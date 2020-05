L’ouverture de la frontière en cadeau… de Noël ?

Parmi les nombreux casse-têtes que nos politiciens devront résoudre au cours des prochains mois, celui concernant la réouverture de la frontière canado-américaine pourrait s’avérer parmi les plus complexes.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral annonçait que, d’un commun accord avec l’administration Trump, la frontière demeurerait fermée pour les passages non essentiels au moins jusqu’au 21 juin. D’ailleurs, François Legault et Doug Ford, premiers ministres des provinces les plus touchées par la pandémie, ont tous deux affirmé publiquement il y a quelques jours qu’ils aimeraient que la frontière reste fermée pendant au moins une partie de la saison estivale.

Mais qu’en pense la population ? Y a-t-il actuellement un consensus à ce sujet ? Le dernier sondage hebdomadaire de Léger sur la pandémie, publié mercredi, a tâté le pouls des deux côtés de la frontière. Les répondants devaient choisir parmi quatre scénarios d’ouverture :

Dès maintenant ;

À la fin juin ;

En septembre ;

Pas avant la fin de l’année 2020.

Voici les résultats :

Au Canada, presque la moitié des répondants (47 %) affirment que la frontière devrait demeurer fermée jusqu’à la fin de l’année 2020, une proportion qui grimpe à 55 % au Québec. Les découpages régionaux du sondage indiquent d’ailleurs qu’il s’agit de l’option la plus populaire dans chacune des régions du pays, à l’exception de la Colombie-Britannique, où il y a égalité statistique entre septembre (43 %) et la fin de l’année (40 %).

L’ouverture des frontières à la fin de l’année est aussi l’option la plus prisée de l’échantillon américain, même si c’est dans une proportion moins importante (32 %) qu’au Canada.

Environ un tiers des Québécois (31 %) et des Canadiens (33 %) affirment que la frontière devrait ouvrir en septembre, de façon à ce qu’elle reste fermée aux passages non essentiels pendant toute la saison estivale. Certes, la saison haute du tourisme serait derrière nous et cela pourrait, en théorie, grandement limiter la propagation du virus des deux côtés de la frontière. Toutefois, cette mesure serait sans doute dévastatrice pour l’industrie touristique, alors une telle décision ne viendra pas sans opposition.

Au sud de la frontière, environ un quart des répondants (24 %) sont d’avis qu’il ne faut pas rouvrir la frontière canado-américaine avant septembre.

Il est intéressant de constater que le plus grand contraste entre les résultats canadiens et américains se trouve parmi les plus pressés de rouvrir la frontière. Au Canada, seulement 5 % des répondants aimeraient une réouverture dès maintenant (au Québec, c’est une maigre proportion de 2 %). Chez les Américains, cette proportion grimpe à 18 % — soit un peu plus d’un Américain sur six.

D’ailleurs, des chiffres publiés depuis le début de la pandémie nous apprennent que l’opinion des Américains sur la réouverture du pays en général se forge grosso modo en fonction des lignes partisanes. Selon un sondage récent de la société américaine Morning Consult, 27 % des électeurs républicains croient que le pays est trop lent à rouvrir, alors que seulement 6 % d’électeurs démocrates sont du même avis.

Donc, y a-t-il consensus au Canada concernant l’ouverture de la frontière ? D’un point de vue purement chiffré, bien que maintenir la frontière fermée au moins jusqu’au Nouvel An demeure l’option la plus populaire au Canada et au Québec, les avis restent fortement partagés. Gardons aussi en tête qu’il reste encore plus de sept mois à l’année 2020 et que, comme nous l’avons appris depuis le début de cette pandémie, l’actualité et l’opinion publique peuvent changer rapidement en ces temps incertains.

Néanmoins, les chiffres de ce sondage Léger nous indiquent qu’il y a très peu d’intérêt de la part de la population — et donc une faible perspective de gain politique pour le gouvernement fédéral — pour une réouverture des frontières à court terme.

Rappelons que la frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée pour les passages non essentiels depuis le 21 mars dernier. Le gouvernement canadien et l’administration Trump devront négocier sous peu le prolongement de cette mesure au-delà du 21 juin prochain.

