L’été indien 

Karl Bélanger a travaillé pendant près de 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment à titre d’attaché de presse principal de Jack Layton et de secrétaire principal de Thomas Mulcair. Il a ensuite agi comme directeur national du NPD avant de mettre fin à sa carrière politique à l’automne 2016. En plus d’agir en tant que commentateur et analyste politique à la télé, à la radio et sur le web, Karl est président de Traxxion Stratégies.

Les accusations graves lancées publiquement par le premier ministre Trudeau selon lesquelles le gouvernement de l’Inde serait derrière le meurtre récent d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, ouvrent un nouveau chapitre dans l’histoire diplomatique et sécuritaire du Canada.



Justin Trudeau n’aurait certainement pas agi ainsi si les agences de renseignement n’avaient pas monté un dossier solide démontrant que l’Inde a effectivement commandité cet assassinat. Mais il n’aurait probablement pas agi de la sorte s’il avait précédemment géré un autre cas d’ingérence étrangère de meilleure façon.

Le premier ministre est donc sorti publiquement — et rapidement — pour éviter que se répète le cauchemar de relations publiques causé par les décisions — ou l’indécision — du gouvernement dans le dossier de l’ingérence chinoise au Canada.

Rappelons qu’il a fallu des mois de fuites, de reportages dans les médias, d’accusations acerbes aux Communes, de comparutions en comité parlementaire — et la nomination controversée puis la démission en catastrophe du rapporteur spécial David Johnston — avant que le gouvernement Trudeau n’accepte de lancer une enquête publique sur l’ingérence étrangère au Canada. La commission a d’ailleurs entrepris ses travaux cette semaine.

Du point de vue gouvernemental, les réticences à lancer une enquête publique sur les actions de la Chine s’expliquaient. Pour des raisons de sécurité nationale, bien sûr. Pour éviter des maux de tête diplomatiques, certainement. Mais aussi pour des raisons économiques et commerciales. À preuve : les négociations prévues pour un accord de libre-échange avec l’Inde ont été reportées dans la foulée de l’annonce canadienne sur l’assassinat du militant sikh. De plus, il y avait évidemment des raisons politiques : une fois une enquête publique lancée, un gouvernement n’a plus de pouvoir sur le message et les informations qui circulent. Une enquête publique est toujours une boîte de Pandore pour le gouvernement…

En annonçant la nomination de la juge Marie-Josée Hogue à la présidence de la commission sur l’ingérence étrangère dans les affaires canadiennes au début du mois de septembre, le gouvernement dévoilait qu’elle aurait « pour tâche d’examiner et évaluer l’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres acteurs étatiques ou non étatiques étrangers, ainsi que toutes répercussions potentielles de cette ingérence ». La Chine, donc. La Russie, bien sûr. Mais plusieurs autres pays pourraient être ciblés. L’Iran ? Israël ? Sans oublier les États-Unis… Et l’Inde, évidemment.

Les indépendantistes sikhs prônant un Khalistan indépendant dans l’État du Pendjab ont été durement réprimés par le gouvernement indien au cours des 40 dernières années. Des milliers de gens sont morts. Le mouvement khalistanais est bien établi au Canada, pays qui compte le plus grand nombre de sikhs à l’extérieur de l’Inde.

Pour New Delhi, c’est un irritant de longue date. L’Inde considère que le Canada ferme les yeux et abrite des terroristes. Car oui, le conflit khalistanais se déroule ici aussi. Pensons à l’attentat à la bombe de 1985 contre le vol 182 d’Air India, la pire attaque terroriste de l’histoire du Canada (et l’attentat aérien le plus meurtrier, jusqu’aux attaques du 11 Septembre). Hardeep Singh Nijjar était le leader du temple sikh Guru Nanak de Surrey, mais également un militant pro-Khalistan. Pour l’Inde, Nijjar était un terroriste.

Pour quiconque ayant travaillé en politique fédérale ou dans les milieux du renseignement, les accusations du premier ministre contre l’Inde ne sont donc pas une surprise. Le gouvernement indien se mêle des affaires du Canada depuis longtemps. Espionnage. Sabotage. Infiltration. Intimidation. Violence. Et maintenant, assassinat — c’est le sens des allégations formulées par Justin Trudeau.

L’ampleur des activités d’ingérence étrangère qui mettent la souveraineté du Canada en danger est sous-estimée par la majorité des citoyens. L’enquête publique en dévoilera une bonne partie, espérons-le.

Dans ce contexte, Justin Trudeau ne pouvait pas se permettre de garder le silence sur les soupçons sérieux pesant contre l’Inde et d’avoir l’air, encore une fois, de vouloir cacher quelque chose. Contrairement au cas chinois, les conséquences politiques nationales ont cette fois pesé plus lourd que les tensions diplomatiques et commerciales.