Legault Land

Il aura fallu une dizaine de minutes tout au plus lundi soir avant que le fameux «si la tendance se maintient» soit prononcé. La victoire majoritaire de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne faisait plus de toute un quart d’heure après la fermeture des bureaux de vote. C’est dire que le dépouillement de quelques dizaines de boites de scrutin par circonscriptions — celles du vote par anticipation — a suffi pour imposer la grande conclusion de cette 43e élection générale au Québec.

Rien de très audacieux ici: la CAQ dominait les sondages depuis son élection en 2018. La seule question était de savoir dans quelle mesure le Québec serait «caquistan» au soir de l’élection. Le résultat est à cet égard sans équivoque… sauf pour l’île de Montréal, qui paraît aujourd’hui en rupture avec le reste du Québec. N’empêche qu’avec 89 candidats en avance vers minuit, François Legault obtient le plus fort mandat depuis Robert Bourassa en 1989 (92 élus).

C’est à la marge, dans la répartition des rôles pour les quatre partis d’opposition, que l’élection d’hier proposait un certain suspense. Et encore: peu de choses ont bougé en définitive. Des libéraux affaiblis comme jamais dans leur histoire récente formeront malgré tout l’opposition officielle — cela avec des appuis presque identiques à ceux des conservateurs, qui n’auront pour leur part aucun élu (parlons des distorsions du mode de scrutin…). Québec solidaire a fait du surplace et n’est pas assuré d’être reconnu comme groupe parlementaire (il faut normalement 12 députés, ou 20% du vote). Le Parti québécois, lui, enregistre la pire défaite de son histoire, quoique le résultat apparait tout de même inespéré tant sa mort était déjà entendue.

Quoi retenir de la soirée? On décrypte:

Montréal, une île à part

Le clivage est marqué. Dans un Québec largement caquistan, Montréal fait bande à part. Outre Pointe-aux-Trembles, où Chantal Rouleau a conservé son siège, tout le reste de l’île (27 circonscriptions au total) sera représenté par des libéraux, des solidaires (sept, ou huit, selon le résultat final dans Verdun), et même un péquiste (Paul St-Pierre Plamondon, qui a battu le seul autre caquiste élu à Montréal en 2018). À part quelques autres circonscriptions ici et là au Québec, c’est donc dans le 514 que se concentrera l’opposition à François Legault, qui aura à diriger un autre gouvernement sans ancrage dans la métropole.

Le Parti libéral du Québec s’en sort bien

La campagne a été très difficile pour Dominique Anglade — qui n’a, à son mérite, jamais baissé les bras. Les résultats d’hier sont ce que les libéraux pouvaient espérer de mieux dans un contexte difficile. Avec des appuis qui n’excèdent pas ceux des autres partis d’opposition (vers 01h, Québec solidaire revendiquait 15% des votes, le Parti québécois 14,6%, et les libéraux 14,4%), le PLQ ont remporté 22 circonscriptions et réussi à maintenir son statut d’opposition officielle — merci au vote monolithique de l’ouest de l’île de Montréal, qui lui permet d’obtenir environ 18% des sièges. Un 23e siège demeurait en jeu dans la nuit, mais Québec solidaire semblait en voie de ravir Verdun (400 votes d’avance à 01h). Globalement, les libéraux sauvent ainsi quelques meubles. N’empêche que le recul est brutal: en 2014, Philippe Couillard avait balayé le Québec (42% du vote et 70 sièges). En 2018, les libéraux obtenaient 25 %, et 31 sièges. Les voilà à 14% et quatrième, dotés de 22 sièges — le pire résultat depuis le début des années 1950. En voix exprimées, les libéraux passent d’un million de votes en 2018 à quelque 575 000 votes cette année: cela aura un impact important sur les finances du parti. Des bastions comme Hull, Laporte et plusieurs circonscriptions à Laval sont tombés. Quelques questionnements sont donc à prévoir dans les prochains mois… Notons que les libéraux ont terminé deuxièmes dans 22 circonscriptions.

Québec solidaire fait du surplace

Jusqu’ici, la progression de Québec solidaire avait été constante (un député en 2008, suivi de deux en 2012, trois en 2014, et dix en 2018). Avec 10 victoires confirmées et une 11e potentielle (dans Verdun), les résultats sont décevants pour une formation qui disait espérer former l’opposition officielle. Par rapport à 2018, les appuis populaires diminuent d’un point de pourcentage (ce qui représente environ 50 000 votes). Surtout, ceux-ci sont moins bien répartis: Émilise Lessard-Therrien a perdu son siège dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ce qui prive Québec solidaire de cette antenne régionale. Pour illustrer que QS n’est pas qu’un parti montréalais, il reste Christine Labrie dans Sherbrooke (grosse victoire devant la caquiste vedette Caroline St-Hilaire), de même que Sol Zanetti dans Jean-Lesage et Étienne Grandmont dans Taschereau (les deux sont voisins à Québec). À Montréal, on ajoute Maurice-Richard à la ceinture orange, et probablement Verdun. Deux victoires importantes pour les solidaires… mais qui n’effacent pas l’impression d’un résultat nettement en deçà des attentes pour la formation de Gabriel Nadeau-Dubois (qui comptent aussi 16 deuxièmes places).

