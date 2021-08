Le temps file !

Justin Trudeau a choisi une campagne de courte durée, s’en tenant au minimum de 36 jours prévu par la Loi électorale du Canada. Ce n’est pas une première, ç’avait été le cas aussi lors d’élections plus lointaines, en 1997, 2000 et 2004.

Mais il y a une grande différence par rapport au passé : la séquence électorale actuelle ne peut se comparer à rien d’autre, et ce, depuis son déclenchement.

On a beaucoup dit qu’à chaque scrutin, la même question était posée : pourquoi lancer une campagne là, aujourd’hui ? Est-ce bien nécessaire, hein ? Mais il ne faut pas s’en faire puisque 24, voire 48 heures plus tard, c’est déjà oublié et tout le monde est plongé dans l’action.

Or, cette fois-ci, l’interrogation subsiste — ce dont témoigne le malicieux surnom « NécessAIR » que les journalistes affectés à la caravane du chef libéral ont donné à son avion de campagne. Qu’elle perdure ainsi, des jours après le coup de départ, dénote un malaise certain, qui devrait préoccuper les conseillers de Justin Trudeau.

Bof, a-t-on aussi entendu, la campagne est jeune : une première semaine, ça ne compte pas. La vraie affaire, au fond, ce sera comme d’habitude les débats. Mais il faut voir à quel moment ils auront lieu !

Notes de campagne Les lauriers sont fanés

Au Québec, il y aura une première rencontre entre les chefs le 2 septembre au réseau TVA, mais les débats centraux, ceux organisés par la Commission des débats des chefs et regardés a mari usque ad mare, se tiendront en français le 8 septembre et en anglais le 9 septembre.

Le jour du vote, lui, est le 20 septembre. Moins de deux semaines plus tard. C’est extrêmement serré si un chef veut rattraper une mauvaise performance en débat.

En fait, on n’a vu un tel scénario qu’à deux occasions depuis que les débats des chefs ont cours dans notre histoire électorale.

Ainsi, en 2006, on avait compté seulement 13 jours d’écart entre la tenue du débat, le 10 janvier, et le jour du vote, le 23 janvier. Mais la campagne avait débuté à la fin novembre, donc à un moment de l’année où le public était attentif à l’actualité, et s’était étendue sur 55 jours. (Pour la petite histoire, le gouvernement libéral minoritaire de Paul Martin, empêtré dans le scandale des commandites sur lequel s’était penchée la commission Gomery, avait finalement cédé la place à un gouvernement conservateur minoritaire, avec à sa tête Stephen Harper, pour la première fois au pouvoir.)

De même, en 2019, le dernier débat avait eu lieu le 10 octobre, soit seulement 11 jours avant la journée du vote. Mais il avait été précédé de trois autres débats des chefs en septembre et octobre qui déjà avaient permis de discuter d’enjeux de fond.

De plus, le déclenchement des élections n’avait pas été une surprise. Justin Trudeau, alors premier ministre, avait simplement respecté la disposition de la Loi électorale qui, depuis 2006, prévoit un scrutin à date fixe à tenir le troisième lundi d’octobre après quatre ans de pouvoir.

Récapitulons. Nous sommes plongés dans une campagne estivale, ce qu’on n’avait pas vu depuis… 1984. Mais à l’époque, la course avait duré deux mois et s’était conclue pile-poil à la fête du Travail, jour du vote. Les débats des chefs avaient eu lieu à la fin juillet. Ç’avait laissé du temps à l’électorat pour penser à son affaire.

Cette fois, la campagne estivale doit faire concurrence à bien d’autres sujets qui monopolisent l’attention. D’abord, elle se déroule en pleine pandémie, et c’est le variant Delta qu’on a en tête pour la rentrée.

Lui fait aussi ombrage une actualité certes lointaine mais ô combien spectaculaire, le retour des talibans en Afghanistan. Il y a eu une assez grande implication canadienne dans ce pays pour que le drame afghan déloge « nos » élections des manchettes des médias.

À lire aussi Le cauchemar afghan

De plus, on a chaud, très chaud. Les candidats sur le terrain en conviennent, les électeurs n’ont pas la tête à les écouter. Pas sûre que ce sera si différent d’ici la semaine prochaine.

Mais on nous dit que ça changera après la fête du Travail… soit le 6 septembre. Et que les débats qui suivront feront bouger les choses. Bref, que cette campagne, déjà très courte, n’aura cours sérieusement que durant 10 jours !

Tout bien compté, voilà un découpage de campagne sans précédent. À l’image, au fond, d’un été où, de feux de forêt en chaleur extrême, des records ne cessent d’être dépassés… De ceux qui ne sont pas réjouissants.