Le premier ministre sait-il lire ?

Le premier ministre du Québec sait-il lire ? Je pose la question, parce que c’est la première qui m’est venue à l’esprit quand j’ai assisté au choc qu’a produit la rencontre des mondes de la littérature et de l’intox politique sur les réseaux sociaux.

Vous êtes en mode vacances et vous tenez loin de la foire d’empoigne permanente sur Internet ? Vous faites bien. Mais résumons. François Legault lit des livres. De temps à autre, il publie de jolis messages sur Twitter pour, en gros, nous faire part de son appréciation de l’ouvrage récemment terminé.

Ça devrait nous rassurer qu’un PM prenne le temps de lire des livres. Sauf s’il ne le fait qu’à travers un filtre si déformant que le sens véritable de ce qu’il ingère lui échappe.

Au cœur de notre petit scandale estival : Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, lu et commenté par François Legault. Il a beaucoup aimé, dit-il. Pour l’avoir lu aussi, je comprends mal pourquoi.

Dans son roman, l’auteur pourfend la logique néolibérale, s’en prend à l’inaction des gouvernements, mais surtout, il dénonce cette espèce de naïveté — ou d’aveuglement — des élites qui poursuivent leur fuite en avant en semant ici et là des « projets rassembleurs » et autres mesures d’atténuation. Mais jamais rien pour réellement réduire le fossé entre les classes sociales.

Visiblement, le PM n’a pas lu le même livre que moi. Si je me fie à son « appréciation » de l’œuvre, il ne voit pas la complexité du personnage principal, à la fois brillante et détestable. Il ne saisit pas ses égarements et ne comprend pas non plus que ce que dénonce l’auteur, à travers la fiction, c’est exactement ce que de nombreux acteurs qui défendent les droits des locataires reprochent à son gouvernement : son inaction, voire sa turpitude lorsqu’une ministre qui devrait venir en aide aux victimes de la crise choisit sans hésiter le camp des propriétaires déjà morts de rire. Normal : elle en fait partie.

En fait, François Legault décide de faire raconter au livre ce qu’il ne dit pas : que les prétendus empêcheurs de tourner en rond qui dénoncent la situation intenable des locataires cherchent tout simplement des boucs émissaires plutôt que des solutions.

Réaction de Kevin Lambert à l’étrange résumé de son roman par le chef caquiste ? Un doigt d’honneur bien senti, sous forme de réponse publique dans les réseaux sociaux. La réplique assassine d’un artiste superbement mal élevé.

Kevin Lambert est sûrement un des plus brillants romanciers de sa génération. Il ne prend pas ses lecteurs pour des cruches et nous dessine la carte du monde tel qu’il est : d’une vertigineuse complexité. Les richissimes élites de Que notre joie demeure ne sont pas mal intentionnées. Elles sont même attachantes. Mais aussi bourrées de contradictions, cherchant à ménager leurs convictions de façade et leurs acquis.

Il faut être solidement déconnecté du sens de ce qu’on lit, ou avoir bu son propre Kool-Aid, pour voir sincèrement la signification que le PM dit avoir trouvée dans ce roman qui dénonce le renoncement d’une classe sociale, celle des puissants, à faire advenir un monde meilleur qui ne sera pas calqué sur un modèle de petite entreprise où règne une égalité des chances fantasmée par ceux qui réussissent.

Je demande si le PM sait lire. Mais bien sûr que oui. Seulement, il semble incapable de déchiffrer le monde autrement qu’à travers son petit bout de lorgnette, faisant de cette rubrique de promotion des livres québécois dans les réseaux sociaux quelque chose qui ressemble désormais à de l’intox politique. Du détournement de sens à son propre profit, trempé dans le vernis culturel.

Que Kevin Lambert refuse de jouer le jeu devrait nous rassurer. Devant un gouvernement où les ministres s’engagent à démissionner mais ne le font pas, où les promesses — aussi ridicules soient-elles — ne valent pas la peine d’être tenues, il existe toujours des gens qui ne sont pas encore complètement cyniques. Des artistes qui réagissent avec force lorsque l’on prend leur œuvre en otage pour lui faire dire le contraire de ce qu’elle défend.

Si cela, c’est manquer de classe, comme je l’ai souvent lu depuis cette escarmouche numérique, l’intégrité a perdu ses lettres de noblesse au profit d’une politesse aussi complaisante que sinistre.