Le Parti québécois n’est pas mort! Mais…

Le Parti québécois partait de tellement loin que les résultats obtenus hier peuvent paraître bons: avec 14,6% d’appuis, tout juste derrière Québec solidaire (14,9%), cela reste deux points de pourcentage de moins qu’en 2018… mais beaucoup plus que ce que prévoyaient les sondages en début de campagne, alors que certaines enquêtes lui accordaient à peine 8%. Le chef, Paul St-Pierre Plamondon, a obtenu une victoire improbable dans Camille-Laurin. À travers le Québec, c’est la seule circonscription qu’un parti a pu voler à la CAQ. Pascal Bérubé a encore écrasé la concurrence dans Matane-Matapédia (68%), et Joël Arseneau a réussi à conserver les Îles-de-la-Madeleine. Fort bien… Mais c’est tout. L’Est du Québec a largement voté pour la CAQ (sept gains sur neuf circonscriptions). Même chose dans Jonquière (jusqu’ici le fief de Sylvain Gaudreault) ou Joliette (où Véronique Hivon faisait la loi). Il y aura donc trois députés du Parti québécois à l’Assemblée nationale jusqu’en 2026, ce qui représente — et de loin — le pire résultat de son histoire (6 députés en 1973). Alors non, le parti n’est pas mort, mais il n’est pas non plus très fort. Un peu comme pour Dominique Anglade, Paul St-Pierre Plamondon peut au moins espérer avoir convaincu ses militants qu’il mérite une deuxième chance sur le chemin de la reconstruction. À noter que le PQ a terminé deuxième dans pas moins de 44 circonscriptions.

Les conservateurs ratent les cibles (et ce n’est pas tant de leur faute)

Malgré 13% d’appuis et 520 000 votes, Éric Duhaime se retrouve devant le pire scénario: aucun élu à l’Assemblée nationale. Le chef a parlé avec raison dans son discours de la distorsion du mode de scrutin actuel (ceux de Québec solidaire et du Parti québécois ont fait de même). C’est flagrant comme jamais cette année: avec 41% du vote, François Legault a obtenu 71% des sièges. À l’inverse, le vote de 59% des Québécois repose sur les épaules de 29% des députés… Les conservateurs ont accumulé les deuxièmes rangs dans la région de Québec (21 au total), mais en restant toujours à court d’un premier qui aurait ouvert une porte à l’Assemblée nationale. Dans Beauce-Nord (200 voix d’écart) et dans Beauce-Sud (500 voix), les luttes ont été particulièrement serrées. Éric Duhaime a noté que ce n’était qu’une première étape pour les conservateurs, et qu’il sera là pour faire grandir ce parti qui n’existait pas jusqu’à son arrivée. Deux questions importantes pour lui: comment arriver à se faire entendre sans une présence à l’Assemblée nationale? Et comment garder motivée sa base électorale, qui n’aura plus de pandémie comme cri de ralliement?

Le sort des chefs

Personne ne doutait de la réélection de François Legault dans L’Assomption (près de 60% des votes) ou de Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin (58%). Le siège de Dominique Anglade paraissait toutefois moins sûr. Fausse alerte: la cheffe libérale a réussi à le conserver facilement, quelque 2800 votes d’avance sur son adversaire solidaire. Avec le maintien du statut d’opposition officielle pour le PLQ et un siège à l’Assemblée nationale, elle aura des arguments pour espérer rester en poste. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a mordu la poussière dans Chauveau, et ce, par plus de 6000 voix. Celui du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, l’a emporté par quelque 2600 voix dans Camille-Laurin (anciennement Bourget), circonscription détenue par la CAQ depuis 2018. Une très grosse victoire pour celui qui a certainement profité du désistement inattendu de la candidate solidaire pour cause de «vol de dépliants politiques dans une boîte aux lettres».

Une participation… moyenne

Le taux de participation non-officiel (la donnée définitive sera connue plus tard) était d’environ 67,7% à minuit, avec 98% des boites comptabilisées. C’est légèrement mieux qu’en 2018 (66%), mais cela prouve de nouveau qu’un fort taux de vote par anticipation (près de 25% cette année) ne présage pas nécessairement d’une affluence monstre le jour du scrutin.