hausse réelle !

Statistique Canada a fait une sous-estimation de la même envergure pour l’ensemble du pays : la population canadienne avait augmenté en moyenne de 400 000 habitants par année de 2011 à 2021, mais elle a crû de 930 442 personnes en 2022.

L’immigration temporaire est permanente

En théorie, l’immigration temporaire ne devrait avoir qu’un effet passager sur la croissance de la population. Chaque cohorte d’immigrants temporaires s’en va une fois que les permis de séjour qui leur ont été accordés arrivent à expiration. Or, l’immigration temporaire a eu un effet permanent et en hausse sur la croissance de la population jusqu’au sommet de 2022.

L’effet d’une cohorte d’immigrants temporaires sur la croissance de la population, comme celui que le tableau ci-dessus a mis en lumière pour 2022, ne disparaît pas en pratique, mais au contraire continue à augmenter si cette cohorte est remplacée par de nouvelles cohortes d’immigrants temporaires encore plus nombreux dans les années subséquentes.

C’est exactement ce qu’on a observé au cours des dernières années, le nombre de nouveaux immigrants temporaires au Canada et au Québec ayant continuellement augmenté d’une année à l’autre.

Dans 30 ans, 15 millions de Québécois et 81 millions de Canadiens

Il faut naturellement se demander si 2022 n’est qu’une anomalie. Or, les données dont nous disposons jusqu’ici portent à croire qu’en 2023, l’immigration totale (permanente et temporaire) et, par conséquent, la croissance de la population dépasseront les sommets atteints en 2022, au Québec comme dans l’ensemble du Canada.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé que l’immigration permanente serait portée à 465 000 en 2023. Ce nombre va dépasser de 27 000 les 438 000 admissions de 2022. Pour l’immigration temporaire, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déjà délivré 1 060 040 nouveaux permis de séjour (permis d’études et de travail, plus demandes d’asile) pendant les sept premiers mois de 2023, en comparaison de 584 175 pendant la période correspondante de 2022.

Au Québec, l’immigration permanente planifiée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour 2023 est de 51 000 admissions. Ce sera 18 000 de moins qu’en 2022 en raison de la fin du rattrapage postpandémique. Sauf que du côté de l’immigration temporaire, IRCC a accordé 184 000 nouveaux permis de séjour au Québec pendant les sept premiers mois de 2023. C’est 68 000 de plus que pendant la période correspondante de 2022.

Si la population continuait à augmenter au même rythme qu’en 2022 (+2,34 % par année au Canada et +1,74 % au Québec), elle atteindrait 81 millions d’habitants au Canada et 14,9 millions au Québec à la fin de 2052, dans quelque 30 ans.

Dans le cas du Québec, la projection est supérieure de 5 millions aux 9,7 millions du scénario démographique de référence le plus récent (juillet 2022) de l’Institut de la statistique du Québec. Ce n’est pas rien.

Ce ne sont pas des prédictions, mais des projections aveugles qui visent à faire constater que, nourrie par une très forte immigration temporaire, la croissance démographique au rythme de 2022 aurait des conséquences économiques, sociales et politiques majeures si elle se poursuivait.

Vers un appauvrissement de la population

Il va de soi qu’une population plus nombreuse fait grossir la taille globale de l’économie. Le produit intérieur brut (PIB) total de l’économie s’accroît, puisqu’avec plus de travailleurs en provenance de l’immigration, une économie peut produire un plus gros volume total de biens et de services. Cependant, le but premier de la croissance économique n’est pas de gonfler la taille globale de l’économie, mais plutôt d’améliorer le niveau de vie moyen de la population. Autrement dit, c’est le PIB par habitant qui doit être visé et non pas le PIB total.

Or, la littérature scientifique a démontré à répétition la fausseté de l’affirmation voulant que, dans les économies avancées, une population plus nombreuse entraîne une croissance plus rapide du PIB par habitant. Les données du Fonds monétaire international et des Nations unies permettent immédiatement d’observer qu’au cours de la période de 1989 à 2019, le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant des grandes économies avancées de l’OCDE s’est avéré statistiquement indépendant du taux de croissance de leur population et de leur taux d’immigration.

Un exemple parmi d’autres est celui de la Corée du Sud, qui n’accueille que très peu d’immigrants et qui voit même sa population diminuer, mais qui affiche néanmoins, depuis longtemps, le taux de croissance du PIB par habitant le plus rapide de toutes les grandes économies avancées.

De petits pays comme l’Autriche, le Danemark, la Suède et la Suisse ont une petite taille démographique (10 millions d’habitants ou moins, comme le Québec) et un petit PIB total, mais leur PIB par habitant est parmi les 10 plus élevés au monde.

Il faut retenir de ces résultats qu’il est peu probable que la croissance démographique accélérée accompagnant un taux d’immigration élevé au Québec et au Canada accélère l’enrichissement de la population. On peut même appréhender le contraire.

