Les Canadiens craignent la transition énergétique, mais la souhaitent quand même

Quelque part en 2023, les Canadiens devraient savoir quelle sera la feuille de route du gouvernement Trudeau pour la transition énergétique, étape indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. Avec le dépôt le 17 février d’un plan provisoire, appelé Plan pour des emplois durables, en vue d’un probable projet de loi dans les prochains mois, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, lève un peu le voile sur la stratégie : « Comme les investisseurs privilégient de plus en plus les actifs contribuant à un avenir carboneutre, des milliers de milliards de dollars de possibilités économiques sont en jeu dans le marché mondial. »

Des milliers de milliards de dollars, rien de moins. Mais qu’importe, les emplois liés aux énergies fossiles sont appelés à disparaître au profit d’autres.

Les Canadiens sont-ils prêts pour la transition ? S’il est trop tôt pour savoir ce que pensent les citoyens de ce plan, un sondage réalisé à la fin de janvier par la maison Léger permet de comprendre qu’ils ont des perceptions mitigées au sujet de certains éléments importants contenus dans ce document.

Le ministre Wilkinson pourra probablement compter sur l’appui des Québécois, mais lui et son gouvernement auront fort à faire pour en assurer la diffusion, et ce, partout au Canada : seulement 16 % des Canadiens ont entendu parler du plan, même s’il faisait partie des conditions pour l’entente de coopération entre les libéraux et le NPD — entente qui permet la stabilité actuelle du Parlement fédéral.

Parmi les répondants au courant du plan, beaucoup demeurent sceptiques : 53 % sont d’avis que le plan mènera à des pertes d’emplois « en raison des politiques sur les changements climatiques », et pas moins d’un tiers d’entre eux pensent que le plan fera mal à l’économie canadienne.

À lire aussi Quel avenir pour la main-d’œuvre des énergies fossiles ?

Tout de même, près de la moitié des répondants croient que le plan vise à lutter contre les changements climatiques (48 %) et à réduire les émissions de carbone au pays (45 %).

D’un point de vue purement électoral, la protection de l’environnement n’a, à ce jour, jamais vraiment constitué un enjeu capable de faire gagner des élections au pays. Les sondages sur les questions qui préoccupent les Canadiens placent rarement les changements climatiques et la protection de l’environnement en tête de liste.

Cependant, la mise à jour du sondage en continu de Nanos Research publiée mardi nous indique que 11 % des répondants ont déclaré que l’environnement était leur principale préoccupation, juste derrière les soins de santé (24 %), l’emploi/l’économie (13 %) et l’inflation (12 %). Nous sommes loin d’une majorité d’électeurs, mais ce n’est pas négligeable non plus.

D’ailleurs, selon le sondage Léger, la moitié des Canadiens (50 %) estiment que le Canada n’en fait pas assez pour lutter contre les changements climatiques. À cet égard, c’est au Québec et en Colombie-Britannique qu’on est le plus critique : ce sont respectivement 62 % et 56 % des répondants qui jugent l’effort fédéral insuffisant. Il s’agit de deux provinces cruciales à la réélection des libéraux au prochain scrutin.

Sans surprise, ce n’est qu’en Alberta qu’une majorité de répondants estiment que le pays en fait déjà assez.

Alors, qu’est-ce que les Canadiens pensent du plan de transition énergétique ? Tout d’abord, la plupart d’entre eux (52 %) approuvent la transition vers des sources d’énergie renouvelable, tandis que seulement 27 % croient qu’il ne s’agit pas de la bonne approche pour le Canada (voir le graphique ci-dessous).

L’abandon graduel des combustibles fossiles est considéré comme la bonne approche par de nettes majorités dans les trois provinces les plus populeuses du pays : 63 % au Québec, 57 % en Colombie-Britannique et 52 % en Ontario — trois provinces qui, combinées, ont donné aux libéraux la majorité de leurs sièges à la Chambre des communes.

Toutefois, une certaine méfiance demeure envers ce plan, car de telles transitions ne sont jamais sans risques économiques. Les données de Léger semblent refléter cela : 40 % des répondants canadiens sont d’accord pour dire que la transition énergétique « nous rendra moins compétitifs dans l’économie mondiale », contre 33 % qui ne sont pas d’accord.

Au Québec, les avis sont partagés : 35 % croient qu’il y aura baisse de compétitivité économique, tandis qu’une proportion similaire (34 %) est d’avis contraire.

En Alberta, province riche en combustibles fossiles, 61 % des répondants pensent que le plan nuira à la compétitivité du Canada sur la scène mondiale, une proportion trois fois plus élevée que celle des répondants qui ne sont pas d’accord.

Malgré les bonnes intentions du plan de transition énergétique, les taux de confiance en son succès sont donc remarquablement faibles. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient convaincus que « le gouvernement fédéral [serait] en mesure de veiller à ce que les travailleurs déplacés trouvent des emplois de remplacement bien rémunérés », seulement 30 % des répondants ont affirmé avoir confiance (dont à peine 4 % qui se disaient « très confiants »), contre 56 % qui n’avaient pas confiance.

En examinant ces chiffres, un optimiste ne dirait-il pas que la barre est placée si bas qu’il devrait être possible de la passer ?

Comme nous l’avons mentionné dans des chroniques précédentes, il reste que, grâce à leur entente avec le NPD, les libéraux jouissent du luxe du temps. Les dernières projections fédérales de Qc125, basées sur des moyennes pondérées de sondages, indiquent que les libéraux et les conservateurs demeurent à égalité statistique dans les projections de sièges, même si les conservateurs détiendraient toujours une modeste avance dans les intentions de vote (voir la liste des sondages fédéraux ici).

À lire aussi Les Canadiens sont pessimistes, et ni Trudeau ni Poilievre ne les rassurent

Plus important encore pour la stabilité de ce gouvernement minoritaire est que le NPD se trouve présentement dans une position précaire. En effet, d’après les récents sondages, la formation de Jagmeet Singh aurait perdu des plumes en Colombie-Britannique, d’où vient la moitié du caucus actuel du parti. Le NPD pourrait ainsi perdre des sièges si un scrutin avait lieu ce printemps.

Cela devrait certainement dissuader les néo-démocrates de pousser le pays en campagne électorale hâtive. Le dépôt du projet de loi sur les emplois durables de Wilkinson était une condition au soutien du NPD au gouvernement Trudeau. Il ne lui restera plus tellement de rapport de force lors du budget, à venir en mars.