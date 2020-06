Trump, un caillou dans la chaussure du Parti conservateur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça brasse chez nos voisins du Sud. Les manifestations se multiplient depuis le décès de l’Afro-Américain George Floyd après une intervention musclée de policiers de Minneapolis, qui a une fois de plus mis à l’avant-plan le racisme systémique et le profilage racial que subit la population noire aux États-Unis. Une autopsie indépendante commandée par la famille a révélé que George Floyd avait perdu la vie par asphyxie après une pression soutenue sur son cou et son dos. Le policier (maintenant ex-policier) qui aurait causé sa mort a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré et les trois qui l’accompagnaient, de complicité de meurtre au deuxième degré.

En réponse aux manifestants, le président Trump a suggéré fortement aux gouverneurs des États de faire appel à la garde nationale, puis a menacé, lundi soir dernier, d’envoyer l’armée pour maîtriser la situation — avant de revenir à sa première idée.

Sans surprise, de sondage en sondage, les électeurs sont hautement polarisés au sujet de la présidence de Trump et leurs impressions, alignées en fonction des clans partisans. Mais qu’en est-il au Canada ? Des partisans du président Trump sont bel et bien présents au pays (particulièrement sur les réseaux sociaux…), mais quelle est la proportion réelle de pro-Trump ?

Le plus récent sondage hebdomadaire de Léger pour le compte de l’Association des études canadiennes a exploré la question sous plusieurs angles. D’abord, celui de la confiance.

Voici les résultats de l’échantillon canadien (n=1 536 répondants) :

C’est au sujet de la relance de l’économie que les Canadiens sont plus divisés : 64 % font confiance au premier ministre Trudeau sur ce point, mais 20 % des répondants choisissent plutôt le président Trump.

Sur cette question de l’économie, lorsque nous répartissons les résultats selon les intentions de vote au Canada, nous obtenons les résultats suivants :

Près de la moitié des électeurs conservateurs font davantage confiance au président Trump pour la relance de l’économie. Chez les électeurs favorables aux autres partis, Justin Trudeau surpasse Trump par des marges plutôt confortables.

Léger pose ensuite une question en apparence toute simple : « Préféreriez-vous avoir Justin Trudeau ou Donald Trump comme leader de votre pays ? » Évidemment cette question est hypothétique, mais de nombreux sondages antérieurs ayant montré que Justin Trudeau est lui-même une figure polarisante au pays, il devient intéressant de le comparer avec le président américain, lui-même fortement polarisant.

Trois Canadiens sur quatre préfèrent Justin Trudeau à Donald Trump, mais 1 sur 10 penche plutôt vers le président Trump (14 % des répondants ne savent pas ou ont choisi de ne pas répondre). Et les chiffres sont semblables au Québec : 79 % sont du côté de Trudeau, contre seulement 6 % pour Trump :

Léger a posé la même question à l’échantillon américain du sondage (environ 1 000 répondants). En dépit du fait que certains Américains ne connaissent pas le premier ministre canadien, 42 % préféreraient Trudeau comme chef d’État (particulièrement chez les démocrates). Et 38 % disent préférer Trump.

Au Canada, seulement 5 % des femmes choisiraient Trump, contre environ un homme sur sept (14 %).

Lorsque nous divisions l’ensemble des résultats canadiens selon les intentions de vote, nous remarquons que la vaste majorité des supporters de Trump sont en fait des électeurs conservateurs.

Il s’agit sans doute d’un des plus grands défis depuis la fondation du parti en 2003 auquel font face les leaders conservateurs au Canada : comment réunir les conservateurs fiscaux, généralement plus centristes (anciennement appelés les Red Tories) avec des partisans d’une politique plus à droite sous une même bannière ? En Alberta, Jason Kenney a gagné son pari en unissant les forces de droite de la province — le Parti progressiste conservateur et la Wildrose Alliance — avant de remporter avec une certaine aisance l’élection provinciale du printemps 2019. Au fédéral, Stephen Harper a su contenir les députés les plus controversés de son parti pendant près d’une décennie…

Pourtant, près d’un tiers (31 %) des électeurs conservateurs au Canada s’affichent pro-Trump — malgré la faible approbation dont jouit le président Trump au Canada. Se pourrait-il que cette fraction de sympathisants conservateurs aux élans populistes nuise aux efforts du PCC pour élargir sa base électorale ?

Lors de la dernière campagne fédérale, c’est en attaquant Andrew Scheer sur ses positions conservatrices sociales que le Parti libéral du Canada et le Bloc québécois ont pu déstabiliser la campagne conservatrice — particulièrement au Québec et en Ontario, où les conservateurs devaient impérativement améliorer leur sort pour remporter l’élection.

Lorsque les Canadiens retourneront aux urnes, le PCC aura-t-il réussi à se recentrer ou aura-t-il succombé à sa minorité « trumpienne » ? Le dénouement de la course à la chefferie conservatrice à la mi-août pourra sans doute répondre partiellement à cette question.