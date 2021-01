Les insurgés du Capitole et le guêpier d’Erin O’Toole

Les événements de mercredi dernier au Capitole à Washington ont secoué la planète entière, et le Canada n’y a pas fait exception. Aussi choquante était cette attaque contre la plus vieille démocratie du monde, sommes-nous certains qu’un assaut semblable est impossible chez nous ?

Au cours des quatre dernières années, les États-Unis ont vu le discours partisan prendre un ton de plus en plus tribal. La confiance de la population envers les institutions publiques s’est graduellement érodée, alors que les mensonges présidentiels se faisaient, eux, de plus en plus gros. Cette insurrection était la suite logique, et tragique, des choses.

Le mythe d’un certain exceptionnalisme qui nous immuniserait contre de telles dérives populistes a la vie dure au Canada. Vrai que la rhétorique des « voies ensoleillées » de Justin Trudeau en 2015 était à des années-lumière de la première campagne présidentielle de Donald Trump, mais force est de constater qu’un glissement inquiétant s’opère dans notre discours politique depuis quelques années. Et, comme chez nos voisins du Sud, ce glissement vient surtout de la droite du spectre politique — la gauche a aussi ses défis avec les militants d’extrême gauche, mais gardons ce sujet pour un autre billet.

Certains groupes responsables de l’attaque du Capitole, QAnon au premier chef, sont désormais présents sur notre territoire — en particulier au Québec, où, pour une raison ou une autre, cette organisation a trouvé un terreau fertile. La popularité d’Alexis Cossette-Trudel et de sa chaîne YouTube (désormais disparue), Radio-Québec, témoigne de l’ampleur du phénomène.

Corey Hurren, le Manitobain accusé d’avoir tenté d’assassiner le premier ministre Justin Trudeau à Rideau Cottage en juillet dernier, est notamment un adepte de Q. Divers mouvements ayant participé à l’insurrection au Capitole ont été lancés par des Canadiens, comme le groupe d’extrême droite les Proud Boys, fondé par Gavin McInnes (aussi cofondateur du média Vice). D’autres citoyens antisystème se regroupent au sein des gilets jaunes canadiens, très présents dans l’ouest du pays.

Les admirateurs de Trump ne sont pas très nombreux au Canada, mais ils sont largement regroupés au sein de la même formation politique : le Parti conservateur. Un sondage Léger-Qc125 publié dans L’actualité le 1er octobre dernier montrait que 16 % des Canadiens auraient souhaité voter pour Donald Trump s’ils avaient pu. Or, chez les électeurs du Parti conservateur, la proportion atteignait 41 %.

En novembre, un coup de sonde réalisé par Angus Reid indiquait que seulement 18 % des Canadiens estimaient que les élections américaines avaient été « volées » ou compromises par une fraude massive. Chez les conservateurs ? Pas moins de 41 % se rangeaient du côté des élucubrations de Donald Trump.

Il y a là un danger pour le nouveau chef conservateur, Erin O’Toole. Cette mouvance, qui évolue dans un univers parallèle, a le potentiel de déstabiliser le parti. Ce sera un réel défi pour O’Toole de continuer à plaire à cette base endurcie tout en allant chercher de nouveaux votes au centre de l’échiquier politique, nécessaires à l’obtention d’un mandat au gouvernement. Au lendemain de l’insurrection au Capitole, un tel message antisystème, antidémocratie, qui flirte avec les théories du complot, est devenu du poison politique auprès de l’électeur indécis et centriste.

À lire aussi Ma folle journée au Capitole

Erin O’Toole joue à l’équilibriste sur cette fine ligne partisane. Durant sa campagne au leadership, il a embauché Jeff Ballingall, le fondateur d’Ontario Proud et de Canada Proud, deux sites Internet bien campés à droite, afin de piloter sa stratégie numérique. Ballingall, qui avait fait ses preuves durant l’élection ontarienne de 2018 en menant sur les réseaux sociaux une campagne agressive (et fructueuse) contre la première ministre ontarienne libérale Kathleen Wynne, est aussi copropriétaire du média en ligne The Post Millennial. Ce site de droite est connu pour ses dénonciations de la culture du bannissement (cancel culture), un thème récurrent dans la campagne au leadership d’Erin O’Toole. Par exemple, au lendemain du bannissement de Trump des plateformes Twitter et Facebook, le Post Millennial publiait un article intitulé « Big tech is staging a digital coup » pour dénoncer « la censure des voix de droite » sur les réseaux sociaux.

