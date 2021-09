Le trou noir de la minorité

Interrogé ce matin sur son désir d’obtenir une majorité parlementaire lundi prochain, Justin Trudeau a maintenu la ligne qu’il s’était donnée dès le début de la campagne et qui consiste à ne jamais utiliser ce mot. « Moi, je veux le plus de députés forts du Québec et de partout au Canada au sein d’un gouvernement libéral », s’est-il contenté de dire. Et pour cause.

La majorité ne figure sur aucun écran radar des sondeurs. Le prochain gouvernement canadien, à moins d’un revirement de dernière minute, sera minoritaire. Ne reste plus qu’à en déterminer la couleur. Mais justement, quelles règles s’appliqueront pour décider qui tiendra les rênes ? Sur l’appui de quels partis d’opposition le parti au gouvernement pourra-t-il compter pour se maintenir au pouvoir, et à quelles conditions ? Et retournera-t-on en campagne électorale en cas de défaite parlementaire rapide ?

Pour l’instant, ces questions n’obtiennent pas de réponse. Cela se comprend peut-être d’un point de vue stratégique, mais c’est bien dommage pour l’électeur qui voudrait soupeser ses options.

Les règles du parlementarisme britannique prévoient que forme le gouvernement celui qui est capable d’obtenir — et de conserver — la confiance de la Chambre des communes. Ce n’est donc pas nécessairement le parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. C’était arrivé en 1925 : le premier ministre libéral sortant Mackenzie King s’était fait offrir la possibilité de former le gouvernement même s’il avait obtenu moins de sièges que son rival conservateur.

La tradition récente, elle, est différente. En 2008, alors qu’il était passé à un cheveu de perdre le pouvoir quelques semaines après sa réélection au profit d’une coalition entre Stéphane Dion et Jack Layton, Stephen Harper avait littéralement empoisonné le puits. Il était parti en guerre contre le concept de coalition pour en saper toute légitimité. Le parti qui remporte le plus de sièges doit former le gouvernement, point à ligne, avait répété en boucle le chef conservateur. À l’élection suivante, en 2011, il avait utilisé la coalition tel un repoussoir pour attaquer ses adversaires. Il avait remporté sa majorité. Depuis, sachant que le public connaît peu les règles parlementaires, les chefs politiques n’osent pas remettre une telle option à l’ordre du jour. Il y a donc fort à parier que le parti qui remportera le plus de sièges le 20 septembre sera le premier à essayer de former un gouvernement. Mais avec quels appuis ? Là est toute la question.

On sait d’expérience que les libéraux minoritaires arrivent à se maintenir au pouvoir grâce à l’appui du NPD, avec qui ils ont une grande affinité idéologique, et parfois aussi grâce à celui du Bloc québécois. Mais Erin O’Toole n’aurait pas, lui, d’alliés naturels au Parlement. Qui l’appuierait s’il obtenait plus de sièges que Justin Trudeau ?

Le chef du NPD refuse de dire à quelle(s) condition(s) il collaborerait avec un gouvernement d’Erin O’Toole. Tout au plus son porte-parole dit-il que le NPD n’appuiera aucun budget ne contenant pas d’argent pour les garderies. Jagmeet Singh refuse de répondre à la question au motif qu’il fait campagne pour devenir lui-même premier ministre. Pourtant, étant donné que son parti jouit au mieux de 22 % des intentions de vote dans les sondages, ces questions n’ont rien d’hypothétique. Ses électeurs, souvent effrayés par la perspective d’un gouvernement conservateur, voudraient probablement savoir comment le chef et ses troupes se comporteraient face à un O’Toole premier ministre.

Yves-François Blanchet, pour sa part, s’en tient à sa ligne habituelle, à savoir qu’il évaluera chaque proposition à l’aune des intérêts du Québec. Il appuiera celles qu’il juge bonnes pour la nation québécoise et s’opposera aux autres. Il a affirmé clairement lundi qu’il « n’embarquer[ait] pas dans une coalition d’aucune espèce de façon ». Mais fixera-t-il une condition sine qua non à son appui au premier budget du gouvernement ? Tout au plus a-t-il dit lors du débat des chefs que la hausse de 28 milliards de dollars du transfert en santé qu’il exige au nom des provinces « est passablement non négociable, en effet ».

C’est avec toutes ces questions en tête que le groupe Democracy Watch a publié ce matin un document fort intéressant. Il demande aux chefs de parti de dire dès maintenant à quelle date le Parlement serait rappelé, quels seraient les votes considérés comme engageant la confiance de la Chambre ou encore dans quelles conditions un parti d’opposition serait invité à former le gouvernement.

Certes, il y a un brin de naïveté dans la démarche. C’est d’ailleurs un peu la marque de commerce de cette organisation. Ce groupe s’était adressé — en vain — aux tribunaux en 2008 pour faire déclarer illégale l’élection fédérale précipitée au motif qu’elle contrevenait à la loi sur les élections à date fixe.

N’empêche. Certaines questions posées méritent qu’on s’y attarde. Dans le cas d’un hypothétique gouvernement conservateur renversé quelques mois à peine après sa prise de pouvoir, ne vaudrait-il pas mieux, comme cela s’est fait, par exemple, en Colombie-Britannique en 2017, de proposer le pouvoir à son rival au lieu de relancer le bal électoral ? À plus forte raison si la pandémie n’est pas encore terminée ? Et ne serait-il pas pertinent de déterminer d’emblée quels seront les votes susceptibles de faire tomber le gouvernement ?

Les gouvernements minoritaires sont de véritables trous noirs. Ils siphonnent une quantité vertigineuse d’énergie à essayer de se maintenir en poste. Ce n’est que tractations de coulisses et conjectures pour tenter de prédire la stratégie des rivaux. Codifier, ne serait-ce qu’un peu, les règles du jeu alors que le pays est encore aux prises avec la COVID ne serait peut-être pas une si mauvaise idée.

