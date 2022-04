Le pacte d’Ottawa

C’est un pacte parlementaire unique en son genre à deux égards qu’ont conclu le premier ministre libéral Justin Trudeau et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh le mois dernier.

Dans le passé, d’autres gouvernements minoritaires libéraux — sous Pierre Elliott Trudeau en 1972 et plus récemment sous Paul Martin en 2005 — avaient eu recours à des ententes tacites ponctuelles avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) pour écarter ou retarder la menace d’un vote de censure, qui aurait précipité le pays en élections.

Mais aucun gouvernement minoritaire fédéral n’avait scellé un accord aussi officiel et d’une aussi longue durée avec un parti d’opposition. Car ce n’est pas un plat de lentilles que le NPD a accepté en échange de son engagement à assurer la survie des libéraux au pouvoir jusqu’à l’échéance d’un plein mandat de quatre ans, en 2025.

Justin Trudeau ne partage peut-être pas le volant avec Jagmeet Singh, mais le chef néo-démocrate vient de s’installer dans le siège du copilote pour une partie de la feuille de route du gouvernement fédéral pour les trois prochaines années.

Du financement de la santé à la lutte contre les changements climatiques en passant par la réconciliation avec les Premières Nations, les deux partis ont circonscrit une demi-douzaine de terrains sur lesquels ils ont convenu de faire ensemble un bout de chemin.

Ce parcours commun correspond à des engagements qu’une majorité d’électeurs qui ont appuyé l’un ou l’autre des deux partis en cause au scrutin fédéral de l’automne dernier (50,4 %) reconnaîtront d’emblée. À l’époque, des sondages montraient que le partenariat que le NPD et les libéraux viennent de nouer était la formule que privilégiaient les trois quarts de leurs sympathisants respectifs.

***

L’autre nouveauté, c’est que cette alliance a été conclue par un gouvernement minoritaire qui n’en avait pas absolument besoin.

En Ontario en 1985 et plus récemment en Colombie-Britannique, ce genre d’entente était intervenue seulement pour permettre au parti qui avait terminé la soirée électorale en deuxième place de former quand même le gouvernement.

Cette expérience équivaut à une occasion de briser un cercle vicieux qui rend de plus en plus stérile la conversation politique à Ottawa.

En comparaison, le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau — avec 40 sièges de plus que l’opposition officielle — s’est retrouvé assez confortablement en selle pour un troisième mandat l’automne passé.

Et contrairement à Paul Martin qui était acculé au mur lorsqu’il a offert des concessions budgétaires à Jack Layton, Justin Trudeau aurait pu continuer à assurer la survie de son gouvernement au cas par cas, tout au moins jusqu’à ce que le nouveau chef du Parti conservateur soit choisi l’automne prochain, et probablement au-delà.

Ce qu’a plutôt obtenu le premier ministre fédéral en échange de son engagement à mettre davantage d’eau néo-démocrate dans son vin libéral, c’est d’abord et avant tout du temps pour faire avancer certains des principaux chantiers de son gouvernement.

***

Bien sûr, le pacte conclu entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh pourrait faire long feu.

On verra si la politique avec un p minuscule reprendra ses droits le jour où l’un ou l’autre des partenaires trouvera un avantage à mettre fin à l’expérience, soit dans l’espoir de remporter une majorité lors d’un scrutin anticipé, soit parce qu’un scandale ferait que les libéraux deviendraient infréquentables pour les néo-démocrates.

Mais en attendant, cette expérience équivaut à une occasion de briser un cercle vicieux qui rend de plus en plus stérile la conversation politique à Ottawa : sur les sept scrutins fédéraux des dernières années, cinq se sont soldés par l’élection d’un gouvernement minoritaire. En moyenne, cela donne un scrutin tous les 28 mois depuis 17 ans.

Avec six partis en lice — en comptant le Parti populaire de Maxime Bernier —, ce n’est pas demain que la fragmentation de l’électorat va se résorber.

Pour les sportifs de la politique, ces retours aux urnes à répétition sont d’un intérêt certain. Mais sur le front des politiques publiques, les résultats sont tout sauf probants.

Sitôt élus, opposition et gouvernement commencent à planifier la campagne électorale qui les attend vraisemblablement au tournant du deuxième anniversaire du scrutin précédent. Dans ce climat, les effets de toge prennent rapidement le dessus sur la mise en œuvre de politiques, aussi consensuelles soient-elles.

Ce n’est pas par hasard que le débat électoral fédéral se résume trop souvent à un concours entre des promesses plus ou moins en l’air et des procès d’intention. Personne, d’un côté comme de l’autre de la Chambre des communes, n’y trouve vraiment son compte, et les électeurs encore moins !

À lire aussi Trudeau : ça sent la fin

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2022 de L’actualité.