Certains députés conservateurs fédéraux, comme l’Albertaine Michelle Rempel, avaient un compte sur Parler, un réseau social laissant une large place aux idées d’extrême droite. Erin O’Toole y avait également un compte à son nom, avec photo et slogan de campagne. Sa porte-parole, Mélanie Paradis, a soutenu la fin de semaine dernière qu’il ne s’agissait pas d’un compte officiel et qu’il allait être fermé à la demande de son équipe — le compte affichait toutefois depuis plusieurs semaines les mêmes messages que le compte officiel du chef conservateur sur les autres réseaux sociaux. Parler a été banni des boutiques d’applications d’Apple et de Google dans les derniers jours, et déconnecté par son serveur, Amazon, en raison de l’incitation à la haine et à la violence qui y fleurissait.

Erin O’Toole, dont le slogan de campagne au leadership était « Take back Canada » (reprenons les rênes du Canada) — de qui ou quoi, on ne l’a jamais su —, a notamment accédé à la direction du parti en séduisant la base de ses deux adversaires de la droite dure, Leslyn Lewis et Derek Sloan, encourageant leurs partisans à voter pour lui au deuxième tour. Leslyn Lewis était la favorite des conservateurs dits moraux pour ses positions profamille et antiavortement, alors que Derek Sloan était plus près de la mouvance trumpiste. Il a fait les manchettes pour ses accusations contre la Dre Theresa Tam, soutenant qu’elle travaillait pour le Parti communiste chinois. Derek Sloan a aussi applaudi la décision de Donald Trump de couper les vivres à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a fait circuler une pétition contre la vaccination des Canadiens contre la COVID-19, affirmant sans preuve que le vaccin est non sécuritaire. Erin O’Toole a refusé d’expulser Derek Sloan de son caucus et ne l’a pas dénoncé avec vigueur. Désormais endetté envers cette frange des électeurs conservateurs, le nouveau chef devra-t-il répondre à certaines de leurs attentes ?

À lire aussi L’heure du grand ménage

La semaine dernière, le Parti conservateur a été plongé dans l’eau chaude après qu’une page du site Web du parti annonçant que « Justin Trudeau [truquait] les élections en sa faveur » eut fait surface sur les réseaux sociaux. Ce message, publié en anglais seulement et faisant écho aux propos mensongers de Donald Trump depuis le scrutin américain du 3 novembre, a depuis été supprimé du site du parti. Cette rhétorique était utilisée par les conservateurs avant les élections de 2019 ; on n’a pas pu établir clairement si cette page était nouvelle ou s’il s’agissait simplement d’une reprise de l’offensive du dernier scrutin fédéral.

Le chef conservateur semble présentement tergiverser auprès de cette droite dure qui passe son temps à remettre en question la probité des institutions et des autres formations politiques (spécialement celle de Justin Trudeau, sa cible favorite).

Dimanche soir, Erin O’Toole a ouvertement appuyé le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, dans son intention d’inscrire les Proud Boys à la liste des organisations terroristes de l’État canadien. Il a dénoncé sans ambiguïté l’attaque au Capitole. Ce qui est fort bien.

Néanmoins, le média canadien de droite The Rebel, qu’Erin O’Toole a par le passé désavoué à maintes reprises pour ses positions trop controversées, publiait lundi une « entrevue exclusive » avec le chef conservateur sur les relations sino-canadiennes. L’équipe O’Toole soutient que cette entrevue a été effectuée par courriel et que ce n’est pas le chef lui-même qui était responsable des réponses, mais plutôt son équipe de communication. Que The Rebel tente de berner ses lecteurs est une chose. Reste que, pour un chef qui dit vouloir prendre ses distances de la frange radicale de la droite canadienne, le moment de cette publication ne pouvait être pire. Pourquoi son équipe a-t-elle joué le jeu d’Ezra Levant, le rédacteur en chef de The Rebel, en répondant à ses questions, même par courriel, en sachant pertinemment les risques que cela comportait pour la réputation du chef ?

Le discours politique au Canada n’a pas encore atteint le niveau de vitriol observé aux États-Unis. Or, des signes avant-coureurs inquiétants nous montrent que nous pourrions être engagés sur un chemin semblable. L’insurrection de mercredi dernier à Washington était un avertissement pour toute la classe politique, mais spécialement pour le Parti conservateur.

Donald Trump a contribué à radicaliser une frange de l’électorat, y compris au Canada. Il est encore temps de changer de direction, mais, pour ce faire, un examen de conscience s’impose.

Stéphanie Chouinard est professeure de science politique au Collège militaire royal et à l’Université Queen’s, à Kingston en Ontario. Spécialiste de politique canadienne, ses recherches portent sur les langues officielles, le fédéralisme, et la politique judiciaire.