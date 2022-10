Le PLQ a sauvé les meubles. Mais quels meubles ?

L’auteur a été journaliste, puis sénateur. Il est aujourd’hui professionnel en résidence à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Le soir du 3 octobre dernier, Dominique Anglade semblait fort heureuse des résultats obtenus par le Parti libéral du Québec. On comprend la cheffe : alors que certains avaient prédit le pire, le PLQ est parvenu à conserver le statut d’opposition officielle, ce qui lui assure un rôle de premier plan au sein de l’Assemblée nationale au cours des quatre prochaines années.

Cependant, cette « réussite » ne doit pas cacher le côté catastrophique du plus récent scrutin dans une perspective libérale. Par rapport aux élections de 2018, le PLQ a perdu 10 députés sur 31, et la formation a vu son nombre de votes chuter de 40 %, soit plus de 400 000 bulletins. Dans la plupart des circonscriptions de la région de Montréal, cette baisse n’a pas empêché le parti de conserver ses bastions. Mais dans les circonscriptions francophones du reste de la province, le score des libéraux est famélique, souvent sous les 10 %, parfois sous les 5 % ! On dit que le parti a réussi à sauver les meubles. Soit. Mais les meubles en question sont en piteux état.

Compte tenu de ces résultats, et comme Dominique Anglade en a elle-même convenu, il est évident qu’il y a « beaucoup de travail à faire » au sein du parti afin de convaincre les Québécois qu’il sera prêt à former le gouvernement à la suite des prochaines élections, en 2026. Ce n’est pas seulement une question d’organisation, de recrutement de candidats ou de salles à moitié pleines. Il y a un problème de fond, que les libéraux ne doivent surtout pas éviter d’aborder par peur de déplaire à la cheffe ou à son entourage.

Mme Anglade a mené une très bonne campagne dans des circonstances difficiles. Elle a été victime du fait que la marque libérale est gravement endommagée — elle n’y est pour rien — et d’un virage nationaliste raté — qu’elle a présidé. Un examen lucide des raisons de l’échec doit être effectué ; cela doit inclure un examen de conscience de la part de la cheffe et de son entourage. Le PLQ ne pourra pas faire l’économie d’un travail en profondeur visant à se présenter à l’électorat sous un meilleur jour.

Cette réflexion collective, qui bien entendu se fera avec les militants, doit absolument reposer sur les valeurs intrinsèques du parti. Certains observateurs ont souligné qu’au cours des dernières années, le PLQ semblait chercher son identité. Les libéraux n’ont pas à chercher plus loin que la constitution du parti pour (re)trouver les principes fondamentaux, les racines sur lesquelles l’avenir de la formation politique doit être construit. Il y a dans ces principes tout le nécessaire pour offrir aux Québécois la voie distincte, centriste et compétente qu’ils rechercheront après deux mandats caquistes.

Droits et libertés

Le premier alinéa de l’article 1 de la constitution du Parti libéral du Québec affirme que la philosophie du parti repose sur « la primauté de la personne, les libertés individuelles et le droit de chacun de réaliser ses aspirations dans le respect d’autrui ». Cet article doit en tout temps guider les prises de position du PLQ. Cela étant, il n’y aurait jamais dû y avoir de doute sur l’opposition ferme du parti au recours abusif de la disposition de dérogation dans le projet de loi 96.

La longue histoire du Parti libéral au Québec le prouve, les Québécois sont attachés aux droits et libertés de la personne, tels qu’ils sont protégés de nos jours par les deux chartes, la québécoise et la canadienne. Le PLQ est la seule formation politique de la province qui fait de ces droits son principal ancrage. C’est un héritage précieux, que les libéraux n’ont pas le droit de gaspiller pour des gains illusoires.

Les résultats du scrutin du 3 octobre dernier laissent croire que de nombreux électeurs libéraux sont restés à la maison ou ont voté pour une autre formation politique. On peut penser que beaucoup ne se retrouvaient plus dans leur propre parti. Cela ne doit plus arriver.

Le PLQ n’a pas à faire de « virage nationaliste ». Le mythe, souvent répété, selon lequel les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard « ont été les moins nationalistes de l’histoire moderne du Québec » n’est que cela, un mythe, habilement construit par ceux qui s’opposent aux libéraux. Le nationalisme du parti est enchâssé dans sa constitution, qui fait de « la promotion des intérêts du Québec dans la fédération canadienne » un de ses principes fondamentaux. Le PLQ, qui était nationaliste bien avant la naissance des partis qui lui font concurrence aujourd’hui, n’a pas de leçon à recevoir sur ce plan.

