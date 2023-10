Le PQ est-il vraiment de retour ?

Karl Bélanger a travaillé pendant près de 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment à titre d’attaché de presse principal de Jack Layton et de secrétaire principal de Thomas Mulcair. Il a ensuite agi comme directeur national du NPD avant de mettre fin à sa carrière politique à l’automne 2016. En plus d’agir en tant que commentateur et analyste politique à la télé, à la radio et sur le web, Karl est président de Traxxion Stratégies.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, tout comme une élection partielle ne fait pas une élection générale. Cela dit, lundi soir, plusieurs péquistes parlaient de l’élection de Pascal Paradis dans Jean-Talon comme d’une victoire historique.

Certes, le Parti québécois (PQ) n’avait jamais réussi à gagner dans cette circonscription qui fut jadis un château fort libéral (jusqu’en 2019). Le PQ s’était approché à 25 voix d’une victoire en 1994, avant de voir son vote s’effriter au point de terminer en quatrième place lors du scrutin de 2018 et de la partielle de 2019. Et voilà que Pascal Paradis obtient plus de votes que l’ex-députée caquiste Joëlle Boutin n’en avait eu à l’élection générale de 2022 (11 327 contre 11 105), malgré un taux de participation inférieur de près de 20 points de pourcentage.

Victoire historique, donc. Mais les livres d’histoire sont aussi remplis de notes de bas de page. Il vaut certainement mieux remporter une élection partielle que de la perdre. Mais ce gain n’est pas nécessairement garant de l’avenir. La plupart du temps, les commentateurs s’emballent, alors que la majorité des partielles n’ont pas de répercussions importantes sur l’élection générale suivante.

Par exemple, pouvez-vous me nommer sans tricher les quatre adéquistes qui ont remporté des élections complémentaires en 2002 ? Le mécontentement des électeurs à l’endroit du gouvernement péquiste de Bernard Landry et la méfiance envers le Parti libéral du Québec de Jean Charest avaient ouvert la porte à un succès-surprise de l’Action démocratique du Québec (ADQ). Le parti de Mario Dumont en avait ensuite profité pour se hisser en tête des sondages… avant de s’effondrer à l’élection de 2003, lors de laquelle aucun de ces quatre députés adéquistes n’a réussi à se faire réélire.

Sauf que… les électeurs ont souvent besoin de plus d’un cycle électoral pour faire un changement de cap. À court terme, les partielles de 2002 ne se sont pas matérialisées en succès lors de l’élection générale de 2003. Mais le potentiel était bien là. La graine était bien semée dans l’esprit des gens : l’ADQ était devenue une solution de remplacement sérieuse aux partis traditionnels. En 2007, Mario Dumont et 40 autres adéquistes allaient former l’opposition officielle.

Ce scénario en deux temps s’est répété sur la scène fédérale quelques années plus tard. Le 17 septembre 2007, Thomas Mulcair a gagné l’élection partielle dans la circonscription d’Outremont, remportant facilement cette forteresse libérale (toujours rouge depuis 1935, à une exception près).

Pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), cette tête de pont au Québec ouvrait la porte à des gains potentiels lors de l’élection générale de 2008. Les néo-démocrates venaient de démontrer qu’il était possible pour le NPD de gagner au Québec, et pour maximiser les chances du parti, Jack Layton nomma Thomas Mulcair chef adjoint. Même si le NPD a échoué à faire élire d’autres Québécois en 2008, le député d’Outremont s’est fait réélire. La graine était bien semée dans l’esprit des électeurs : le NPD était devenu une solution de rechange sérieuse aux partis traditionnels. Puis, en 2011, Thomas Mulcair et 58 autres néo-démocrates allaient rejoindre Jack Layton aux Communes pour en faire le premier néo-démocrate chef de l’opposition officielle à Ottawa.

Paul St-Pierre Plamondon préfère sans doute regarder un autre modèle : celui du Bloc québécois. Après la formation du parti, Gilles Duceppe est devenu le premier député élu sous cette bannière, en 1990, lors d’une partielle. À l’élection fédérale qui a suivi, en 1993, le Bloc a remporté 54 sièges. Scénario semblable pour Geneviève Guilbault, qui a fait tomber un bastion libéral, Louis-Hébert, en 2017, une victoire qui a tracé la voie pour les caquistes.

Les péquistes jubilent donc à la suite de la victoire dans Jean-Talon. Certains pensent déjà à former le prochain gouvernement. D’autres, plus enthousiastes encore, voient dans cette victoire un pas de géant vers l’indépendance. On ne peut pas empêcher les gens de rêver, surtout entre deux bouchées de pâté à l’oie au Normandin de Sainte-Foy, où les péquistes fêtaient fort lundi soir.

Il demeure que, malgré Jean-Talon, le Parti québécois fait face à une tendance lourde, qui a commencé à se dessiner il y a plus d’une décennie et qui menace son existence même. La victoire de Pascal Paradis ne change pas le portrait d’ensemble : le PQ ne compte aujourd’hui que quatre députés à l’Assemblée nationale, toujours moins qu’à toute autre période depuis 1970.

Mais pour l’instant, Paul St-Pierre Plamondon redonne espoir aux militants péquistes — et donne raison aux 98,51 % des délégués au congrès qui lui ont accordé leur appui en mars, un score dont rêvaient Lucien Bouchard et Bernard Landry. Le chef péquiste a fait preuve d’initiative et de flair depuis l’élection générale. Il a su profiter du flottement à la Coalition Avenir Québec, des déchirements internes à Québec solidaire, de la faiblesse historique des libéraux et de l’incapacité des conservateurs à percer, même à Québec.

Le défi, maintenant, sera de profiter de cette victoire pour rebâtir le parti et semer une graine dans l’esprit des électeurs : le PQ est redevenu une solution de remplacement sérieuse sur la scène politique québécoise.