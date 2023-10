Les libéraux fédéraux en tête au Québec grâce au vote féminin

Les attaques répétées du chef conservateur Pierre Poilievre commencent à trouver de l’écho auprès des électeurs bloquistes. Le deuxième volet du sondage québécois de la maison Pallas Data (la semaine dernière, c’était le volet provincial) montre une montée des conservateurs fédéraux au Québec, tandis que les électeurs bloquistes semblent se faire moins nombreux.

Le Parti libéral du Canada détient dans tout cela une avance modeste au premier rang avec 34 % des appuis. Tout juste derrière cependant, une course serrée se dessine entre le Bloc québécois (28 %) et le Parti conservateur du Canada (25 %).

Le Nouveau Parti démocratique (7 %), le Parti vert (3 %) et le Parti populaire de Maxime Bernier (2 %) ne sont juste pas dans le portrait.

Cela dit, les découpages démographiques du sondage révèlent quelques contrastes intéressants.

À lire aussi L’été désastreux de Trudeau

De nombreux sondages au pays mesurent un écart important entre le vote des hommes et celui des femmes. Cette enquête de Pallas centrée sur le Québec nous confirme une tendance semblable. Auprès des électeurs masculins, le Parti conservateur (31 %), le Bloc québécois (29 %) et le Parti libéral (28 %) se livrent une chaude lutte à trois.

Cependant, auprès des électrices québécoises, la formation de Justin Trudeau détient une avance significative de 14 points sur le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet. Le parti de Pierre Poilievre, quant à lui, est loin derrière avec l’aval de seulement 19 % des Québécoises.

Comme ce sondage recueillait les intentions de vote aux niveaux provincial et fédéral, nous pouvons découper les appuis fédéraux selon les clans provinciaux des électeurs (même si ces sous-échantillons contiennent plus d’incertitude).

Chez les électeurs péquistes et libéraux (PLQ), pas vraiment de surprise : une forte majorité de chacun des deux groupes vote respectivement pour le Bloc québécois et le Parti libéral. Les autres formations fédérales ne récoltent que des appuis minimes.

Au cours du premier mandat de la CAQ, des sondages semblables avaient mesuré les appuis fédéraux des électeurs de François Legault, et les chiffres semblaient chaque fois refléter la nature « de coalition » de la Coalition Avenir Québec. Un sondage de Recherche Mainstreet mené à l’hiver 2021 accordait 31 % au PLC, 24 % au Bloc et 23 % au PCC parmi les électeurs caquistes.

Or, notre sondage Pallas Data montre que la formation fédérale préférée des électeurs de la CAQ est désormais le PLC (43 %). Cela donne aux troupes de Justin Trudeau une avance de 18 points sur le Bloc québécois (25 %) et de 21 points sur le PCC (22 %). (Notons d’ailleurs que le sous-échantillon d’électeurs caquistes est de 397 répondants, ce qui produit une marge d’erreur raisonnable de ±5 %, 19 fois sur 20.)

Le portrait fédéral est moins clair chez les électeurs de Québec solidaire, où les appuis sont divisés entre le PLC, le NPD et le Bloc québécois. Toutefois, comme il ne s’agit que d’un maigre sous-échantillon de 104 répondants, la marge d’erreur est trop élevée pour déterminer un meneur sans équivoque dans ce sous-groupe.

Quelle conclusion peut-on tirer à la lumière de ces chiffres ? Si le Bloc québécois glisse et que le PCC en profite, de nombreuses circonscriptions hors du 514 ou du 450 pourraient devenir plus compétitives. Mais ne partons pas en peur non plus : la légère hausse des appuis au PCC pourrait aussi être attribuable à son dernier congrès (qui s’est tenu à Québec). Ce type de secousse postcongrès est souvent éphémère.

À lire aussi L’échappée de Pierre Poilievre

Au niveau provincial, le constat le plus marquant semble être le fort penchant des électeurs caquistes pour le Parti libéral du Canada (une avance sur le Bloc qui dépasse largement la marge d’erreur du sous-échantillon). Est-ce que les caquistes sont soudain devenus plus libéraux (et fédéralistes) que par les années passées ? Pas nécessairement, mais de toute évidence, la population qui constitue l’échantillon d’électeurs caquistes, elle, a changé. En perdant des points au profit du Parti québécois, la CAQ se retrouve avec une aile souverainiste résolument amaigrie.

Nous surveillerons de près au cours des prochains mois si l’exode des électeurs aux penchants souverainistes de la CAQ vers le PQ se poursuivra.

Compte tenu des résultats de l’élection partielle dans Jean-Talon lundi soir, où la CAQ s’est fait écraser par le candidat Pascal Paradis (qui donne un quatrième siège au Parti québécois à l’Assemblée nationale), il n’est pas exclu que cette tendance fasse boule de neige. Ça promet pour l’automne.

***

Le sondage Pallas Data a été réalisé les 26 et 27 septembre 2023 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 095 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies par réponse vocale interactive (RVI) au moyen d’appels téléphoniques sur des lignes terrestres et cellulaires. La marge d’erreur du sondage est de ±3 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez le deuxième volet du rapport du sondage ici.