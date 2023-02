Les Québécois largement favorables au privé en santé (et les Canadiens aussi)

Un nouveau chapitre de négociations entre les provinces et le gouvernement fédéral sur le financement du système de santé s’est ouvert cette semaine, avec son ballet habituel des milliards de fonds publics. Pendant ce temps, d’un océan à l’autre, les Canadiens doivent composer avec des réseaux de la santé au bord du gouffre.

Quelles sont les solutions ? Bien des hypothèses sont avancées, mais injecter plus d’argent dans le système public semble la seule option sur la table de ces négociations.

Pourtant, certains gouvernements provinciaux, notamment ceux de Doug Ford en Ontario et de Danielle Smith en Alberta, ont déjà commencé à semer l’idée que les cliniques privées pourraient faire davantage partie de la solution. Le Québec y a déjà recours, comme le soulignait notre nouveau collaborateur Pascal Maillot, dans son texte de la semaine dernière: près de 15 % de l’ensemble des interventions chirurgicales au Québec sont maintenant effectuées dans des cliniques privées. Une tendance qui ne fait que s’amorcer.

Les défenseurs du système public s’opposent à ce genre d’ententes, car l’attrait des cliniques privées pourrait siphonner des ressources et du personnel dont le système public a désespérément besoin. Les Canadiens, eux, sont ailleurs, laisse croire un sondage Ipsos, publié le 6 février.

Plus de prestation privée de services de santé ? Une majorité de Canadiens (59 %) sont favorables au fait que du financement public paie pour les services de cliniques privées. Encore une fois, le Québec se trouve au-dessus de la moyenne canadienne avec 63 % d’appui.

Qu’en est-il d’offrir des soins de santé entièrement privés, donc aux frais du client, pour ceux et celles qui peuvent se les payer ? Encore une fois, une majorité de Canadiens (60 %) sont d’accord avec cette proposition, et les plus forts appuis se trouvent au Québec (75 %).

Ottawa offre 46 milliards sur 10 ans, loin des 280 milliards demandés par les provinces, afin de faire croître la part du fédéral dans le financement du réseau.

Les résultats du sondage nous montrent qu’une forte majorité de Canadiens (86 %), dans chacune des régions du pays, appuient leurs premiers ministres provinciaux en soutenant que le gouvernement fédéral doit contribuer davantage financièrement. Dans la foulée, par contre, le vice-président d’Ipsos Canada, Sean Simpson, écrit dans son rapport que 59 % des répondants sont d’avis aussi que « les provinces devraient montrer au gouvernement fédéral comment elles prévoient fournir de meilleurs soins, pour obtenir plus de fonds fédéraux ». Bref, ils sont d’accord avec le gouvernement fédéral quand il demande une plus grande reddition de comptes de la part des provinces.

Selon Ipsos, six Canadiens sur dix désirent que le gouvernement fédéral s’implique davantage dans le financement de la santé, mais 73 % des répondants au pays affirment que l’argent supplémentaire pour financer la santé devrait provenir des provinces... et que celles-ci devraient trouver ce financement en faisant des coupes ailleurs.

Ce sont les Québécois qui se montrent le plus ouverts à cette hypothèse, avec 80 % des répondants qui y sont favorables.

En matière de santé, la confiance de la population est ébranlée. Nos élus auront fort à faire pour inverser la tendance.