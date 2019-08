Les circonscriptions où vont se jouer les élections

Ce sont les circonscriptions que l’on dit « pivots », où le cœur des électeurs balance entre deux, trois, voire quatre partis. C’est là que les formations peuvent espérer faire des gains, et où elles devront batailler pour protéger leurs acquis.

Certains coins du pays regroupent plusieurs de ces circonscriptions à prendre, ce qui les placera au centre de l’attention au cours des semaines à venir. Les chefs y feront de nombreuses apparitions, et les enjeux importants pour les habitants de ces régions auront certainement une place de choix dans le programme des partis.

En analysant les résultats des élections passées et les intentions de vote actuelles, notre collaborateur Philippe J. Fournier, créateur du site de projections électorales Qc125, a relevé six endroits du pays à surveiller d’ici le 21 octobre. Un indice : si vous habitez dans la banlieue d’une grande ville, vous aurez assurément plus de chances de croiser l’un des chefs de parti en allant faire votre épicerie…

Le grand Vancouver

Un pilier de la gauche menacé

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les provinces qui ont élu les plus fortes proportions de députés néo-démocrates lors des deux dernières élections. Or, en 2015, les libéraux ont remporté 15 des 22 circonscriptions de la région du grand Vancouver, pourtant historiquement des bastions du NPD. Selon les plus récentes projections, la division du vote entre ces deux formations pourrait ouvrir la porte aux conservateurs dans près d’une dizaine de circonscriptions. Si l’est du Canada est divisé le 21 octobre, il n’est pas exclu que l’élection se joue dans la grande région de Vancouver.

Victoria et l’île de Vancouver

Le terreau des verts

À défaut de peser lourd dans le choix du prochain premier ministre, les sept circonscriptions de l’île de Vancouver pourraient être le théâtre de la première réelle percée verte au Canada. On y trouve la circonscription d’Elizabeth May, chef du Parti vert, et celle de Paul Manly, le deuxième député élu sous cette bannière (lors d’une élection partielle en mai dernier). Il n’est pas impossible que le Parti vert profite de la baisse du NPD pour balayer l’île entière.

La banlieue de Toronto

La banlieue qui fait les premiers ministres

Les couronnes de Toronto sont de très fiables circonscriptions baromètres lors des élections fédérales. Depuis les années 1990, chaque parti qui a réussi à gagner la majorité des 28 circonscriptions de la région a été porté au pouvoir. Pas étonnant que les candidats et leurs chefs y passent énormément de temps en campagne, courtisant des électeurs aux profils hautement variés : des banlieusards nantis et majoritairement blancs, comme à Markham, ainsi que des collectivités à forte diversité culturelle et ethnique, comme à Brampton et à Mississauga.

La banlieue de Montréal

À qui iront les restes de la vague orange ?

Située entre la métropole (plus progressiste) et les régions rurales (plus conservatrices), la banlieue montréalaise a été d’humeur très changeante au cours de la dernière décennie. En 2008, ces villes étaient majoritairement passées aux mains du Bloc québécois. En 2011, la vague orange du NPD avait tout raflé. En 2015, les libéraux ont remporté 13 des 22 circonscriptions de la région, un sommet pour le parti depuis 1980. La banlieue de Montréal est donc cruciale pour la réélection de Justin Trudeau ou un retour en force du Bloc québécois.

Québec et Chaudière-Appalaches

Bernier nuira-t-il aux conservateurs ?

Les bastions conservateurs au Québec se trouvent tous dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. En 2015, le PCC y avait remporté 9 circonscriptions sur 11. Est-ce que le nouveau Parti populaire de Maxime Bernier parviendra à faire des percées aux dépens de la formation d’Andrew Scheer ? Les projections ne lui sont pas présentement favorables en matière de sièges, mais la division du vote de droite pourrait nuire aux chances des conservateurs de balayer ces deux régions — des pertes nettes qui pourraient faire mal en cas de résultats serrés.

Les provinces maritimes

Le mur de l’Atlantique s’effrite

En 2015, l’entièreté des 32 circonscriptions des provinces de l’Atlantique a élu des députés du PLC — une première dans l’histoire du Canada. Les projections actuelles indiquent qu’une dizaine de ces circonscriptions (situées surtout au Nouveau-Brunswick) pourraient tomber aux mains des conservateurs. De plus, le Parti vert du Canada a considérablement grimpé dans les intentions de vote dans cette région, ce qui compliquera la tâche de plusieurs candidats libéraux.