Les Canadiens peu impressionnés par le remaniement du Cabinet Trudeau

Vous l’avez peut-être manqué — personne ne vous en fera le reproche —, mais Justin Trudeau a procédé à un important remaniement de son cabinet en juillet. Après une dernière session parlementaire difficile, marquée par la saga de l’ingérence électorale chinoise, l’équipe du premier ministre voulait visiblement changer le discours narratif autour de son gouvernement. Surtout à deux ans des prochaines élections, alors que son parti est à plat dans les sondages.

Sauf que l’effet escompté n’est pas au rendez-vous. Certes, les nouveaux ministres n’ont pas encore eu l’occasion de faire bouger l’aiguille, mais les premières impressions des électeurs devant ce brassage de cartes ne sont pas de bon augure.

Selon les données récoltées par la plus récente enquête de la maison Pallas Data, 61 % des Canadiens sondés affirment que cette nouvelle équipe n’a pas amélioré leur perception du gouvernement Trudeau. Seulement 17 % soutiennent le contraire.

D’un bout à l’autre du pays, les différences sont minimes, exception faite de l’Alberta, où seuls 6 % des répondants semblent avoir bien accueilli le remaniement, une proportion semblable à la marge d’erreur de ce sous-échantillon.

C’est au Québec que les électeurs semblent le plus nombreux à avoir apprécié le geste. Mais encore là, ils sont à peine plus favorables aux libéraux que la moyenne canadienne. Parmi les répondants québécois, 62 % n’ont pas une perception améliorée du gouvernement après ce remaniement.

Même en Ontario, où se trouvent près de la moitié des circonscriptions actuellement détenues par le Parti libéral, seulement 18 % des répondants affirment que le remaniement a amélioré leur perception du gouvernement, contre 53 % qui sont d’avis contraire.

Le découpage des résultats selon les intentions de vote est particulièrement révélateur. Si une fraction notable des électeurs libéraux ont apprécié le remaniement, soit 44 %, les électeurs des autres formations sont quasi unanimement apathiques et/ou mécontents devant le changement ministériel. Le clivage partisan est très prononcé.

Des majorités d’électeurs du Nouveau Parti démocratique (53 %), du Bloc québécois (77 %) et du Parti conservateur (91 %) n’ont pas vu d’un bon œil l’arrivée de nouveaux ministres. Même parmi les électeurs qui se disent présentement indécis, seulement 11 % affirment avoir une perception améliorée du gouvernement après ce jeu de chaises musicales.

D’ailleurs, les sondages de la semaine dernière ont mesuré un virage abrupt des intentions de vote des Canadiens. Les maisons Pallas Data, Abacus Data et Recherche Mainstreet accordent aux conservateurs de Pierre Poilievre une avance claire sur les libéraux (de 9 à 12 points), en plus de détecter une montée modeste, mais notable, des appuis au PCC au Québec.

Résultat : la plus récente projection fédérale Qc125 (27 août 2023) place maintenant le PCC en territoire majoritaire, une première depuis le printemps 2019, au creux de l’affaire SNC-Lavalin.

Nous surveillerons les chiffres de près au cours de l’automne afin de voir si le nouveau Cabinet Trudeau parviendra à inverser cette tendance lourde. La pente est abrupte, mais au moins le PLC détient le luxe du temps que lui accorde, pour l’instant, son entente avec le NPD.

***

Ce sondage de la maison Pallas Data a été effectué les 16 et 17 août 2023 et a recueilli les réponses de 1 021 adultes canadiens. L’enquête a été réalisée au moyen d’entretiens téléphoniques automatisés (lignes fixes et cellulaires). L’échantillon a été pondéré en fonction de l’âge, du sexe et du lieu de résidence des répondants conformément aux données du recensement canadien de 2021. Vous trouverez le rapport du sondage ici.