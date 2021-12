Legault abandonne la réforme du mode de scrutin

La réforme du mode de scrutin promise par la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018 avait déjà du plomb dans l’aile : elle est maintenant morte et enterrée, a appris L’actualité. Le gouvernement de François Legault ne rappellera pas le projet de loi 39 devant l’Assemblée nationale avant les prochaines élections.

Il abandonne même l’idée, excluant cette promesse de la futur plateforme électorale en vue du scrutin de l’automne prochain. Il n’en sera donc pas question durant la prochaine campagne électorale, ni durant un prochain mandat.

«On met ça de côté définitivement», a confirmé une source du cabinet du premier ministre. La question a été discutée au sein du caucus caquiste, où plusieurs députés craignaient les effets de la réforme pour leur propre siège. Le conseil des ministres a finalement tranché cette semaine.

Le contexte pandémique est justifié pour expliquer en partie la volte-face. «On s’est rendu compte que ce n’est pas du tout une priorité pour la population, et ça semblait ésotérique de s’engager là-dedans alors qu’on a aura pour des années à ramasser les conséquences de la crise actuelle», indique-t-on au cabinet. «On aurait eu l’air déconnectés.»

Le gouvernement renonce donc à un engagement-phare de 2018 de François Legault — la CAQ faisait alors alliance avec Québec solidaire et le Parti québécois sur cette question. Pendant la campagne électorale, le chef caquiste prédisait même que l’élection en cours serait la dernière sous cette forme.

«On ne fera pas comme Justin Trudeau», avait-il dit en faisant référence à un engagement similaire brisé du premier ministre fédéral. Dans son premier discours d’ouverture en tant que premier ministre, François Legault s’était engagé à abandonner le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour et «déposer un projet de loi visant à modifier le mode de scrutin dans la première année du mandat».

«Ce qui nous guide dans cette réforme, c’est une représentation des élus plus fidèle au vote exprimé, mis en équilibre avec le poids des régions et la stabilité des futurs gouvernements», avait-il indiqué. La Coalition avenir Québec venait de remporter 60% des sièges, avec 37,4 % des appuis.

Un an plus tard, la ministre Sonia Lebel, responsable de la Réforme électorale, avait déposé le projet de loi 39, qui proposait l’établissement d’un mode de scrutin mixte avec compensation régionale. Le gouvernement faisait valoir que ce mode de scrutin «serait plus proportionnel, protègerait davantage le poids des régions et permettrait des gouvernements stables».

Deux catégories d’élus auraient été créées: 80 députés de circonscriptions auraient été élus de façon traditionnelle, alors que des «députés de région» (45 au total) auraient été désignés en fonction du vote obtenu par leur parti dans une région administrative donnée.

Mais déjà, des critiques reprochaient à François Legault d’avoir trahi l’esprit de son engagement de 2018. Le projet de loi 39 prévoyait en effet que la proposition de modification du mode de scrutin devrait obtenir une majorité des votes à un référendum prévu en même temps que l’élection d’octobre 2022. L’idée de tenir un référendum avant d’agir ne faisait pas partie de la promesse caquiste de 2018.

Après le dépôt du projet de loi et une série de consultations publiques, le gouvernement Legault a laissé le dossier en jachère, malgré des appels répétés de plusieurs intervenants. En avril 2021, la ministre LeBel confirmait ainsi qu’il ne serait plus possible d’organiser un référendum à temps pour les élections de 2022. Le directeur général des élections (DGEQ) avait prévenu que pour procéder, il aurait fallu que le projet de loi soit adopté avant juin 2021.Mais même à ce moment, Sonia LeBel évoquait un simple report. « Est-ce que ça veut dire que nous abandonnons la réforme du mode de scrutin, que nous renions nos engagements ? La réponse est non ! »