À court terme, un taux d’immigration plus élevé signifie que l’équipement productif disponible (bâtiments, machines, matériel) est utilisé par un plus grand nombre de travailleurs. Cela entraîne donc en moyenne moins d’équipement par travailleur, une production moindre par travailleur, et par conséquent un PIB par habitant plus faible. Les données canadiennes et québécoises des 25 dernières années le confirment : plus le taux d’immigration est élevé dans une année, plus la hausse du PIB par habitant est faible l’année suivante.

À moyen terme, une immigration plus forte exige qu’une fraction plus importante de l’épargne disponible serve à construire des logements, à agrandir les infrastructures publiques (éducation, santé, services sociaux, justice, transport, etc.) et à outiller les travailleurs nouvellement arrivés avec un équipement productif équivalent à celui des employés déjà sur place. Il reste donc moins d’épargne pour financer les investissements non résidentiels et les activités innovantes des entreprises qui sont les vecteurs de la croissance du PIB par travailleur. Le PIB par habitant s’affaiblit.

Appauvrir ceux qu’on accueille

L’effet de l’immigration sur le PIB par habitant finit par être intimement lié aux caractéristiques des personnes qui sont accueillies. Depuis 10 ans, sous cet angle, le Canada a été soumis à trois occurrences particulières.

Premièrement, l’expansion considérable de l’immigration l’a amené à recruter des candidats moins qualifiés professionnellement. Ce qui se répercute sur les gains salariaux potentiels de ces candidats, encore plus faibles que la moyenne.

Deuxièmement, les critères d’admission de la grille traditionnelle de pointage (âge, scolarité, etc.) ont été pour une bonne part remplacés par un système de nomination par les employeurs (ce sont eux qui les choisissent selon leurs propres critères), lesquels souhaitent surtout minimiser leurs coûts de main-d’œuvre.

Troisièmement, la demande de main-d’œuvre immigrante de la part des employeurs qui veulent pourvoir leurs postes vacants est particulièrement forte pour les emplois exigeant un faible niveau de scolarité et de qualification.

Comme l’ont récemment démontré des chercheurs d’universités ontariennes, la conséquence de ces trois occurrences est qu’après leur arrivée au pays, les nouveaux immigrants de 2006 ont vu leur salaire moyen atterrir très en dessous du salaire moyen de la population d’accueil 10 ans plus tard, en 2016. Le résultat de la politique d’immigration du Canada, qui est aussi appliquée par le Québec quoique dans une mesure plus modérée, a été de faire diminuer la moyenne générale des salaires et, par conséquent, de ralentir le PIB par habitant.

Vers une plus grande pénurie de main-d’œuvre

Si une croissance démographique accélérée n’avait pas d’effet positif sur le PIB par habitant ou même ralentissait sa progression, est-ce qu’au moins l’arrivée massive d’immigrants, qui serait la source de cette croissance de la population, réussirait à soulager le manque de main-d’œuvre dont se plaignent les employeurs publics et privés ? Oui pour les secteurs d’emploi qui en bénéficient, mais non pour l’économie dans son ensemble.

L’immigration fait évidemment croître l’offre de main-d’œuvre dans les secteurs qui accueillent les immigrants, mais une fois que ceux-ci et leurs employeurs dépensent leurs revenus, ils font augmenter la demande de main-d’œuvre ailleurs dans l’économie, de sorte qu’au net, la pénurie de main-d’œuvre (la demande moins l’offre) finit par rester inchangée dans l’ensemble de l’économie.

Pire, elle peut même s’accentuer. On voit très bien présentement cette conséquence de l’immigration sur la demande de main-d’œuvre en constatant son intensification dans les secteurs du logement et des services publics comme l’éducation et la santé.

La preuve de ce résultat dans les économies avancées est claire, mais elle n’est malheureusement pas encore bien admise par les dirigeants politiques, les médias et les associations d’affaires.

On continuera de vieillir !

Une autre erreur d’opinion répandue est qu’un rythme d’immigration accru atténue les conséquences du vieillissement de la population en augmentant ou en empêchant de diminuer le nombre de travailleurs et de contribuables. Malheureusement, les chercheurs sont unanimes à rejeter cette hypothèse. Un accroissement de l’immigration n’a sur le vieillissement qu’un effet minime. La structure par âge des immigrants est trop variée. De plus, les immigrants vieillissent, eux aussi.

Des finances publiques déstabilisées

Si l’expansion accélérée de l’immigration temporaire et de la population observée en 2022 se poursuivait, elle toucherait directement les finances publiques.

La projection des besoins d’investissement en infrastructures publiques (éducation, santé, services sociaux, routes, etc.) récemment publiée dans le Plan québécois des infrastructures 2023-2033 en est un exemple. Elle deviendrait périmée, puisqu’elle repose sur les hypothèses démographiques récentes de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui seraient complètement dépassées.

Un autre exemple est la projection des dépenses budgétaires du gouvernement du Québec publiée en juin 2023 par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, qui est elle aussi basée sur les hypothèses démographiques obsolètes de l’ISQ. Elle aurait elle aussi besoin d’une forte correction à la hausse.

De plus, avec une croissance du PIB par habitant ralentie, la hausse des revenus budgétaires ne pourrait pas couvrir adéquatement la hausse des dépenses. La projection de finances publiques provinciales quasi équilibrées à long terme que la Chaire a vaillamment construite dans son rapport sur la soutenabilité budgétaire du Québec ne pourrait plus tenir.

