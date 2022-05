Le prix politique de l’essence

Yan Plante est vice-président à l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

Plusieurs Canadiens ont présentement l’impression de perdre la maîtrise de leur pouvoir d’achat et de leurs finances personnelles.

La hausse du prix de l’essence et l’inflation galopante devraient être perçues comme de puissants signaux d’alarme par nos élus, parce que voilà le genre de situation qui peut entraîner un brusque désir de changement de gouvernement chez certains électeurs.

Lorsque le prix de l’essence se met à grimper aussi rapidement, il cause toujours un effet domino en poussant le coût de la vie encore plus à la hausse. Les transporteurs ne se gêneront pas pour refiler la facture à leurs clients, lesquels la feront payer par les consommateurs. C’est un cercle vicieux qui provoque autant d’instabilité que d’inquiétude. L’inflation a atteint 6,9 % en avril au Canada (5,8 % en excluant le prix de l’essence), alors que la croissance des salaires n’était que de 3,3 %.

Des reportages récents nous montrent des gens avec de bons revenus qui cherchent les rabais à l’épicerie pour la première fois de leur vie. D’autres font de l’insomnie parce qu’ils ne savent pas comment ils boucleront leurs fins de mois. Tous n’ont pas le luxe de bénéficier du télétravail et d’ainsi réduire leurs frais de déplacement pour se rendre au boulot.

En plus de l’augmentation du prix de plusieurs biens de consommation, les taux d’intérêt ont entamé leur escalade. Le pouvoir d’achat fond à vue d’œil. Pour beaucoup trop de gens, le mur approche.

Tous les matins, en passant devant les stations-service, la population constate que le carburant atteint des sommets jamais vus (plus de 2,15 $ à la mi-mai au Québec). Et plusieurs se demandent ce que leurs gouvernements feront pour enlever cette pression.

J’ai tiré quelques enseignements pratiquement infaillibles de mon expérience politique. L’un de ceux-là est qu’il n’y a que très peu de place pour les enjeux sociaux chez les électeurs lorsque leur situation économique trébuche.

En effet, pour que la population soit réceptive aux discussions sur l’environnement, la justice sociale ou la réconciliation avec les peuples autochtones, l’économie doit bien aller.

Dans le cas contraire, le réflexe humain est de prioriser sa survie : nourrir sa famille et payer le logement. En ce moment, les gens portent une attention particulière aux gestes de leurs gouvernements sur cette question d’abord et avant tout.

Je ne sais pas si tous nos élus en sont conscients. S’ils ne s’en rendent pas compte, la cloche va sonner très bientôt. Il pourrait y avoir un prix politique au prix de l’essence.

Aux deux extrémités de l’échiquier politique, on entend des discours idéologiques qui ne sont pas très utiles à l’avancement du débat. À gauche, des cris de réjouissance s’élèvent, implorant les gouvernements de ne rien faire face à la flambée du prix de cette ressource polluante qu’est le pétrole. Comme si les cours des concessionnaires automobiles débordaient de voitures électriques, ou qu’il y avait partout au pays des services de transport en commun de haute qualité. Et ce n’est pas un caprice de posséder une voiture, ou même deux, quand les deux parents occupent des emplois à plusieurs kilomètres de la maison — et l’un de l’autre.

À droite, certains ont également saisi l’occasion de décrier une fois de plus la fameuse taxe sur le carbone, sans autre option pour lutter contre les changements climatiques. Comme si la planète était en pleine forme.

S’il n’y a pas de solution simple à un problème complexe, un bon départ serait une communication plus empathique. Nos élus doivent envoyer le signal qu’ils sont conscients de la pression financière qui pèse sur les épaules des consommateurs depuis quelques mois.

Ensuite, si le raisonnement à l’origine de la taxe sur le carbone est qu’elle incitera les utilisateurs à changer de comportement, est-ce que les autres taxes pourraient quant à elles disparaître ? Sont-elles si nécessaires ?

Cette semaine, il faut débourser plus de 2 dollars pour un litre d’essence. Selon l’Institut économique de Montréal (IEDM), les gouvernements engrangent actuellement environ 60 cents par litre d’essence en taxes de toutes sortes. La Fédération canadienne des contribuables affirmait en 2021 qu’au Canada, les différentes taxes sur l’essence représentaient de 31 % à 42 % de la facture totale.

À l’exception de la taxe d’accise fédérale sur l’essence, qui est en partie remise aux municipalités pour des projets d’infrastructures, il y a lieu de débattre de la pertinence des autres taxes. Et particulièrement de nos taxes de vente, qui ont l’indécence fascinante de taxer les taxes !

Le gouvernement du Québec devra aussi réfléchir, comme le propose l’IEDM, à abolir le règlement sur le prix minimum de l’essence. Un des objectifs de cette mesure est de protéger la concurrence et la distribution dans les régions. En revanche, est-ce souhaitable, dans un système de libre marché, d’empêcher des détaillants de baisser leurs prix sous un certain niveau ? Certes, de grandes entreprises pourraient en profiter pour faire une guerre des prix et forcer des concurrents avec beaucoup moins de moyens à fermer leurs portes. Si, au final, il ne restait qu’une poignée d’acteurs, le consommateur ne gagnerait probablement pas au change. Il n’en demeure pas moins que ce mécanisme mérite une réévaluation dans le contexte actuel.

Les gouvernements pourraient également faire un transfert direct d’argent aux individus, s’ils ne veulent pas enlever les taxes.

Le capital de sympathie accumulé par les gouvernements pendant la pandémie risque de s’éroder rapidement si de plus en plus de citoyens peinent à suivre la hausse du coût de la vie.

Nos élus ne peuvent rien contre les réalités du marché mondial. Mais ils décident des taxes qu’ils imposent sur l’essence. Voyons voir comment ils géreront cette nouvelle crise.

