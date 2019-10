Les élèves canadiens votent eux aussi pour un gouvernement libéral minoritaire

Plus de 1,1 million d’élèves des écoles primaires et secondaires ont participé au Vote étudiant Canada 2019, qui s’est tenu parallèlement à l’élection fédérale.

Après avoir découvert les rouages du processus électoral, effectué des recherches sur les partis et leur plateforme, et débattu de l’avenir du Canada, les élèves votent pour le candidat officiel de leur choix dans la circonscription de leur école.

Au total, ce sont quelque 1 167 110 votes qui ont été rapportés par 7 747 écoles, représentant les 338 circonscriptions fédérales.

Le Parti libéral a obtenu 22,3% des suffrages et remporté 109 sièges, formant ainsi un gouvernement minoritaire. De son côté, le Parti conservateur a – comme pour l’élection fédérale – remporté le vote populaire, totalisant 25% des voix (94 sièges).

Le NPD formera lui l’opposition officielle avec 24,8% des suffrages populaires et 98 sièges. Très populaire chez les jeunes, le Parti Vert a remporté 18,2% des votes et gagné 28 sièges. En revanche, le Bloc québécois en revanche, n’a remporté que 1,3% des votes (9 sièges).

À noter que tous les chefs, sans exception, l’ont emporté dans leur circonscription.

« Nous sommes ravis du taux de participation au Vote étudiant Canada de 2019, a souligné Catherine McDonald, directrice générale de CIVIX Québec. Par rapport à 2015, le nombre d’écoles participantes a augmenté de 25 %, et le nombre d’élèves, de 30 %. Nous tenons à remercier tous les enseignants et enseignantes qui ont consacré du temps et de l’énergie à former la prochaine génération d’électeurs ».

Répartition du vote par province :

Le Vote étudiant est un programme de CIVIX, un organisme de bienfaisance canadien inscrit et non-partisan dont le mandat consiste à renforcer la démocratie grâce à l’éducation citoyenne des jeunes d’âge scolaire.

Pour voir les résultats complets, cliquer ici.