Un défi de la francisation presque impossible à relever

La persistance d’une immigration temporaire à un niveau aussi élevé qu’en 2022 poserait également au gouvernement québécois un défi presque impossible à relever en matière de francisation.

Les résultats du recensement de 2021 sur les choix linguistiques sont formels : lorsque l’une ou l’autre des deux langues officielles du Canada est utilisée régulièrement à la maison par les immigrants temporaires à Montréal, 58 % optent pour le français et 42 % pour l’anglais. Ce taux d’utilisation du français est nettement plus faible que celui des immigrants permanents récents (65 %) et des non-immigrants (80 %). Il est, de plus, particulièrement difficile à améliorer, parce qu’à moins de vouloir passer ultérieurement à l’immigration permanente, les immigrants temporaires qui ne connaissent pas bien le français au départ et qui s’attendent à quitter le Québec une fois leur permis de séjour échu n’ont guère intérêt à s’investir à fond dans l’apprentissage de la langue.

Le problème ne pourrait pas être résolu par leur départ du Québec s’ils étaient remplacés par de nouvelles cohortes d’immigrants temporaires qui seraient tout aussi peu compétents en français, car on devrait toujours recommencer à zéro.

Quelles sont les conséquences politiques de cette immigration temporaire ?

Une immigration temporaire abondante et persistante exercerait une forte pression en aval sur l’immigration permanente. Le gouvernement fédéral, initiateur et responsable de l’immigration temporaire, a conçu ce programme comme une voie de passage facilitant l’accès des candidats qui le désirent à l’immigration permanente.

Des permis de séjour d’une durée limitée sont délivrés à des étudiants, des travailleurs, des demandeurs d’asile, ainsi qu’à leurs personnes à charge. L’idée est de permettre à ces titulaires d’acquérir au Canada une expérience de travail ou un diplôme qui augmentent ensuite leurs chances d’être admis à l’immigration permanente. Il devient ainsi possible d’immigrer en deux étapes : l’immigration temporaire d’abord, puis l’immigration permanente après l’expérience de travail ou le diplôme acquis au Canada.

Ce n’est pas une mauvaise idée en soi, pour autant que le système soit bien géré et que l’accès à l’immigration permanente continue à être raisonnablement partagé avec les candidats qui préfèrent se présenter directement à partir de l’étranger. Malheureusement, l’immigration temporaire est présentement mal gérée.

À Ottawa tout particulièrement, IRCC paraît plongé dans un chaos administratif monstre. La politique fédérale d’immigration temporaire n’admet jusqu’ici aucune limite au nombre de candidats à accepter chaque année comme résidents non permanents. Ce nombre est dans une large mesure déterminé par la libre demande des employeurs, des collèges et des universités et par les arrivées de demandeurs d’asile, quel qu’en soit le nombre.

En conséquence, le volume de dossiers a explosé et leurs délais d’analyse sont interminables. Les postulants deviennent frustrés, les normes de qualité à l’admission ont été édulcorées. Plusieurs risques d’exploitation de travailleurs temporaires sont apparus. Et la pression démographique sur le marché du logement et sur les services publics n’a jamais été aussi forte.

Autrement dit, le système est incontrôlable et détraqué.

Une vague d’immigrants temporaires trop forte et persistante dans les années futures aurait trois conséquences politiques néfastes. Premièrement, les délais d’attente à l’immigration permanente s’allongeraient et les manifestations, bien compréhensibles, d’immigrants temporaires frustrés se multiplieraient dans les médias et devant le parlement.

Deuxièmement, on verrait les admissions à l’immigration permanente en provenance de l’immigration temporaire occuper une place de plus en plus grande et écraser progressivement les demandes en provenance directe de l’étranger, qui sont analysées sur la base d’une grille de pointage ayant depuis longtemps fait la preuve de son efficacité en matière d’intégration. Troisièmement, la pression politique visant à désengorger le système au moyen d’un rehaussement continuel des cibles d’admission à l’immigration permanente s’intensifierait. Elle pourrait devenir irrésistible et détruire la modération qui a jusqu’ici caractérisé la politique d’immigration du Québec.

Et puis après

Il est impératif qu’Ottawa et Québec abandonnent le laisser-faire approximatif actuel en matière d’immigration temporaire, qu’ils en gèrent rigoureusement les caractéristiques et la structure et, pour commencer, qu’ils stabilisent à un niveau modéré le nombre de résidents non permanents acceptés chaque année, plutôt que de l’augmenter continuellement comme ils l’ont fait au cours de la dernière décennie, jusqu’au sommet himalayen de 2022.

Cela dit, il faut réaffirmer sans détour qu’au XXIe siècle, l’immigration est absolument essentielle pour enrichir notre humanité, notre culture et notre société. Mais par respect pour nos nouveaux compatriotes, il faut éviter la précipitation et prendre le temps et les ressources nécessaires pour bien les accueillir, bien les intégrer et bâtir avec eux notre nouvelle identité.

La vertu est dans la modération et l’équilibre.