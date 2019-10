Le scénario que souhaitait une majorité de Québécois

La soirée du 21 octobre a été riche en rebondissements et l’avènement d’un gouvernement minoritaire provoquera une nouvelle dynamique à la Chambre des communes.

On le voyait dans les sondages et on le sentait sur le terrain en fin de campagne: les Québécois étaient déchirés, torturés, par le choix qu’ils devaient faire. Ils voulaient redonner vie au Bloc québécois, se donner une police d’assurance nationaliste, sans toutefois accorder les clés du pouvoir à Andrew Scheer. Justin Trudeau, après tout, ne les avait pas si mal servis pendant quatre ans, mais pas au point de lui redonner une carte blanche.

Après le dernier débat des chefs en français, lorsque la possibilité d’un gouvernement conservateur minoritaire est devenue une réelle, les intentions de vote pour le Bloc québécois ont plafonné. Même chose pour le NPD en Ontario. Les progressistes sont passés de l’opinion dans les sondages à la décision dans l’isoloir.

En fin de compte, au Québec et dans le reste du pays, bien des progressistes ont obtenu ce qu’ils souhaitaient : un Parti libéral qui devra composer avec d’autres couleurs à la Chambre des communes. Un NPD plus fort qui détient la balance du pouvoir. Un Bloc québécois ressuscité. Un Parti vert qui fait une percée, bien que timide, hors de la Colombie-Britannique.

Pour le Parti conservateur, qui croyait à la victoire, la défaite est amère. Ils ont augmenté leurs appuis et leur nombre de sièges, malgré une mauvaise campagne, mais sans réussir à s’imposer. Sans Doug Ford en Ontario et avec un autre chef à la tête du parti, qui sait ce qui aurait pu se produire? Il tentera néanmoins de rester à la tête de son parti, mais ça risque de grenouiller un peu.

Voici, à chaud, quelques réflexions.

Même si Justin Trudeau a eu chaud, il n’est pas facile de modifier la tradition et le cours de l’histoire. Jamais un gouvernement majoritaire qui en était à son premier mandat ne s’est vu priver d’un deuxième terme depuis la défaite du premier ministre conservateur Richard Bedford Bennett en 1935.

Pour les amateurs d’histoire, Justin Trudeau marche dans les traces de son père, Pierre Elliott Trudeau, qui après une trudeaumanie en 1968, avait été réduit à un gouvernement minoritaire en 1972 par un chef conservateur sans grand charisme, Robert Stanfield.

La dernière année du gouvernement libéral a convaincu les Canadiens que Justin Trudeau ne méritait pas une nouvelle majorité, mais son bilan sur quatre ans, sur bien des aspects, ainsi que les options de rechange devant eux à la tête des autres formations, ne les incitaient pas à lui tourner le dos complètement.

La tradition qui veut que l’Ontario décide de la couleur du gouvernement et le Québec de la majorité ou de la minorité à la Chambre des communes s’est de nouveau imposée lundi soir. L’Ontario a voté rouge, notamment dans les cruciales banlieues de Toronto, alors que la montée du Bloc québécois a réduit le PLC à une minorité de sièges — une forte minorité (il ne manque qu’une poignée d’élus sur 338), mais une minorité tout de même.

Avec un bond de 22 circonscriptions, pour atteindre 32, le Bloc québécois peut dire mission accomplie. Il n’est plus question d’écrire la nécrologie du parti, comme certains avaient commencé à le faire il y a moins d’un an. En novembre dernier, le Bloc avait à peine 60 000 $ dans son compte en banque et n’avait plus de chef! La formation partait de loin. La bonne campagne d’Yves-François Blanchet, qui a su profiter de l’élan nationaliste de François Legault, a ramené le Bloc à la vie.

Le Bloc a fait élire quelques solides députés lundi soir, en plus du retour des dix élus qui ont pris de l’expérience dans les dernières années. Un parti ne met jamais tous ses députés en vitrine. Un chef a besoin de quelques lieutenants forts pour s’occuper des dossiers plus délicats et médiatiques. Yves-François Blanchet, qui s’annonce lui-même comme un bon parlementaire, pourra compter sur les Stéphane Bergeron et Alain Therrien — deux rescapés du PQ —Claude de Bellefeuille et Denis Trudel, notamment, pour mener la charge.

Le Bloc québécois aura toutefois plus de difficulté à dire «Le Québec, c’est nous», dans la mesure où le Parti libéral a conservé la pluralité des sièges (35 contre 32 au moment d’écrire ces lignes). Même chose pour le nombre de voix au total, alors que le PLC en a récolté plus que le Bloc.

Le PLC a résisté à la vague bloquiste, qui n’a pas été aussi forte que certains le pensaient. Il a perdu sept sièges, mais tous les ministres de Justin Trudeau l’ont emporté. Le Parti libéral a des députés dans presque toutes les régions du Québec. Le premier ministre a ajouté les vedettes Steven Guilbeault et Lyne Bessette à son caucus — Réjean Hébert a toutefois perdu son pari dans Longueuil-Saint-Hubert.

Le PLC a toutefois été mis à la porte de deux provinces, l’Alberta et la Saskatchewan — le pilier Ralph Goodale a été battu, notamment. Justin Trudeau dirige un pays plus divisé que jamais, désuni sur le front de l’énergie et de l’environnement. Il devra y porter attention, au risque d’accentuer les risques de crise nationale. Les autres partis avec lesquels devra travailler le PLC pour se maintenir au pouvoir devront aussi en tenir compte.

Pour le Parti conservateur, la défaite fait mal. Elle est la première formation depuis 1979 à remporter le vote populaire tout en échappant la pluralité des sièges. Pierre Elliott Trudeau (encore lui) avait remporté plus de voix en 1979 sur le Parti conservateur de Joe Clark (40 % contre 36 %), sans former le gouvernement. Le PCC devra trouver une manière de véritablement prendre pied dans les deux plus grandes provinces, l’Ontario et le Québec, d’ici le prochain rendez-vous électoral. Ça reste leur grande faiblesse depuis des années. Même le bon travail de recrutement d’Alain Rayes n’a pas suffi.

La soirée est douce-amer pour le NPD, qui a vu ses appuis s’effondrer au Québec. Le parti s’est toutefois mieux tiré d’affaire ailleurs, de sorte que Jagmeet Singh obtient la balance du pouvoir. Il sera un joueur plus important dans les prochains mois que dans les quatre dernières années, ce qui permettra de faire entendre sa voix au Québec malgré tout.

Compte tenu des attentes en début de campagne, Jagmeet Singh a sauvé les meubles, ce qui assure son leadership. Mis à part pour Thomas Mulcair (qui a tout de même fait le deuxième meilleur résultat de l’histoire du NPD en 2015), les membres et militants du NPD ont l’habitude d’être patients avec leurs chefs.

Ce devait être SA campagne, alors que l’environnement était un enjeu dominant, mais Elizabeth May a échoué à faire la percée tant souhaitée par les verts. Était-ce sa dernière campagne à la tête du parti? Elle devra y penser plus tôt que tard.

Maxime Bernier a perdu son pari en Beauce. C’est un rare baume sur les plaies du Parti conservateur. S’il veut faire croitre son parti et se donner une chance de revenir, Maxime Bernier devra arrondir les angles sur l’immigration et les changements climatiques. Aura-t-il le temps et les ressources pour le faire alors que la durée de vie d’un gouvernement minoritaire est comptée?

Le premier ministre François Legault s’est couché tard lundi soir, mais il s’est endormi heureux.