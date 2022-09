Les politiciens et les intellectuels

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

Nous n’en sommes pas encore à la moitié de la campagne électorale québécoise (oui oui, ça ne paraît pas comme ça, mais il reste encore trois semaines) et les exemples de nivellement par le bas sont nombreux. Lors de l’émission Cinq chefs, une élection, la série d’entrevues avec les chefs de parti à Radio-Canada, François Legault a déclaré à propos de la réforme abandonnée du mode de scrutin qu’il n’y « a personne qui se bat dans les autobus au Québec pour changer le mode de scrutin. […] Ça n’intéresse pas la population, à part quelques intellectuels. » J’ai accroché non seulement sur l’image des batailles dans les autobus (quelle cause provoquerait des batailles dans les autobus au juste ?), mais aussi sur le petit commentaire malcommode envers les intellectuels.

L’anti-intellectualisme me désole. Si les intellectuels trouvent que réformer le mode de scrutin serait une bonne idée, il me semble qu’on devrait peut-être les écouter (excusez-moi si ça sonne comme du Harmonium). C’est comme pour le terme « bien-pensant », cette insulte que l’on entend occasionnellement dans nos médias. Comme si bien penser était une mauvaise chose. Bien sûr, je sais qu’il s’agit là d’une expression qui vise surtout à dénoncer le politiquement correct, mais le choix de la dénomination est révélateur du traitement que l’on réserve à ceux qui se servent de leur cerveau avant de parler.

François Legault a déjà été un intellectuel qui s’intéressait à la réforme du mode de scrutin. Or, c’est une longue tradition en politique que de faire semblant d’être plus nono qu’on ne l’est vraiment. En entrevue au moment de la parution de sa biographie, l’ancien premier ministre Jean Chrétien a confié ceci : « Quand je faisais des discours, j’avais un truc. Je bloquais en anglais. […] Je demandais : “Y en a-tu un qui peut me dire comment on dit ça, en anglais, tel mot ?” Le monde partait à rire. Y en avait un qui me le criait. Je le savais, mais c’était une façon pour moi de montrer qu’on est canadien et que si on est canadien, on est différent. » C’était payant pour lui de faire croire qu’il était un peu maladroit en anglais.

C’est en lisant de telles déclarations que j’en viens à avoir des doutes sur ce que disent les politiciens. Je m’interroge trop souvent sur l’intention derrière leurs choix de mots. Je suis un complotiste de la rhétorique. Et ça fonctionne aussi avec ce qu’ils écrivent sur leurs affiches électorales. On a bien rigolé des erreurs dans les noms des circonscriptions sur plusieurs affiches conservatrices, ou des fautes d’orthographe sur les écriteaux devant les lutrins, mais ce n’est pas si drôle que ça. Parce qu’au-delà du fait que cela démontre un manque de souci pour la langue (et pour la géographie), on se demande si ce genre d’erreur n’est pas faite à dessein pour rendre les candidats plus humains. Je fabule probablement. J’espère que je fabule.

On en a peu parlé, mais la proposition du nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, d’imposer une loi sur le langage bureaucratique va aussi dans cette direction. Vous ne me verrez pas défendre la bureaucratie. Elle me décourage au plus haut point. Mais Poilievre promet de légiférer pour exiger que le gouvernement publie des documents avec des « mots simples » et « le moins de mots possible ». En voulant trop simplifier, on risque de perdre des nuances. Dans une vidéo où il explique la chose avec de la belle musique d’ascenseur en trame de fond, il propose la théorie de la relativité comme exemple de simplicité : « Certains vont dire que la simplicité est la même chose que la stupidité. Mais Einstein aurait dit autrement quand il a écrit E = mc2. […] Est-ce que la formule aurait été plus brillante si ça avait pris des pages et des pages de complexité de l’utiliser ? Je pense que non. » Pourtant, si vous voulez mon avis de gars qui a échoué à son cours de physique au cégep, E = mc2 n’est pas si simple que ça. Il est assez simpliste de croire que ça peut être un bon exemple. Simpliste et trompeur.

À une époque où les réseaux sociaux fabriquent de l’ignorance à la pelletée, ce serait bien de ne pas prolonger cette tendance à se moquer des gens qui réfléchissent. Lorsqu’on m’appelle pour des sondages (c’est-à-dire jamais), je réponds toujours que l’enjeu qui me tient le plus à cœur est l’éducation. Malheureusement, on parle très peu d’éducation dans la campagne électorale québécoise. Certains politiciens seront peut-être heureux de ne plus les avoir dans les pattes, mais je trouve ça plutôt inquiétant pour notre production nationale d’intellectuels. Le dénigrement subtil de ces derniers pour gagner des points dit quelque chose sur ce que ces orateurs pensent des gens.

