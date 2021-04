Les conservateurs sont-ils en train de perdre des électeurs plus âgés ?

Lors des élections générales fédérales de 2019, 67 % des électeurs admissibles ont exercé leur droit de vote au Canada. En décomposant le taux de participation par groupes d’âge, nous remarquons que, encore une fois, les électeurs plus âgés ont voté en bien plus grand nombre que les jeunes. En effet, 73 % des électeurs âgés de 55 à 64 ans et 79 % des électeurs âgés de 65 à 74 ans se sont prononcés lors de ce scrutin, comparativement à seulement 57 % des électeurs âgés de 18 à 34 ans, selon les données d’Élections Canada.

Ces chiffres révèlent un important écart de 25 points entre le taux de participation des 18 à 24 ans et celui des 65 à 74 ans. Or, si ces jeunes électeurs avaient voté dans des proportions semblables à celles de leurs aînés en 2019, un peu plus de 400 000 votes supplémentaires auraient été déposés, soit à peu près autant de bulletins que dans tout le Nouveau-Brunswick en 2019. En appliquant cette même formule aux 25 à 34 ans, environ 900 000 bulletins de vote additionnels auraient été mis dans l’urne, soit presque autant que dans le Manitoba et la Saskatchewan réunis — bien plus qu’il n’en faut pour faire basculer les résultats des élections d’un côté ou de l’autre.

En raison de leur taux de participation beaucoup plus élevé, les électeurs plus âgés comptent donc pour plus que leur poids démographique dans les résultats finaux.

En règle générale, les partis de centre droit obtiennent des appuis supérieurs chez les électeurs plus âgés que parmi la population générale, et le Parti conservateur du Canada (PCC) ne fait pas exception. Dans un sondage Léger réalisé en janvier 2020, quelques semaines à peine avant le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, les conservateurs et les libéraux se situaient respectivement à 32 % et 31 % au niveau fédéral. Parmi les électeurs plus âgés (55 ans et plus), les conservateurs occupaient la première place avec 35 %, mais tombaient au troisième rang avec 23 % chez les jeunes électeurs (de 18 à 34 ans). Ces résultats étaient semblables à ceux des derniers sondages juste avant les élections de 2019, lors desquelles les conservateurs ont remporté le suffrage universel par un point sur les libéraux. À l’automne 2020, le PCC occupait toujours la première place dans les sondages fédéraux parmi les électeurs plus âgés, mais se situait généralement derrière les libéraux par une poignée de points en raison du moindre soutien de la population plus jeune.

De nombreux sondages fédéraux ont été publiés juste avant et après le budget fédéral déposé par Chrystia Freeland le 19 avril. La plus récente projection fédérale Qc125 (publiée par L’actualité la semaine dernière) montre que les libéraux creusent graduellement l’écart entre eux et les conservateurs. En regardant les chiffres régionaux, nous observons que le Parti libéral du Canada (PLC) mène largement en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, alors qu’au Québec, les troupes de Justin Trudeau ont augmenté leur avance sur le Bloc québécois (BQ) ces dernières semaines. Quant aux conservateurs, ils demeurent confortablement en tête dans les Prairies, bien que leurs appuis en Alberta soient plus proches de la barre des 50 % que des 69 % qu’ils ont récoltés en 2019.

Cependant, ce ne sont pas tant les chiffres régionaux que les intentions de vote par tranches d’âge qui ont vraiment attiré notre attention dans les derniers coups de sonde.

Dans le sondage Léger pour La Presse Canadienne publié à la mi-avril, les libéraux occupaient la première place avec 35 % des intentions de vote parmi l’ensemble de l’échantillon du sondage — une avance notable, mais tout de même modeste, de cinq points sur les conservateurs. Toutefois, parmi les électeurs plus âgés (55 ans et plus), c’est le Parti libéral qui menait par une marge de 9 points, 40 % à 31 % pour les conservateurs.

Cela pouvait-il être une donnée aberrante ? Nous devons naturellement faire preuve de prudence avec les sous-échantillons d’un sondage, en raison de leur plus grande incertitude, mais l’échantillon non pondéré d’électeurs de ce groupe d’âge était de 517 répondants, ce qui, avec un échantillon probabiliste, aurait donné une marge d’erreur de ± 4 % dans l’intervalle de confiance de 95 %. Donc, au mieux pour le PCC, ce dernier serait à égalité avec les libéraux parmi les électeurs plus âgés ; au pire, les libéraux auraient une avance de plus de 15 points.

Voici un graphique des intentions de vote des électeurs de 55 ans et plus pour le PLC et le PCC depuis octobre selon le suivi de Léger :



D’autres sondages récents fournissent des données similaires. Dans la dernière enquête fédérale de Recherche Mainstreet, les chiffres nationaux étaient pour la plupart conformes aux moyennes actuelles, avec les libéraux à 37 % et les conservateurs à 30 %. Cependant, parmi les électeurs âgés de 50 ans et plus (échantillon total de 647), les libéraux détenaient une avance écrasante de 15 points sur le PCC, 44 % à 29 %. Le dernier sondage de la firme Ipsos accordait aussi une avance de 8 points au PLC chez les 55 ans et plus. Il en est de même pour Nanos Research, dont les plus récents chiffres situent les libéraux 14 points devant le PCC parmi les électeurs âgés de 60 ans et plus.

Cela soulève donc la question suivante : pourquoi les Canadiens plus âgés sont-ils soudain plus enclins à soutenir les libéraux de Trudeau que lors des derniers mois ? Comme le dit sagement le principe de parcimonie du rasoir d’Ockham, l’explication la plus simple et la plus évidente est parfois la bonne. D’après le graphique ci-dessus, il semble que le Parti libéral ait commencé à distancer les conservateurs en février, ce qui coïncide avec le fait que de nombreux électeurs âgés au Canada avaient reçu à ce moment-là leur première dose de vaccin.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 80 % des Canadiens âgés de 70 à 79 ans et 87 % des Canadiens de plus de 80 ans avaient eu au moins une première injection, selon l’Agence de la santé publique du Canada. Après le lent départ de sa campagne de vaccination en février, le Canada fait maintenant partie des pays qui immunisent le plus rapidement au monde, et il n’est devancé que par le Royaume-Uni et les États-Unis parmi les membres du G7 quant au pourcentage de la population vaccinée.

En analysant les sondages actuels, nous pouvons certainement comprendre à quel point des élections fédérales printanières devaient être tentantes pour les stratèges libéraux. La troisième vague du virus, qui frappe encore plusieurs régions du pays, aura sans doute fermé la porte à un scrutin en mai ou en juin (et c’est probablement pour le mieux).

