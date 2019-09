Maxime Bernier plus recherché sur Google qu’Elizabeth May

Il a beau être dernier dans les sondages, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, suscite la curiosité. Particulièrement au Québec.

Selon les plus récents chiffres fournis par Google, Maxime Bernier a généré plus de recherche en ligne depuis sept jours au Canada que la leader du Parti vert, Elizabeth May, pourtant bien en avance sur lui dans les sondages.

Les leaders les plus recherchés au cours des 7 derniers jours au Canada : Justin Trudeau Andrew Scheer Jagmeet Singh Maxime Bernier Elizabeth May Yves-François Blanchet Stephen Garvey Sébastien Corriveau François Bélanger Tim Moen

Le classement de Google répertorie la curiosité des électeurs, sans égard à la raison de la recherche, et n’est donc pas un indicateur du niveau d’affection. N’empêche, en politique, il faut d’abord susciter l’intérêt, la curiosité et l’attention, avant de convertir des votes.

Dans toutes les provinces et territoires, Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jagmeet Singh sont les trois chefs de partis les plus recherchés sur Google, dans cet ordre… sauf au Québec et au Yukon, où Maxime Bernier est plus présent. Au Québec, il devance même Andrew Scheer et Yves-François Blanchet depuis sept jours.

Les leaders les plus recherchés par province au cours des 7 derniers jours au Canada : Alberta : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Colombie-Britannique : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Manitoba : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Nouveau-Brunswick: Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Terre-Neuve-et-Labrador : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Territoires du Nord-Ouest : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Nouvelle-Écosse : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Nunavut : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Ontario : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Île-du-Prince-Édouard : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Québec : Justin Trudeau, Maxime Bernier, Jagmeet Singh Saskatchewan : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh Territoire du Yukon : Justin Trudeau, Andrew Scheer, Maxime Bernier

Est-ce un effet du Parti rhinocéros, qui présente un candidat du nom de Maxime Bernier en Beauce, contre le vrai Maxime Bernier ? Le coup de marketing, qui a bien fait rigoler les réseaux sociaux, pourrait expliquer une partie de l’attention envers le nom sur Google au Québec. Mais certainement pas au Yukon…

Quels ont été les sujets les plus recherchés sur le gigantesque moteur de recherche depuis une semaine ? La santé arrive en tête, mais le cannabis arrive tout près derrière.

Les questions politiques les plus recherchées au cours des 7 derniers jours au Canada, répertoriées par thème : Santé Cannabis Impôts Éducation Commerce Soins de santé Immigration Criminalité Économie Logement

Certains enjeux ne sont pas encore dans les plus recherchés par les Canadiens, mais connaissent une hausse rapide du nombre de curieux. C’est notamment le cas de SNC-Lavalin et de plusieurs thèmes qui touchent les changements climatiques. À suivre dans les prochaines semaines.

Les questions politiques en plus forte hausse au cours des 7 derniers jours au Canada, répertoriées par thème : Fossiles combustibles SNC-Lavalin Réchauffement climatique Terrorisme Économie Énergies renouvelables Politique étrangère Éducation Transport pipeline Criminalité