L’écho albertain

Yan Plante est vice-président à l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

Plusieurs doutaient de la capacité de Danielle Smith à remporter une élection en Alberta. La chef des conservateurs unis les a tous fait mentir lundi, sa victoire confirmant du même coup que l’Alberta demeure le cœur du mouvement conservateur canadien.

Les bleus y gouvernent depuis des décennies… sauf quand ils se divisent en différents partis en raison de chicanes internes. C’est ce qui avait permis au NPD de se faufiler en 2015, puis à Rachel Notley de former un premier gouvernement néo-démocrate dans cette province. Mais un peu comme lorsque les sondeurs nous disent que leur sondage serait valide 19 fois sur 20, le gouvernement Notley était cette anomalie…

Voilà donc une première victoire électorale pour Danielle Smith, qui a remplacé son prédécesseur Jason Kenney, forcé de démissionner parce que son parti ne trouvait plus l’ancien ministre fédéral de Stephen Harper assez « conservateur » (trop de mesures sanitaires au goût de certains pendant la pandémie). Ce fut d’ailleurs une étonnante fin politique pour celui qui incarnait depuis plusieurs années le conservatisme de principe…

Dans les faits, la formation de Mme Smith a remporté moins de sièges que Jason Kenney lors des élections précédentes : ce dernier avait obtenu en 2019 un gain de 38 sièges pour 62 députés, tandis que Danielle Smith termine avec une récolte de 49, soit 5 au-dessus de la majorité.

Mais une victoire reste une victoire, et encore plus quand elle est majoritaire. Le gouvernement Smith aura ainsi les deux mains sur le volant. Ce résultat aura une certaine portée sur la scène fédérale.

Pour les conservateurs fédéraux, cette victoire sera interprétée comme la confirmation que l’approche populiste fonctionne, peu importe ce qu’en disent les commentateurs. Autant Doug Ford en Ontario que Danielle Smith en Alberta utilisent cette opposition entre le peuple et les élites pour mobiliser leur électorat — avec succès. Le caucus conservateur fédéral étant largement concentré en Ontario et dans les Prairies, les résultats de lundi en Alberta influenceront nécessairement les conversations internes sur la recette gagnante.

Pierre Poilievre peut aussi en déduire que les enjeux économiques sont ceux qui préoccupent le plus les électeurs et les motivent à voter en ce moment. Ce n’est pas nouveau comme constat, mais il est renforcé par le vote albertain.

Si vous souhaitiez que Pierre Poilievre change de discours bientôt, vous serez déçu. Les résultats des scrutins autant en Ontario qu’en Alberta ne feront que le conforter dans son approche, et il faut s’attendre à ce qu’il continue à mettre la pédale au fond comme il nous y a habitués.

L’élection de Danielle Smith compliquera la vie de Justin Trudeau. La première ministre albertaine lui a d’ailleurs servi un sérieux avertissement dans son discours de victoire, en disant qu’elle ne pourrait pas et n’allait pas laisser les politiques du gouvernement fédéral en matière énergétique faire du tort à l’économie et aux travailleurs de sa province. Il faut en déduire qu’elle n’hésitera pas à utiliser tous les moyens légaux et politiques à sa disposition pour bloquer ou retarder les ambitions d’Ottawa.

Mais il est aussi possible que le premier ministre fédéral trouve un côté positif à voir Mme Smith aux commandes de l’Alberta plutôt que Rachel Notley. Il est utile d’avoir des positions qui contrastent fortement avec celles de quelques opposants politiques, y compris des vis-à-vis provinciaux. Et comme l’Alberta n’est pas le terreau le plus fertile pour les libéraux, Justin Trudeau pourra se servir de ses différends avec Danielle Smith pour mobiliser son électorat des autres provinces — les Canadiens qui souhaitent une vraie transition énergétique, loin de l’influence des industries pétrolière et gazière.

Justin Trudeau devra néanmoins jouer cette carte avec prudence lorsqu’il demandera un quatrième mandat. Il n’y a plus qu’un seul premier ministre provincial d’allégeance libérale au Canada, soit Andrew Furey, à Terre-Neuve-et-Labrador. Se chicaner sur une base régulière avec des premiers ministres provinciaux ne serait donc pas avisé. Cela pourrait servir l’argumentaire de Jagmeet Singh et de Pierre Poilievre, qui proposeront du changement à Ottawa — et pourront promettre de meilleures relations avec les provinces.

Il sera aussi intéressant de voir de quoi sera fait l’avenir de la chef néo-démocrate Rachel Notley. Première ministre de l’Alberta de 2015 à 2019, chef de l’opposition depuis, il serait étonnant qu’elle reste dans cette position tout un cycle électoral de plus.

Plusieurs en Alberta estiment qu’elle est appréciée de la population, et que c’est plutôt son parti qui est une sorte de boulet à son pied. On peut se demander si Justin Trudeau ne sera pas tenté de lui offrir un rôle d’ambassadrice du Canada à l’étranger. Il y a un précédent semblable : Stephen Harper a déjà nommé Gary Doer, ancien premier ministre néo-démocrate du Manitoba, comme ambassadeur aux États-Unis. En agissant de la sorte, Justin Trudeau découragerait peut-être aussi Rachel Notley de se lancer dans une éventuelle course à la chefferie des néo-démocrates fédéraux…