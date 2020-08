Les 12 travaux d’Erin O’Toole

Ancien organisateur en chef pour le Québec du Parti conservateur du Canada, Marc-André Leclerc a été chef de cabinet d’Andrew Scheer et conseiller de Rona Ambrose lorsqu’elle était chef intérimaire. Il est présentement directeur principal chez Maple Leaf Strategies.

Avec 57 % des points au troisième tour, Erin O’Toole a pris les commandes du Parti conservateur du Canada. Mais pour avoir une chance de devenir le prochain premier ministre du Canada, le député de la circonscription de Durham, en Ontario, a beaucoup de travail devant lui et il n’a pas le luxe du temps.

1 – Imposer son autorité sur le parti et le caucus

Près de 20 ans après sa fondation au début des années 2000, le nouveau Parti conservateur porte encore la marque de Stephen Harper. Ainsi, Erin O’Toole devra prendre des décisions dans l’organisation de son parti. Tout d’abord, il devra nommer un nouveau directeur exécutif ainsi qu’un nouveau directeur de campagne nationale. Il devra aussi revoir le fonctionnement du Fonds conservateur, qui administre les coffres du parti. Le nouveau chef devra imposer son style dans toutes les opérations quotidiennes de sa formation, comme les collectes de fonds, le choix des candidats et les publications sur les médias sociaux. Également, le caucus devra maintenant comprendre que c’est lui le chef. Pour certains députés, ce sera donc la fin de la récréation. Erin O’Toole devra leur démontrer qu’il a la meilleure stratégie pour réussir.

2 – Être clair sur les enjeux sociaux

Au cours de la course à la chefferie, Erin O’Toole a grandement courtisé les conservateurs sociaux. Désormais, le député de Durham va devoir expliquer clairement sa position sur certains enjeux de société. Sinon, ses adversaires vont utiliser ces zones de flou contre lui, comme ils l’ont fait avec Andrew Scheer. Durant la course à la chefferie, il a parfois hésité à donner sa position personnelle sur le dossier de l’avortement. S’il veut pouvoir tourner la page sur cet enjeu, Erin O’Toole devra rappeler qu’il est pro-choix et devra également rassurer les Canadiens et les Canadiennes qu’un gouvernement conservateur ne va pas rouvrir ce débat.

3 – Élargir la base conservatrice du parti

En 2019, les conservateurs ont remporté le vote populaire avec 34 % des intentions de vote, mais ils ont obtenu « seulement » 121 sièges à la Chambre des communes. Ainsi, le défi est de taille pour Erin O’Toole : il doit inévitablement élargir la base conservatrice. La concentration du vote bleu dans l’ouest du pays ne donne pas la lecture réelle de l’humeur des électeurs canadiens. C’est bien beau en effet de remporter 69 % du vote en Alberta, mais la province compte seulement 34 sièges… Le nouveau chef conservateur devra donc travailler activement sur l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique. Une évidence difficile à matérialiser tant les principes fondamentaux du parti sont nombreux et semblent immuables. Le nouveau leader de la droite canadienne devra présenter à ses troupes une stratégie pour conduire le PCC à la victoire et ses membres devront le suivre, et ce, à commencer par son caucus.

4 – Se faire connaître

Actuellement, Erin O’Toole est peu connu des Canadiens. Ainsi, l’ex-ministre des Anciens combattants a besoin d’accroître sa notoriété partout au pays. Une grande tournée s’impose. Mais le défi sera de taille avec la pandémie. Comment aller à la rencontre des Canadiennes et des Canadiens tout en respectant les règles de distanciation sociale ? Ce sera un tour de force de la part de l’équipe responsable de la tournée du nouveau chef conservateur. Avec une élection possiblement en 2021, Erin O’Toole n’a pas le luxe du temps. Il doit rapidement faire ses valises pour profiter des tribunes qui lui seront offertes.

5 – Choisir un lieutenant politique pour le Québec

Pour Erin O’Toole, le choix du lieutenant sera une décision très importante qui va influencer les résultats des conservateurs lors de la prochaine campagne. Un seul député du Québec, Richard Martel, a décidé d’appuyer Erin O’Toole durant la course à la chefferie. Ainsi, l’ancien entraîneur de hockey et député de Chicoutimi-Fjord pourrait devenir le nouveau lieutenant de l’équipe conservatrice. Une autre option pour le successeur d’Andrew Scheer serait de demander à Gérard Deltell de jouer ce rôle. Le député de Louis-Saint-Laurent est resté neutre durant la course cette année, mais il avait appuyé Erin O’Toole lors de la course en 2017. Une autre option serait de conserver le député de Richmond-Arthabaka, Alain Rayes, dans son rôle actuel de lieutenant. Cependant, il est fort possible que le chef décide de se nommer un nouveau bras droit au Québec, et ainsi apposer son leadership sur le parti.

