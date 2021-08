Les conservateurs désormais favoris

Pour le Bloc québécois , les sondages de la semaine dernière indiquent tous des intentions de vote sous la barre des 30 % au Québec. Les appuis oscillant entre 23 % et 29 % enregistrés cette semaine, moindres que le résultat de l’élection de 2019, laissent croire que certaines circonscriptions bloquistes gagnées de justesse en 2019 pourraient être en danger. D’ailleurs, avec la montée en popularité d’Erin O’Toole ailleurs au pays, Yves-François Blanchet n’aura d’autres choix que d’en faire une cible. Bloc et PCC se battront pour des tranches d’électeurs similaires au Québec, particulièrement la région de la Capitale-Nationale, plusieurs circonscriptions de banlieues, ainsi qu’auprès des électeurs plus âgés. Selon le dernier sondage pancanadien de Léger, le Bloc n’obtiendrait la faveur que de 20 % des Québécois de 18 à 34 ans. Chez les 55 ans et plus, ils seraient plus de 40 % à vouloir voter pour la formation indépendantiste. Ailleurs au Canada, les conservateurs performent particulièrement bien auprès de ces électeurs.