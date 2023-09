Les dangereux idéaux de Martine Biron en matière d’avortement

Députée libérale à Québec de 2007 à 2022, Christine St-Pierre a été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de même que ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2007, elle a été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, puis correspondante à Washington.

Après avoir martelé pendant des mois qu’il fallait à tout prix « visser » le droit à l’avortement « dans le mur » afin qu’il devienne « sacré », Martine Biron a changé son vocabulaire… mais n’écarte toujours pas l’idée de légiférer — malgré ce que plusieurs avaient compris la semaine dernière.

Les journalistes ont en effet conclu que la ministre responsable de la Condition féminine abandonnait complètement son projet, dans la foulée d’une lettre signée par 402 médecins et envoyée à son bureau, de même qu’à ceux de François Legault et de Christian Dubé.

« Les femmes du Québec n’ont pas besoin d’une loi, mais d’un réel accès à des soins de santé reproductive », soutenaient ces médecins, d’abord cités par Le Devoir. Leur sortie a fait grand bruit, et forcé la ministre à réagir.

Personne ne doute des bonnes intentions de Martine Biron. Aujourd’hui, elle se rend bien compte qu’elle a mal mesuré la portée de ce qu’elle a annoncé à la surprise générale, en avril. Elle n’avait en main aucun avis du Conseil du statut de la femme, dont le mandat est justement de conseiller le gouvernement. Elle n’a mené aucune consultation préalable auprès du milieu, et elle n’était pas au fait du manque d’accès aux services d’avortement dans l’ensemble du Québec.

La revoilà donc à sa planche à dessin, quelques mois plus tard. Ne sortent plus de sa bouche les mots « droit sacré » ou l’expression « visser dans le mur »… Le discours a changé. « Je n’irai pas là si je suis pour faire reculer ce droit-là », a-t-elle dit aux médias la semaine dernière. Elle avoue aussi avoir compris « qu’il y avait des lacunes au niveau de l’accès aux services d’avortement ». Un comité a été mis en place pour améliorer la situation, a-t-elle précisé.

La page est donc tournée ? Pas si vite ! Je sais de source sûre que la ministre n’écarte toujours pas la possibilité de légiférer… si elle trouve la voie de passage. Certains sondages lui donnent des appuis solides et elle a récemment consulté d’éminents juristes, dont le constitutionnaliste Benoît Pelletier. En entrevue, cet ancien ministre libéral explique que, compte tenu du vaste consensus qui existe au Québec sur cette question, le gouvernement pourrait très bien faire un geste politique en enchâssant le droit à l’avortement dans le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne. Le risque serait que ça ne soit perçu que comme un geste « symbolique », dit-il — et cela déclencherait assurément une tempête. Le jeu en vaudrait-il la chandelle ? Autre option : la loi pourrait être accompagnée d’un plan d’action qui, comme le réclament les groupes féministes, garantirait un meilleur accès aux cliniques d’avortement en plus d’instaurer la gratuité des moyens contraceptifs.

Au Canada, l’avortement a été décriminalisé en 1988 par le jugement de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Morgentaler. Le plus haut tribunal décrétait alors que le Code criminel violait le droit d’une femme à « la vie, la liberté et la sécurité de la personne ». L’avortement devenait ainsi une procédure médicale financée par l’État.

Lorsque la ministre Biron a annoncé ses intentions en avril, le mouvement féministe a été pris de court. Mais il s’est vite mobilisé pour faire comprendre au gouvernement qu’il s’aventurait sur un terrain dangereux. Depuis, le Barreau, des juristes, des médecins ainsi que les milieux communautaire et universitaire ont multiplié les déclarations sur les dangers d’une telle aventure législative. Le Barreau estime notamment que pareil geste pourrait plutôt « ouvrir la porte à une éventuelle limitation [du] droit » à l’avortement, et ajoute que l’état actuel du droit « protège adéquatement le droit des femmes de choisir l’avortement ». En somme, il n’y a « aucun vide juridique ».

Un rapport de 28 pages déposé au bureau de la ministre responsable de la Condition féminine au début du mois de septembre par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (et appuyé par 70 organismes et une centaine de personnes) exprime en long et en large les risques de voir le débat instrumentalisé par les gens contre l’avortement, pour qui il constituerait une occasion en or de se mobiliser.

« Un ajout à la Charte des droits et libertés de la personne ciblant spécifiquement l’avortement serait inutile, voire nuisible », soutient le rapport, qui reproche aussi à la ministre son attitude de « fermeture » et de « non-écoute » — ce que la principale intéressée dément.

Bon nombre d’observateurs avaient été étonnés de voir un tel débat être lancé sans que les gens qui sont concernés aient été consultés au préalable. De plus, rien n’indiquait dans le programme électoral de la CAQ qu’une telle loi pourrait être déposée.

Se lancer en politique est un exercice tout aussi enivrant que périlleux. On se sent investi d’un idéal, soit celui de servir la population. On veut également faire sa marque, s’inscrire dans le cours de l’histoire ; c’est tout à fait normal. Lorsque l’ex-journaliste Biron a décidé d’accepter l’invitation de l’équipe de François Legault, elle rentrait d’une affectation journalistique à Washington qui l’avait profondément troublée. En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis avait créé une immense onde choc en invalidant l’arrêt Roe c. Wade, qui protégeait depuis 1973 le droit à l’avortement à l’échelle nationale.

Dans une entrevue accordée à La Presse en avril dernier, elle racontait qu’elle avait soumis cette idée de faire un geste législatif afin de garantir le droit à l’avortement lors d’une rencontre avec François Legault, qui avait manifesté un très grand intérêt… mais qui n’en a toutefois pas fait mention dans sa lettre de mandat.

Aux yeux de la ministre, ce qui s’est produit aux États-Unis pourrait bien se reproduire chez nous. Après tout, sur la scène fédérale, la droite religieuse associée au Parti conservateur du Canada a tenté à 49 occasions de faire adopter à la Chambre des communes des lois qui auraient limité le droit à l’avortement…

« Si le gouvernement fédéral voulait d’une façon ou d’une autre diminuer ou restreindre ce droit-là, il saurait que le Québec est sur son chemin », disait Martine Biron en avril. Le problème, c’est de trouver quel chemin permettrait au Québec de bloquer une initiative fédérale en ce sens et sans créer un ressac. Et cela reste sans réponse définitive.

Dans ce dossier, ce qui frappe pour qui connaît le moindrement le fonctionnement d’un cabinet ministériel, c’est l’inefficacité de la cheffe de cabinet de la ministre et celle de sa conseillère en Condition féminine. Leur rôle est justement d’empêcher que leur ministre s’emballe et se mette dans le pétrin. C’est aussi de s’assurer que tous les angles d’un projet ont été couverts avant une sortie publique et que des gens crédibles pourront l’appuyer.

La ministre Biron est encore au début de son mandat : elle apprendra de ses erreurs !

Pour ce qui est du mouvement anti-avortement, il ne s’essoufflera pas de sitôt, et il est somme toute rassurant de savoir que quelqu’un veille au grain. Mais encore faut-il que son équipe fasse preuve d’un minimum de professionnalisme !