Au détour d’une conversation, mon père m’a rapporté que le chef du NPD avait fait une publicité sans son turban pour séduire l’électorat qui est surtout féminin, car on se souvient que le vent tourne et nous avons maintenant la manette… et que Jagmeet un bel homme. Alors au nom de la politique et de l’engagement citoyen, je suis allée voir ce bel homme et je comprends que les médias aient titré : « Jagmeet Singh sans son turban ! », mais c’était vraiment pas ça le message. On le voit deux secondes replacer ses cheveux dans son turban, je sais que le bateau des médias coule en ce moment, mais peut-on des fois se concentrer sur l’essentiel ?

Le problème de Jagmeet, c’est vraiment pas son turban, c’est son Justin Trudeau. Parce que la publicité qu’il a fait, famille, écologie, parade de la fierté gaie, ça aurait 100 % pu être endossé par Justin. C’est le même message. Et si vous pensez que Justin va pas à un moment donné mettre un turban pendant la campagne électorale…

Et en plus le pauvre Jagmeet, y est beau, mais il se trouve que Justin aussi, y est beau ! D’ailleurs, j’aimerais que monsieur statistique nous dise quand est-ce que c’est arrivé ça que DEUX beaux candidats se sont présentés en même temps. Nous vivons l’ère des Kennedy. C’est le pauvre Andrew qui va devoir se mettre pas mal de fond de teint au débat. Si on était au secondaire, Justin et Jagmeet iraient magasiner avec Andrew pour se sentir encore plus belle. C’est un vieux truc.

