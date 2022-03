Marie-Victorin : le Parti québécois en avance, selon un sondage interne

Le bastion péquiste de Marie-Victorin, vacant depuis l’élection de son ancienne titulaire à la mairie de Longueuil, pourrait demeurer dans le giron souverainiste, révèlent les résultats d’un sondage de la maison Repère Communication Recherche, que L’actualité a pu consulter.

Pierre Nantel, ancien député fédéral du NPD et maintenant candidat pour le Parti québécois (PQ), tentera de prendre le flambeau de ce dernier bastion péquiste de la Rive-Sud, remporté par aucune autre formation lors des 11 dernières élections (partielles et générales, depuis 1985).

Même si les chiffres publiés au cours des derniers mois laissaient présager une course serrée entre la Coalition Avenir Québec (CAQ) et le PQ pour cette élection partielle, ce coup de sonde accorde à Pierre Nantel l’appui de 26 % des répondants, huit points devant Shirley Dorismond de la CAQ, en deuxième place avec 18 % des faveurs, alors que les candidats du Parti libéral du Québec (PLQ, à 11 %), de Québec solidaire (QS, à 9 %) et du Parti conservateur du Québec (PCQ, à 6 %) bataillent pour la troisième place.

Toutefois, deux bémols importants s’imposent à propos de ce sondage. D’abord, il a été commandé, puis fourni par le Parti québécois. Il doit donc être considéré comme provenant d’une source partisane, un concept que j’explique ici. La crédibilité de Repère Communication n’est pas en cause, mais il ne fait aucun doute que cette enquête n’aurait pas été rendue publique si son contenu avait été défavorable à Pierre Nantel.

De plus, 29 % des 403 répondants au sondage affirment être indécis. Bien qu’une élection partielle n’attire pas autant l’attention des électeurs et des médias que des élections générales, il s’agit tout de même d’une proportion élevée à seulement deux semaines du scrutin.

Parmi les électeurs décidés (après une question de relance typique : « Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel candidat auriez-vous le plus tendance à voter si… »), l’avance du candidat souverainiste grimpe à 37 %, contre 25 % pour la candidate de la CAQ. Le Parti libéral est loin derrière, en troisième place avec 15 %.

Dans ce contexte, la capacité des partis à mobiliser leurs électeurs le jour du vote sera cruciale. Lors de la partielle de 2016 dans cette circonscription, remportée par Catherine Fournier, à peine le quart (26 %) des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes.







Pour Québec solidaire, qui avait obtenu un résultat respectable de 22 % dans Marie-Victorin lors des élections générales de 2018, il s’agit d’un autre rapport décevant, avec seulement 12 % des intentions de vote. Quant au PCQ d’Éric Duhaime, sa candidate ferme la marche loin derrière à 9 %.

Le sondage de Repère Communication laisse croire que le PQ est en progression dans Marie-Victorin depuis l’hiver : l’exercice de Léger en février (lui aussi fourni aux médias par le PQ) plaçait Pierre Nantel et Shirley Dorismond à égalité, à 33 %.

Néanmoins, il faut manipuler les résultats de sondages avec une extrême prudence dans le cas d’élections partielles, compte tenu de la participation populaire toujours moins imposante que lors d’un scrutin général. Il est possible que les sondés ne soient pas nécessairement représentatifs de ceux et celles qui se donneront la peine de voter le 11 avril prochain. De plus, Repère Communication n’est pas une maison de sondage particulièrement reconnue pour ses enquêtes publiques et elle travaille depuis plusieurs années pour le compte du Parti québécois.

D’ailleurs, en 2018, un sondage de cette maison effectué à six semaines du scrutin d’octobre accordait une avance de 9 points au chef péquiste Jean-François Lisée dans Rosemont (il s’est incliné devant Vincent Marissal de QS), puis un autre mesurait des appuis de 60 % (!) pour Véronique Hivon dans sa circonscription de Joliette (elle a remporté ce siège avec 46 % des suffrages). Finalement, la veille des élections, le candidat péquiste Jean-Martin Aussant publiait sur son fil Twitter une enquête locale de Repère Communication le plaçant en tête dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Le lendemain, ce dernier s’inclinait contre la candidate caquiste Chantal Rouleau par une marge de sept points.

Évidemment, ce n’est pas que les sondages de Repère Communication surestiment systématiquement le Parti québécois, mais bien que les sondages de cette maison qui sont fournis par le PQ ont, historiquement, été fort favorables à la formation souverainiste. Néanmoins, une avance de 12 points pour Pierre Nantel demeure une donnée encourageante pour le PQ.

Le nouveau député ou la nouvelle députée de Marie-Victorin ne siégera donc que deux mois, car à moins d’un imprévu majeur, la session parlementaire actuelle se terminera en juin et l’Assemblée nationale devrait être dissoute en août en vue des élections générales du 3 octobre.

Vous trouverez le rapport du sondage de Repère Communication ici. L’enquête, commandée par le Parti québécois, a été effectuée par appels téléphoniques auprès de 403 habitants de la circonscription de Marie-Victorin entre le 23 et le 26 mars 2022. La marge d’erreur de ce sondage probabiliste est de ±5 %, 19 fois sur 20. La projection Qc125 sera mise à jour sous peu, lorsque des données supplémentaires au niveau national auront été publiées.

