L’échappée de Pierre Poilievre

Ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections, Yan Plante a été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel. Il est depuis l’été 2023 président-directeur général du Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada, un regroupement qui travaille à la vitalité économique des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire.

L’été est habituellement un moment où les gouvernements peuvent espérer reprendre du poil de la bête dans les sondages. On entend moins parler d’eux et de la politique en général. Avec les vacances estivales et le beau temps, l’humeur collective est à la hausse… et c’est bon pour les partis au pouvoir.

Ce n’est pourtant pas ce qui s’est passé cet été pour le premier ministre Justin Trudeau. Le Parti conservateur a une avance moyenne de neuf points dans les sondages (selon l’agrégateur Qc125), et parfois jusqu’à 15 points. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, Pierre Poilievre dirigerait un gouvernement conservateur majoritaire.

Le plus inquiétant pour Justin Trudeau est certainement l’insatisfaction à l’égard de son gouvernement — près de 60 % —, sans compter que son adversaire le devance dans pratiquement tous les segments de l’électorat. Est-ce une tendance de fond ou un simple avertissement des électeurs à l’endroit du gouvernement ? Ça reste à voir.

N’en demeure pas moins que c’est comme si, dans une course cycliste, Pierre Poilievre venait de s’échapper très loin d’un peloton pris au dépourvu et qui ne sait trop comment réagir à la manœuvre. Pendant qu’on se gratte la tête derrière, lui prend le large devant.

Cet écart creusé par le chef conservateur change la donne de la politique fédérale. Tous les partis doivent maintenant s’ajuster.

Pour les libéraux, même s’il est difficile d’imaginer qu’ils seraient plus populaires après 10 ans qu’ils ne le sont présentement — donc après huit ans —, gagner du temps est la meilleure stratégie. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite.

Il va de soi que dans l’état actuel des choses, le gouvernement ne souhaite pas faire face à l’électorat de sitôt. Tant que l’économie et l’opinion publique seront dans cet état, Justin Trudeau ne déclenchera pas d’élections anticipées. Le gouvernement devra donc continuer d’obtenir l’appui d’au moins un des trois principaux partis d’opposition lors des votes de confiance. En principe, le Nouveau Parti démocratique (NPD) — qui n’est pas en meilleure posture dans les sondages — devrait garantir cette sécurité en fonction de l’entente de gouvernance entre les deux formations politiques… mais le chef néo-démocrate menace constamment d’y mettre fin.

En coulisses, des ténors libéraux doutent que les néo-démocrates aient l’intention de se prononcer une troisième fois en faveur de leur budget (au printemps prochain) et croient donc que le contrat est en péril. Le gouvernement plancherait ainsi sur des idées susceptibles d’obtenir l’appui du Bloc québécois au printemps 2024, si cela s’avérait nécessaire pour rester au pouvoir.

Pour Jagmeet Singh, l’échappée de Pierre Poilievre devrait forcer une révision de la stratégie actuelle. Si le Parti conservateur est l’adversaire idéologique du Nouveau Parti démocratique, le Parti libéral demeure son adversaire stratégique. La seule façon pour le NPD de s’approcher un jour de la possibilité de former un gouvernement au niveau fédéral, c’est en dépassant le Parti libéral, comme l’a fait Jack Layton en 2011. Or, est-ce que Jagmeet Singh a plus de chances d’atteindre cet objectif en continuant d’appuyer les libéraux de Justin Trudeau ou en essayant de se détacher de son côté ? Il apparaît clair que la recette Layton 2011, de ne ménager ni les conservateurs ni les libéraux, a davantage de potentiel.

Quant au Bloc québécois, il est devenu la cible des attaques conservatrices au Québec, signe qu’il est bien placé pour freiner les espoirs de Pierre Poilievre auprès de la nation québécoise. Si le chef bloquiste doit prendre tous ses adversaires au sérieux, un duel entre le chef conservateur et lui pourrait le servir en revigorant ses partisans. Le Bloc a eu un moins grand rôle depuis le début du troisième mandat Trudeau, puisque le gouvernement a cette entente de collaboration avec le NPD. D’une certaine façon, Pierre Poilievre ramène Yves-François Blanchet à l’avant-scène en le critiquant constamment. Ainsi, les deux politiciens pourraient éventuellement bénéficier l’un de l’autre… s’ils réussissent à attirer l’intérêt du public sur leurs débats.

La confiance a visiblement regagné les rangs conservateurs, à un niveau qui se compare aux années Harper. L’équipe autour de Pierre Poilievre aimerait aller devant l’électorat à court terme si elle le pouvait, afin de récolter les fruits de la popularité de son chef. Certains craignent toutefois que cette montée dans les sondages ne soit arrivée trop tôt. Avec une si grande avance dès maintenant, les conservateurs seront scrutés à la loupe : leurs positions pourraient être celles du prochain gouvernement du Canada. La marge d’erreur diminue normalement lorsqu’il y a autant d’attention sur un parti politique — encore que le phénomène Poilievre semble répondre à d’autres paramètres. Si les élections n’ont lieu que dans deux ans, dans un meilleur contexte économique, est-ce que le désir de changement sera aussi fort ? Cela dit, ces questions sont théoriques : les conservateurs ne feront pas exprès de freiner leur trajectoire actuelle.

Dans une course de cyclisme professionnel, on dit que le peloton (le plus grand noyau de pédaleurs qui roulent de manière groupée) peut reprendre environ un kilomètre toutes les 10 minutes sur les concurrents en échappée, dès lors que tous les cyclistes dudit peloton se mettent à travailler ensemble et à augmenter la cadence.

Le problème dans la course en cours à Ottawa, c’est qu’on ne sait pas vraiment à quelle distance se trouve la ligne d’arrivée — c’est-à-dire les prochaines élections. Reste à voir si, quand et comment les chefs Trudeau, Blanchet et Singh sentiront qu’ils doivent mettre les bouchées doubles pour tenter de rattraper Pierre Poilievre avant le sprint final (la campagne électorale). Parce que parfois les échappées fonctionnent… mais d’autres fois elles échouent.