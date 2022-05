Le temps manque

Pour avoir la moindre chance de devenir chef du Parti conservateur fédéral le 10 septembre prochain, l’ancien premier ministre Jean Charest a besoin d’un score éblouissant au Québec. À moins d’écraser ses principaux rivaux au moment du vote, le candidat Charest ne pourra pas combler l’écart — important — qui continue à le séparer du meneur incontesté de la course, Pierre Poilievre. Mais la province sera-t-elle au rendez-vous ?

Les deux dernières courses au leadership conservateur n’avaient guère suscité d’intérêt au Québec. Parmi les provinces les plus populeuses, c’est au Québec que le Parti conservateur compte, depuis des lunes, le moins de membres en règle.

Le déficit entre le poids accordé à la province dans le résultat d’une course au leadership et la présence conservatrice anémique sur le terrain a même fini par amener le parti à changer les règles du jeu.

Lors des courses précédentes, chaque circonscription, sans égard à son nombre de membres, comptait pour 100 points dans le résultat du scrutin. Cette fois-ci, on a déterminé qu’à moins de 100 membres, le poids d’une circonscription serait diminué d’autant. Au Québec, les deux principaux rivaux de Jean Charest ont élaboré des angles d’attaque qui pourraient rogner les ailes de l’ancien premier ministre. Lors de la dernière course, c’est au Québec que se trouvaient la vaste majorité des circonscriptions — 43 sur 59 — où le compte n’y était pas. Pour faire le plein de votes dont il a besoin au Québec, Jean Charest devra, dans un premier temps, avoir comblé le manque à gagner chronique du PCC dans sa province.

Afin d’y arriver, il peut compter sur des piliers du caucus québécois, comme l’ex-lieutenant Alain Rayes ou l’ancien porte-parole aux finances Gérard Deltell. Ses états de service libéraux pourraient aussi lui être utiles. Bon nombre de circonscriptions québécoises orphelines sont situées dans des bastions du Parti libéral du Québec, comme l’Outaouais ou le West Island. Dans ces régions, beaucoup ont gardé un bon souvenir de ses faits d’armes fédéralistes en tant que premier ministre.

Pour autant, l’équipe Charest ne peut pas tenir pour acquis son avantage au Québec. Ses deux principaux rivaux n’ont pas l’intention de lui concéder la province sans livrer bataille. Et chacun d’eux a élaboré un angle d’attaque qui pourrait rogner les ailes de l’ancien premier ministre.

Depuis des années, Patrick Brown cultive des liens avec les communautés culturelles de l’Ontario. Sans ses entrées au sein de la communauté indo-canadienne, il ne serait pas devenu chef du Parti conservateur de l’Ontario et, plus récemment, maire de Brampton. Dans la course actuelle, il a entrepris d’appliquer cette stratégie à l’échelle du Canada.

Au Québec en particulier, il mise sur sa croisade contre la loi 21 sur la laïcité pour augmenter ses appuis. Le camp Brown sait bien que cette approche ne lui permettra pas de balayer le Québec, mais ses stratèges espèrent rafler au moins une part du gâteau de Jean Charest.

L’équipe Poilievre n’est pas en reste. Le député ontarien pourrait en effet bénéficier d’un nouvel alignement du côté droit de l’échiquier québécois.

Depuis qu’Éric Duhaime a entrepris d’attirer l’attention sur le Parti conservateur du Québec, sa formation a recruté plus de 50 000 membres. C’est autant d’eau que M. Duhaime est susceptible d’apporter au moulin de son ami Poilievre.

Les deux hommes sont des compagnons de route politiques, depuis longtemps sur la même longueur d’onde. Cette donnée — qui n’était pas dans les cartes au moment où Jean Charest a décidé que la partie était jouable — pourrait bouleverser les calculs de l’ancien premier ministre et anéantir ses espoirs, déjà minces, de l’emporter. À lire aussi Le pacte d’Ottawa La bataille du Québec ne scellera pas l’issue de la course à la succession d’Erin O’Toole. Mais la position défensive de Jean Charest est de plus en plus emblématique de l’ensemble de sa campagne.

D’un sondage à l’autre, la grosse longueur d’avance du candidat Poilievre auprès des électeurs conservateurs ne se dément pas. En même temps, l’embellie pour le Parti conservateur dans les intentions de vote sur laquelle le camp Charest misait pour faire mousser sa candidature ne s’est pas matérialisée. Non seulement bien des partisans du PCC boudent Jean Charest, mais sa présence ne fait pas bouger l’aiguille dans le bon sens à l’échelle de l’électorat au sens large. À moins d’un mois de la date limite pour recruter de nouveaux membres et alors que s’ouvre la ronde des débats, le temps commence sérieusement à manquer pour renverser la tendance de la course.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de juin 2022 de L’actualité.