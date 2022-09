Les baguettes magiques budgétaires

Dans leurs cadres financiers déposés lors de la campagne précédente, en 2018, libéraux et caquistes avaient volontairement surestimé les prévisions de croissance économique pour justifier le financement de leurs promesses électorales. Comme si leur seule arrivée au pouvoir allait stimuler le PIB.

Dans les faits, la croissance du PIB a bel et bien dépassé les attentes (2,9 % au lieu de 2,1 %] en 2018, et de 2,8 % au lieu de 1,7 % en 2019) avant que la pandémie frappe en 2020. Mais le recul de 2020 (- 5,5 %) a été compensé en 2021 (5,6 %).

On le voit, les perspectives restent hautement volatiles. Les prévisions de croissance de 2022 (3,4 %), 2023 (1,7 %), puis des trois années suivantes (1,5 % par année) dans le Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques reposent sur des analyses pour le moins prudentes, mais elles ont le mérite de fournir un cadre égal à toutes les formations politiques.

Quatre des cinq partis ont maintenant déposé leur cadre financier. Tous reprennent les avertissements de la vérificatrice générale dans le Rapport concernant les risques liés à la persistance de l’inflation, la guerre en Ukraine et un regain de la pandémie.

Répétons-le : les cadres financiers, qui détaillent comment les promesses de campagne seront financées, sont avant tout des documents politiques, qui abusent souvent des mots « prudent » et « responsable ».

Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas être cohérents. Il est par exemple étonnant d’entendre François Legault pourfendre les cadres libéraux et solidaires parce qu’ils sont écrits à l’encre rouge, alors qu’il a fait de même tout en embellissant les prévisions économiques.

Pour ces élections, les caquistes remettent cela en effet en prévoyant que la croissance sera supérieure d’un demi-point de pourcentage aux prévisions en fin de mandat, ce qui rapporterait 3 milliards de dollars de plus à l’État. Il est évidemment plus facile de boucler le cadre financier, mais c’est faire fi des risques bien réels d’une récession mondiale.

La surprise, c’est justement que le Parti libéral et la Coalition Avenir Québec puisent dans les déficits (et les versements au Fonds des générations dans le dernier cas) pour financer leurs promesses de baisses d’impôt. Le PLQ ajouterait 25 milliards en déficits accumulés pendant son mandat, la CAQ, 8,2 milliards.

À lire aussi Il faut qu’on parle du Fonds des générations

Non seulement ils brisent une marque de commerce, mais dans le cas des libéraux, supprimer la réserve pour imprévus pour les deux dernières années de mandat est plus qu’étonnant, compte tenu des risques évoqués dans le cadre financier.

Seuls Québec solidaire et le Parti québécois prévoient l’équilibre budgétaire. Mais c’est surtout parce qu’ils comptent sur de nouveaux revenus à court terme qui relèvent davantage de l’espoir que de réelles possibilités.

Par exemple, pour le PQ, l’espoir qu’une taxe sur les « surprofits » de la pandémie rapporte 1 milliard dès la première année, que les GAFAM paient plus de 300 millions chaque année sans rechigner, ou que la fin de l’incorporation des médecins se fasse sans heurt et permette de retrouver plus de 200 millions par année tient d’une autre sorte de pensée magique.

Idem chez Québec solidaire, où on suppose également que les 14,1 milliards sur quatre ans puisés dans les poches des particuliers les plus riches et les 12,3 milliards de taxes pour les grandes entreprises ne souffriront pas de stratégies d’évitement fiscal.

À lire aussi Qui sont vraiment les ultra-riches québécois ?

La réalité après les élections

N’empêche, au-delà des idéaux, la réalité économique est plus bête. Pour un État comme le Québec, qui ne possède pas tous les leviers économiques pour agir, il faut reconnaître que l’exercice est difficile en cette époque, et qu’il le sera encore davantage si la récession se pointe l’an prochain.

Dans ce cas, la parfaite approche keynésienne dicterait de s’endetter pour relancer l’économie. Sauf que nous serions dans une situation inédite de l’histoire, avec un ralentissement doublé d’une inflation qui galope et un quasi-plein emploi.

Investir dans l’économie pour juguler la récession engendrerait plus d’inflation, alors que créer de l’emploi serait superflu quand les besoins actuels ne sont pas comblés et que le choc démographique n’est pas terminé — il y a toujours plus de travailleurs qui quittent le marché que de gens qui y arrivent.

Que propose-t-on pour combattre l’inflation ? Donner de l’argent aux citoyens… ce qui contribue encore à l’inflation en augmentant une demande déjà trop forte pour l’offre.

Pas simple.

La campagne électorale vous intéresse ? Recevez, du lundi au vendredi, les analyses de notre équipe de collaborateurs chevronnés en vous inscrivant à l’infolettre L’actualité politique. Il suffit d’entrer votre courriel ci-dessous. 👇