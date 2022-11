Lettre à Dominique Anglade

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, de porte-parole, de rédacteur de discours et de directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est directeur de TACT et s’exprime quotidiennement comme analyste politique à QUB radio.

Madame la cheffe de l’Opposition officielle,

Force est d’admettre que pour bien des politiciens et politiciennes, quitter est le geste le moins réussi. Jusqu’à lundi matin, j’ai cru que ce serait votre cas. Je constate avec bonheur m’être trompé.

Ce qui s’en venait n’était intéressant ni pour vous ni pour votre parti : les intrigues de couloir allaient mener à ce que vos moindres gestes soient scrutés et écossés par une presse parlementaire friande des morts annoncées, et ce, jusqu’au vote de confiance, dans des mois.

Il faut d’abord dire que votre mandat s’est présenté par le siège. Couronnée en pleine pandémie à la suite d’une course qui n’a soulevé aucune passion (et aucun autre rival), vous avez tenté de marcher sur la ligne mince entre la critique et la collaboration avec un gouvernement ultra populaire.

Vous avez hérité d’un parti sans boussole idéologique qui ne s’était pas remis de la défaite de 2018. Vous avez atterri dans un caucus dont le tiers des membres cherchait la sortie. Se présenter à l’Assemblée nationale dans ces conditions demandait courage et abnégation. Vous en avez eu.

Vous l’avez mentionné dans votre discours de démission : deuxième femme ministre de l’Économie, deuxième femme cheffe de l’opposition officielle, première femme noire cheffe de parti, vous avez repris et porté certains flambeaux que vous tendez désormais à d’autres. Merci d’avoir été un modèle. Ça, personne ne pourra jamais vous l’enlever.

Quelle image forte que de vous voir quitter entourée de votre famille ! Votre présence en politique tenait beaucoup de vous, mais aussi beaucoup d’eux. Après tout, pour que vous soyez debout au Salon bleu, ça prend leur assentiment — c’est aussi vrai pour les 124 autres élus.

Vous avez tenté deux réformes. L’une en revenant au nationalisme de Robert Bourassa. L’autre en mettant de l’avant un projet économique à gauche, et vert. Si ces deux virages ont été rejetés, vous avez compris qu’en politique, il faut surtout proposer.

Vous n’êtes pas la première à vous être cassé les dents sur un caucus rébarbatif et bien sûr, nombreux seront ceux et celles qui revisiteront chacun de vos gestes. Et si, et si… tout est toujours plus facile à dire après coup.

Dans une magnifique chanson, Aznavour affirme qu’« il faut savoir/coûte que coûte/garder toute sa dignité/et malgré ce qu’il nous en coûte/s’en aller sans se retourner ». Je l’écoutais, aujourd’hui. Et j’ai pensé à vous.

Pour l’instant, les gens diront de vous que vous avez été « celle qui n’a pas pu ». Mais je crois que dans quelques années, on retiendra de vous que vous avez été « celle qui a voulu ».

Le PLQ avait des problèmes existentiels avant votre nomination. Il en a toujours à votre départ. Ce sera maintenant à tous ceux et celles qui avaient LA solution facile de tenter leur chance pour les résoudre…