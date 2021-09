Les conservateurs mènent, mais les électeurs l’ignorent

La semaine dernière, les trois maisons de sondage qui enquêtent quotidiennement depuis le début de la campagne (Nanos, Mainstreet et EKOS) ont mesuré une détérioration graduelle des appuis au Parti libéral du Canada (PLC) au profit du Parti conservateur (PCC).

Nous attendions donc avec empressement la nouvelle vague de données des autres firmes tâtant le pouls des Canadiens afin de savoir si les tendances de la deuxième semaine s’étaient poursuivies.

Or, les maisons Angus Reid, Abacus Data, Léger et Ipsos ont publié leurs mises à jour depuis le début de la semaine et, même si les chiffres de chaque sondage varient, elles ont toutes observé le même grand mouvement. Si une élection avait eu lieu cette semaine, le Parti conservateur du Canada remporterait presque assurément le vote populaire et serait le favori pour récolter le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, même si, soulignons-le, la course demeure serrée.

À lire aussi Les conservateurs désormais favoris

Toutefois, selon le dernier sondage Léger, l’électorat ne semble pas encore convaincu, ou du moins pas encore au courant, de ce revirement spectaculaire en faveur des troupes d’Erin O’Toole depuis le début de cette course. En effet, dans son plus récent sondage, Léger a soumis la question suivante à son échantillon pancanadien de plus de 2 000 répondants : « Qui, selon vous, gagnera les prochaines élections fédérales et formera le prochain gouvernement ? »

Une pluralité d’électeurs, soit 39 %, est d’avis que le Parti libéral et Justin Trudeau demeureront aux commandes à Ottawa après le 20 septembre prochain, et ce, malgré tous les sondages publiés dans la dernière quinzaine qui indiquent une nette progression du PCC au pays :

Une proportion de 28 % des répondants est plutôt d’avis qu’Erin O’Toole deviendra premier ministre à l’issue de cette élection et 7 % croient qu’il s’agira de Jagmeet Singh.

Lorsque nous divisons les résultats de cette question selon les intentions de vote actuelles, nous remarquons qu’une forte proportion d’électeurs libéraux (72 %) croient que le PLC demeurera au pouvoir et qu’une majorité claire d’électeurs conservateurs (62 %) pensent plutôt qu’Erin O’Toole sortira victorieux. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas de surprise.

Toutefois, nous remarquons aussi que bon nombre d’électeurs des autres partis sont d’avis que Justin Trudeau demeurera au pouvoir après les élections. En effet, 40 % des électeurs néo-démocrates, 53 % de bloquistes et 45 % d’électeurs verts croient toujours que le PLC formera le prochain gouvernement, des proportions plus de deux fois plus importantes que ceux qui croient que le PCC sera le vainqueur le 20 septembre.

D’où vient donc cet optimisme envers le PLC (ou ce pessimisme envers le PCC, c’est selon) des électeurs des autres partis ?

Une hypothèse serait que certains électeurs n’ont pas suivi cette campagne estivale avec assiduité jusqu’à maintenant et que, considérant que le PLC était en tête de tous les sondages depuis les 18 derniers mois, ce revirement de situation leur aurait échappé. Une autre hypothèse pourrait simplement être que les électeurs néo-démocrates, bloquistes et verts ont davantage confiance aux habiletés de terrain du premier ministre, alors qu’ils ne connaissent que peu celles d’O’Toole.

Il sera certainement intéressant de suivre la progression de ces chiffres au cours de la campagne, ainsi que la corrélation entre les intentions de vote et la perception de qui, de Trudeau ou d’O’Toole, est le favori pour occuper le poste de premier ministre cet automne.

Erin O’Toole amorce donc cette deuxième moitié de campagne — qui comprends pas moins de trois débats en l’espace de huit jours — comme le favori, mais les électeurs canadiens ne le perçoivent pas (encore) ainsi.

Or, si le PCC devait s’installer confortablement en tête lors de la prochaine semaine, y aurait-il un effet de ressac chez les électeurs progressistes à l’idée d’un potentiel gouvernement conservateur ?

Ou peut-être que la simple idée de voir Justin Trudeau annoncer sa démission le 20 septembre prochain entraînera un engouement mesurable auprès des détracteurs du premier ministre.

Nous continuons de surveiller la progression des chiffres quotidiennement. Vous pouvez consulter la liste complète des sondages fédéraux ici.