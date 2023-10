Le virage nationaliste (raté) des libéraux

Ancien conseiller politique, Pascal Mailhot plonge au cœur des enjeux d’actualité avec une connaissance intime des coulisses du pouvoir. Après avoir occupé des postes au cabinet du premier ministre du Québec pendant les mandats de Lucien Bouchard, Bernard Landry et François Legault, il est aujourd’hui vice-président de l’agence de relations publiques TACT.

Au terme d’une tournée de consultation auprès des militants, le groupe de travail sur la relance du Parti libéral du Québec (PLQ) a présenté un rapport touffu de 80 pages. La démarche n’est pas sans rappeler la « saison des idées » lancée par Bernard Landry après la défaite du Parti québécois à l’élection de 2003. À l’issue de l’exercice, le nouveau chef André Boisclair avait toutefois hérité de deux boulets lourds à traîner : un programme faisant l’éloge du modèle québécois à la vieille sauce sociale-démocrate réchauffée, et l’engagement de tenir dans un prochain mandat un référendum sur l’indépendance du Québec.

Cette fois-ci, les coprésidents du comité de relance du PLQ — l’ex-éditorialiste de La Presse (et ex-sénateur) André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet — se défendent bien de vouloir lier les mains d’un prochain chef avec leurs propositions, qui ne sont pas contraignantes. Mais pour regagner le cœur des Québécois et espérer retrouver un jour le pouvoir, le parti n’a pas d’autre choix que de s’engager dans un virage nationaliste, en plaçant la défense du français et des intérêts du Québec au cœur de ses priorités. « Un nationalisme audacieux », en appellent-ils de leurs vœux.

Au menu : une réforme en profondeur de l’enseignement du français, l’instauration de mesures incitatives pour favoriser l’usage du français en entreprise et, surprise, l’adoption d’une Constitution québécoise. Si le rapport Pratte-Cadet n’a pas impressionné les commentateurs, nous pouvons tout de même reconnaître l’effort d’un « travail de fond, de substance », ainsi que l’a souligné l’ancien premier ministre Jean Charest.

Il faut dire que la latitude est mince au PLQ. À l’aube du grand débat autour du projet de loi 96 visant à réformer la Charte de la langue française, au printemps 2021, les libéraux avaient présenté 27 propositions soi-disant « audacieuses » pour renforcer le français. Or, pour l’essentiel, il ne s’agissait que de mesures incitatives. On proposait notamment la mise sur pied d’une équipe chargée de « la promotion, du soutien et de la francisation des commerces » du centre-ville de Montréal, tout en voulant abolir l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Mais durant l’étude du projet de loi, une proposition-surprise mise en avant par l’opposition libérale avait déclenché des débats inattendus et animés : exiger des élèves fréquentant un cégep anglophone de réussir au moins trois cours en français. On connaît la suite : le parti de Dominique Anglade a été forcé d’effectuer un pitoyable recul à la suite du tollé soulevé chez la communauté anglophone.

Le défi qui se dresse devant le Québec pour assurer la pérennité du français est d’une envergure monumentale. Il ne s’agit pas seulement de préserver notre langue, mais aussi d’assurer sa vitalité et son dynamisme en tant que pilier de notre identité. L’insécurité que ressentent les Québécois est légitime face à l’immense pression et l’influence qu’exerce l’anglais sur notre culture. Pour affronter ce défi avec succès, il faut des solutions concrètes, des actions fermes et résolues afin de renforcer le français dans tous les aspects de la société, de l’éducation à l’entreprise en passant par la sphère publique.

L’annonce faite par le gouvernement de la CAQ de hausser les tarifs imposés aux Canadiens hors Québec qui étudient dans une université québécoise pour qu’ils collent aux coûts réels entre dans cette catégorie. Il était plus que temps de cesser de subventionner des étudiants qui, pour la plupart, retournent chez eux une fois leur diplôme en poche.

Une décision « clairement inacceptable », a pourtant tonné le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, qui y voit un risque pour l’économie québécoise.

Le militant libéral — et fils de l’ancien premier ministre Jean Charest — Antoine Dionne Charest, qui a participé au comité de relance du PLQ, est allé encore plus loin. « C’est une attaque frontale, pas juste contre les institutions anglophones au Québec, mais contre la communauté anglophone. Il est temps, pour la communauté anglophone, de passer à l’offensive », a-t-il dit.

Voyons si cette déclaration reviendra le hanter dans l’avenir si jamais il envisage une carrière politique…

« I’m here to stay »

Même si la vision mise en avant par le rapport Pratte-Cadet semble en général avoir été bien accueillie par les militants, on m’indique qu’au conseil général du Parti libéral qui s’est tenu la fin de semaine dernière, les inquiétudes concernant un possible virage nationaliste étaient facilement perceptibles.

Et les médias ne se sont pas privés d’en faire l’écho. « Est-ce que c’est nécessaire d’aller jusqu’au point de se dire nationalistes ? s’est demandé un militant au micro lors d’une plénière. On est surtout fiers d’être “non nationalistes”. » Une militante de l’ouest de Montréal, dont l’intervention a été largement relayée dans les bulletins d’information, s’est montrée catégorique : « Si le Québec a l’intention qu’on exige de moi que je sois nationaliste pour être libérale, c’est NON. Je demeure fédéraliste and I’m here to stay. »

Pour sa part, Marc Tanguay dit défendre les intérêts des anglophones et la protection de la langue française « avec une passion égale »…

Mais comme chaque fois que les esprits s’échauffent, le député de LaFontaine ne peut s’empêcher d’avoir recours à la rhétorique poussiéreuse utilisée pendant longtemps pour susciter la peur chez les électeurs. « François Legault, c’est un péquiste dans le placard », pense-t-il. Selon lui, avec l’annonce sur les droits de scolarité, le chef de la CAQ « essaie de diviser les Québécois encore une fois ».

Après avoir mené un travail rigoureux, André Pratte et Madwa-Nika Cadet devaient être profondément déçus de voir le virage nationaliste souhaité pour les libéraux s’enliser d’une telle manière — et aussi rapidement — dans les ornières de la partisanerie. À peine l’encre de leur rapport avait-elle eu le temps de sécher que le parti a échoué au premier test de nationalisme qui s’est présenté à lui.

Par le passé, les positions libérales se caractérisaient par la recherche d’un certain équilibre visant à prendre en compte la majorité francophone, tout en défendant les droits des anglophones. À mon sens, il est désormais manifeste que cet équilibre est rompu, et peut-être de manière irrémédiable. Cette situation a été spectaculairement révélée la fin de semaine dernière. En moins de temps qu’il n’en faut pour dire « universités francophones », le virage nationaliste envisagé par les libéraux a heurté un mur de méfiance et de résistance.

La marge de manœuvre dont disposera le prochain ou la prochaine chef pour adopter une vision le moindrement audacieuse au chapitre de l’affirmation du Québec et de son identité apparaît tout simplement inexistante.