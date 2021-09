Le Parti vert, version québécoise

Si un Québécois appuie le Parti vert du Canada le 20 septembre prochain, pour quoi votera-t-il au juste ?

La question se pose alors que l’aile québécoise de la formation a dévoilé mardi son programme électoral, qui n’a pas été soumis à la cheffe, Annamie Paul, et qui contient des nouveautés dont on ignore si elles ont reçu l’aval du parti national.

Des exemples ? Instauration d’une taxe de 15 % sur les investissements en immobilier faits par des étrangers afin de financer le logement social. Congé partiel d’impôt foncier pour les jeunes nouveaux propriétaires. Création d’un système de coupons alimentaires qui permettraient aux personnes démunies de se procurer des aliments locaux aux marchés publics de leur coin. Diminution de la production de porc et de bœuf, grands responsables d’émissions de méthane. Interdiction de la vente de bouteilles en plastique de moins de deux litres.

Il arrive souvent qu’une formation politique pancanadienne dévoile un programme particulier pour le Québec. Mais en règle générale, de tels documents illustrent comment les promesses nationales s’incarneraient sur le terrain québécois, en fournissant des exemples concrets. On n’y retrouve pas de nouvelles mesures !

L’aile québécoise risque surtout de causer un malaise en reconnaissant dans son document « le statut du Québec comme nation distincte au sein du Canada et le droit des Québécois de faire du français la seule langue officielle au Québec ». Cela revient à appuyer le projet de loi 96 de Québec. Le reste du parti approuve-t-il une telle position ?

Au printemps dernier, lorsque le Bloc québécois a fait voter une motion à la Chambre des communes prenant acte de la volonté du Québec d’inscrire dans la Constitution que les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle de la province, Annamie Paul a déclaré qu’elle aurait voté contre si elle avait été députée. Elle estimait qu’on avait dit trop rapidement qu’il n’y avait « pas de souci avec le projet de loi 96 ». Elle a plaidé que ce n’était pas tant un problème de contenu que de « processus » : certains constitutionnalistes doutaient que Québec puisse modifier à sa guise la Constitution.

Quelle est, sur le fond, la position d’Annamie Paul sur la nation québécoise et le français comme langue officielle du Québec ? Ce n’est toujours pas clair. Le parti nous renvoie encore à une déclaration imprécise d’août. Pendant le débat des chefs en français la semaine dernière, mon collègue Guillaume Bourgault-Côté lui a demandé pourquoi elle hésitait à inscrire dans la Constitution que le français est la langue officielle du Québec. Elle a répondu qu’elle « n’[hésitait] pas du tout », avant d’ajouter qu’il y avait des enjeux constitutionnels à éclaircir.

Soulignons que même la prédécesseure d’Annamie Paul, Elizabeth May, avait exprimé un malaise, disant craindre que d’autres provinces imitent le Québec pour faire de l’anglais leur seule langue d’usage. Bref, les grosses pointures du Parti vert ne sont pas nécessairement d’accord avec l’aile québécoise.

Ce n’est pas la première fois qu’une ligne de fracture apparaît entre Annamie Paul et l’aile québécoise de son parti. Celle-ci avait réclamé le départ de la cheffe au printemps dernier. Les cinq candidats québécois ayant présenté leur programme mardi ont affirmé en avoir envoyé un exemplaire à l’équipe de la leader, mais sans plus, et surtout sans attendre son feu vert. Annamie Paul ne s’est pas empêchée de dénoncer cette manière de faire. « Vous me demandez si j’aurais préféré ne pas recevoir la nouvelle de cette manière ? La réponse est absolument. »

Sur le fond, cette affaire met aussi en lumière cette façon particulière qu’a le Parti vert de faire de la politique. Dans ce mouvement, les militants ont beaucoup de latitude et le chef n’est pas nécessairement celui qui dicte la direction générale. Rappelons-nous dans quel pétrin s’était retrouvée Elizabeth May aux élections de 2019 quand elle avait admis qu’elle non plus, à l’instar d’Andrew Scheer, n’imposerait pas de ligne de parti à ses députés sur la question de l’avortement. « Je suis la porte-parole principale du Parti vert, mais je ne suis pas une dictatrice », avait-elle expliqué.

Mardi, les candidats québécois ont reconnu que certains des éléments qu’ils présentaient dans leur programme ne figuraient pas dans celui de leur parti. « Si on est élus, on va défendre cette idée au sein de notre parti et au sein du Parlement », a précisé le candidat et président de l’aile québécoise, Luc Joli-Cœur. Annamie Paul a fait écho à cette latitude en affirmant qu’il y a « suffisamment d’espace » au Parti vert pour accueillir « des différences d’opinions ». N’empêche que cela fait que les électeurs ne sont pas tout à fait certains de ce qu’ils auront s’ils élisent un député vert lundi prochain.