6 – Former son cabinet fantôme

Très rapidement, Erin O’Toole devra former son cabinet fantôme. Il devra récompenser les députés qui l’ont appuyé, mais également donner des postes prestigieux à ceux qui ont appuyé son principal rival, Peter MacKay. Ainsi, on peut penser que le nouveau chef n’hésitera pas à demander à des élus du clan MacKay d’occuper un rôle dans son équipe de direction à la Chambre des communes. C’est une belle façon de démontrer l’unité du parti après une campagne qui a créé de la division. La composition du cabinet fantôme d’Erin O’Toole sera un bon indicateur du style et du ton qu’il souhaite mettre de l’avant dans les activités quotidiennes à la Chambre des communes.

7 – Travailler sur sa plateforme électorale pour l’après-pandémie

Avec le vote de confiance qui se tiendra à la suite de la présentation du discours du Trône par le premier ministre Justin Trudeau, Erin O’Toole doit demander à son équipe électorale de monter rapidement la plateforme électorale conservatrice. Il devra présenter aux Canadiens une vision. Il devra les faire rêver. Il devra leur présenter l’image du Canada sous son règne. Il devra nous dire comment la vie des Canadiens va s’améliorer et comment notre pays va sortir encore plus fort de la pandémie. Trop souvent, les conservateurs présentent des politiques qui sont bonnes, raisonnables et sensées, mais ça prend plus que ça pour convaincre l’électeur. Dans le contexte de la COVID-19, le député natif de Montréal aura également la lourde tâche d’expliquer comment il va équilibrer les finances du pays. Habituellement, les conservateurs aiment discuter de budget équilibré et de baisse de taxes en pleine campagne électorale. Cependant, il est fort à parier que ces deux thèmes ne seront pas au cœur de leur plateforme. Ainsi, ça prendra un plan financier clair pour montrer aux Canadiens comment un gouvernement O’Toole va remettre le Canada sur la bonne voie.

8 – Trouver un potentiel ministre des Finances

Pour mettre en place un plan constructif pour la relance économique du pays, Erin O’Toole devra clairement identifier qui sera son ministre des Finances dans un nouveau gouvernement conservateur. Le nouveau chef devra s’assurer d’avoir un candidat économique dans ses rangs. Trouver cette perle rate est désormais incontournable avec la nomination de Chrystia Freeland aux finances. Elle a la chance d’avoir une image positive dans les médias et ceux-ci chercheront activement à voir qui pourrait prendre sa place dans un gouvernement O’Toole. En 2018, dès le début de la campagne électorale, François Legault avait déjà son futur ministre des Finances en tête. Il était clair qu’Éric Girard avait la tête de l’emploi. La tâche peut sembler simple, mais convaincre un as des chiffres à faire le saut en politique n’est pas toujours évident.

9 – Convaincre Peter MacKay de se présenter comme candidat

Pour obtenir de bons résultats dans les provinces de l’Atlantique, Erin O’Toole devra convaincre son principal rival, Peter MacKay, de se présenter comme député en Nouvelle-Écosse lors de la prochaine campagne électorale. Actuellement, les conservateurs ont seulement quatre sièges à l’est du Québec et un seul député en Nouvelle-Écosse. La candidature de Peter MacKay permettrait au chef de la droite canadienne d’améliorer sa députation dans une région du pays où le potentiel de gains est significatif.

10 – Améliorer son français

Les progrès qu’Erin O’Toole a faits au niveau de la maîtrise de la langue de Molière, au cours des dernières années, ne sont pas suffisants pour lui permettre de se présenter en débat en français contre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet. Ainsi, l’ancien ministre des Anciens combattants devra travailler fort sur la conjugaison du masculin et du féminin par exemple. Il devra faire deux choses rapidement. Premièrement, il devra avoir des francophones dans sa garde rapprochée. Quotidiennement, il devra s’exprimer en français et s’imprégner des enjeux du Québec. Deuxièmement, il devra passer plusieurs semaines en immersion au Québec en faisant appel à une école de langue.

11 – Une bonne relation avec François Legault

Pour réussir au Québec, Erin O’Toole devra entretenir une bonne relation avec François Legault et la Coalition avenir Québec. Le nouveau chef conservateur aurait intérêt à organiser une rencontre avec le premier ministre du Québec rapidement. Durant la course, Erin O’Toole était le seul candidat à avoir présenté une plateforme spécifiquement pour le Québec. Quelques éléments, comme notamment l’élaboration de nouvelles ententes administratives avec le gouvernement du Québec ou l’accroissement de l’autonomie de la province en matière d’immigration, sont des points qui risquent de séduire François Legault.

12 – S’occuper de l’environnement

Pour remporter la prochaine campagne, Erin O’Toole doit courtiser les 18-34 ans. Nous savons que l’environnement est en enjeu prioritaire pour cette tranche de l’électorat. Ainsi, l’ancien ministre dans le gouvernement de Stephen Harper devra déposer un plan et surtout, devra démontrer que les changements climatiques sont au cœur de ses priorités. Les électeurs veulent sentir que les conservateurs sont sérieux dans leur désir de faire en sorte que notre pays soit plus vert. Bien entendu, le chef conservateur va dire qu’il est contre une taxe sur le carbone, mais il devra faire la démonstration que sa solution de rechange est meilleure que le plan proposé par Justin Trudeau.

