Manifestations autochtones : « il ne s’agit plus de réconciliation mais de recolonisation »

Ce qui se passe en territoire Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, est très grave.

Nous sommes témoins d’un coup de force. Les promoteurs du projet de Coastal GasLink Pipeline Ltd soutiennent qu’ils ont conclu des ententes avec les 20 conseils de bande élus des Premières Nations riveraines de l’oléoduc projeté de 670 kilomètres. Mais les chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en affirment être les propriétaires d’une grande partie du territoire, qu’ils n’ont jamais cédé à la Couronne par traité.

L’entreprise, qui opère depuis 65 ans au Canada, aux États-Unis et au Mexique, a fait une demande d’injonction, qui lui a été accordée.

Puis le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé que l’on devait respecter la règle de droit. Mais comme l’écrit Pam Palmater, citoyenne mi’kmaq, membre de la Première nation d’Eel River Bar, au nord du Nouveau-Brunswick, avocate, professeure associée et titulaire de la chaire de gouvernance autochtone à l’université Ryerson : « Il s’agit du droit de ceux qui font les règles et non de la règle de droit ».

La référence de Trudeau à la « règle de droit » va à l’encontre de l’arrêt Delgamuukw de la Cour suprême (1997) qui reconnaît l’autorité des chefs héréditaires sur leurs territoires.

Les cinq chefs héréditaires concernés sont opposés au projet du gazoduc Coastal GasLink.

Voici une déclaration éclairante du militant Will Offley, membre du Vancouver EcoSocialist Group, tiré de la page Facebook de la journaliste et militante féministe Judy Rebick :

On a beaucoup parlé des 20 accords de coopération signés par les conseils de bande le long du tracé du gazoduc. Cependant, les faits laissent voir que plusieurs ont signé en désespoir de cause, en raison de leur pauvreté et de la réticence des gouvernements fédéral et provinciaux à leur fournir ne serait-ce que de l’eau potable. Rien n’indique que les membres des bandes aient discuté de ces accords ou les aient ratifiés (ils sont protégés par des ententes de confidentialité). Il est important de savoir que les conseils de bande n’ont d’autorité légale que sur les petits territoires de leurs réserves respectives.

Par exemple, explique Offley, la réserve de Hagwilget occupe une superficie de 1,6 km2, celle de Moricetown, 14 km2, celle de Nee-Tahi-Buhn, 3,2 km2, et celle de Skintyee, 4 km2. Mais la superficie du reste des terres Wet’suwet’en, qui sont en cause dans cette affaire et qui sont sous la juridiction des chefs héréditaires, représente 58 000 km2.

« La Cour suprême du Canada, poursuit Will Offley, a statué dans l’affaire Delgamuuwk que certaines parties du territoire non cédé de Wet’suwet’en relèvent des chefs héréditaires. Si les Wut’suwet’en ont un droit légal et moral établi de gouverner leurs propres territoires, le gouvernement provincial, la GRC et même les tribunaux ont tendance à ignorer ce fait qui les dérange. Une fois de plus, des terres autochtones non cédées sont annexées par la force et sous la menace des armes. »