De plus, comme l’a exprimé avec conviction Dominique Anglade lors du second débat des chefs, le Parti libéral du Québec est le seul regroupement d’élus qui allie cette défense ferme des intérêts de la province au sein de la fédération et une foi inébranlable dans les avantages du projet canadien pour le Québec.

Tout en jouant de manière vigoureuse et constructive son rôle d’opposition officielle, la formation doit préparer, sur la base de ses principes, des propositions concrètes et réalistes relatives aux dossiers qui seront en tête des préoccupations des Québécois au cours des prochaines années. Pensons à l’accès aux soins de santé, à la conjoncture économique, à l’immigration, à la situation du français et à l’environnement. Les Québécois attendent d’un grand parti comme le PLQ des propositions d’une rigueur irréprochable. Les libéraux ne peuvent plus se permettre de déposer un cadre financier défectueux ou un grand projet irréaliste.

En matière de santé, il faut trouver autre chose que de recycler des promesses que de précédents gouvernements n’ont pu concrétiser. La vraie priorité devrait être l’humanisation des soins et services ; s’il a peut-être besoin de plus de ressources, notre système de santé a avant tout besoin d’une révolution culturelle.

La formation politique doit retrouver le statut de « parti de l’économie » que la CAQ lui a ravi. Encore là, les principes de base sont inscrits dans l’article 1 de sa constitution : « la réconciliation de deux tendances progressistes : la justice sociale et le dynamisme économique ». C’est sur cette fondation que les libéraux doivent mettre en avant des propositions qui aideront les Québécois à traverser la spirale inflationniste et à amortir les effets de la récession mondiale annoncée.

Au sujet de l’immigration, une approche à la fois nationaliste et fédéraliste amènera le PLQ à proposer au gouvernement du Canada une discussion sur l’application de l’accord Canada-Québec de 1991, notamment en ce qui a trait aux étudiants étrangers. La forte augmentation du nombre d’étudiants anglophones et anglophiles s’installant au Québec n’avait pas été entrevue par les signataires et devrait être abordée de bonne foi par les deux parties, dans le cadre des échanges habituels déjà prévus par l’entente.

Reconnecter

On nous dit que la marque libérale est endommagée. C’est vrai. Mais cela est en grande partie l’œuvre des adversaires des libéraux. Ceux-ci ont réussi à dépeindre le gouvernement Charest comme « corrompu » sur la base de fuites de l’UPAC qui se sont révélées non fondées. Ils ont associé le gouvernement Couillard à l’ « austérité » , alors que c’est grâce à un contrôle serré de la croissance des dépenses (et non à des « coupures ») sous les gouvernements Charest et Couillard que l’État québécois se retrouve aujourd’hui en meilleure santé financière que jamais.

Il est temps que les libéraux cessent de se flageller. Dans l’ensemble, le bilan des gouvernements libéraux de 2003 à 2018 se compare avantageusement à celui d’autres cabinets et s’inscrit parfaitement dans la lignée des grands gouvernements que furent ceux de Lesage et de Bourassa. Si les élus libéraux eux-mêmes ont honte de leur parti, comment pourront-ils convaincre les électeurs ?

On dit aussi que les libéraux doivent « reconnecter » avec l’électorat francophone. C’est l’évidence même, à la lumière des résultats du 3 octobre. Cependant, cela ne se fera pas en reniant les principes qui sont à l’origine de la création du Parti libéral du Québec. Les électeurs font rarement confiance aux formations politiques qui trahissent leur raison d’être.

« Le message est clair, a dit Dominique Anglade le 3 octobre au soir, les Québécois demandent au Parti libéral du Québec d’être l’opposition officielle à l’Assemblée nationale.» Oui, mais les Québécois ont envoyé un autre message clair aux libéraux et à leur cheffe : prenez les quatre prochaines années pour faire vos devoirs.

La meilleure façon de rétablir la confiance des électeurs de toutes les langues, régions et origines dans le PLQ est de leur présenter un parti de gouvernement qui met en avant des propositions originales et pragmatiques, fondées sur des valeurs profondément modernes et québécoises. Le PLQ doit redevenir un gouvernement en attente, prêt à s’attaquer aux problèmes auxquels se heurtent le Québec et les Québécois, et à le faire d’une manière rigoureuse, concrète… et libérale.