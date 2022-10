Mémorandum à Jagmeet Singh 

Yan Plante est vice-président à l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

À : Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique Sujet : Il est temps d’appuyer sur le bouton panique Date : 20 octobre 2022

Je vais aller directement au but : vous êtes politiquement dans le trouble. Il fallait que quelqu’un vous le dise, car il me semble évident que vous devriez reconsidérer rapidement votre stratégie actuelle. Il est pour vous temps d’appuyer sur le bouton panique.

Le scénario du film des prochaines élections est déjà écrit et je vous annonce que vous n’avez pu y décrocher mieux qu’un rôle de figurant. Je vais tout de suite vous dévoiler l’intrigue et une partie du punch.

C’est donc l’histoire du premier ministre Justin Trudeau, qui fait face à un vent de changement alors qu’il est en poste depuis presque 10 ans. Il affronte un nouveau chef conservateur qui a su bâtir un mouvement politique rarement vu au Canada.

Puisque l’élection en est une de changement, la population se demande d’abord si elle souhaite continuer avec son premier ministre. Dans ce contexte polarisant, l’écrasante majorité des électeurs se rassemblent dans deux clans principaux.

Celui du « oui » désire poursuivre la route avec Justin Trudeau, soit parce que c’est le favori de la foule ou encore, parce que c’est la meilleure façon de barrer la route à un gouvernement Poilievre.

Celui du « non » préfère pour sa part changer de gouvernement. Il observe donc les autres possibilités et se demande laquelle est réellement différente de celle dont il est si tanné. Tant qu’à changer, il veut le faire pour vrai.

Il n’y a théoriquement que deux solutions de rechange (les néodémocrates et les conservateurs), mais une seule se distingue véritablement des libéraux. C’est celle que propose Pierre Poilievre.

Dans ce scénario comme dans la vraie vie, l’option que vous dirigez a signé une entente pour permettre au gouvernement Trudeau de gouverner sans inquiétude jusqu’en 2025. Depuis que vous êtes chef du NPD, une grande partie de votre électorat aime autant Justin Trudeau que vous, sinon plus. À part la couleur des logos des partis, les électeurs ont de la difficulté à comprendre ce qui différencie les deux formations.

Le clan du « non » ne voyant donc pas de différence réelle entre les propositions de Justin Trudeau et les vôtres, il se range massivement derrière Pierre Poilievre.

Vers la fin du film, les choses se gâtent encore plus pour vous. Alors que le duel entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre se confirme et obtient presque toute l’attention médiatique, l’intensité augmente. Sur un fond musical haletant, M. Trudeau fait un appel solennel aux électeurs néodémocrates en les exhortant à voter stratégiquement. « Si vous votez pour le NPD, vous allez diviser le vote progressiste et la conséquence sera terrible pour notre pays : un gouvernement Poilievre qui sera pire que les années Harper ! Continuons ensemble, mes amis. »

Dans la scène suivante, on voit Pierre Poilievre qui, en plus de s’adresser à sa base électorale et à ceux qui ont l’habitude de ne pas voter, parle lui aussi à vos électeurs. « Vous qui souffrez depuis tant d’années. Vous qui avez tout perdu depuis la pandémie. Vous qui avez de la difficulté à payer vos factures. Vous qui vous sentez exclus par le système et les élites. Il n’y a qu’une place pour vous et c’est au sein du Parti conservateur. Le NPD vous a trahi en rejoignant les libéraux dans une coalition pendant quatre ans. Si vous voulez que ça change et retrouver une vie meilleure, votez pour nous. »

Tout de suite après, on vous voit lever la main et essayer de répondre, mais les cris des partisans dans les deux clans sont trop forts et vos paroles sont inaudibles. Les gens ont fait leur choix.

Je vais vous garder le punch de savoir qui les électeurs ont finalement choisi pour gouverner le Canada, mais je peux déjà vous dire que vous êtes demeuré loin derrière et que, pour la troisième fois consécutive, votre avenir politique est remis en question.

J’imagine que vous trouvez que c’est un film d’horreur. Peut-être, mais il est tout de même potentiellement trop tard pour en changer le dénouement. Il n’y a en fait qu’une possibilité : c’est de vous sortir de cette entente avec les libéraux. Elle ne vous mènera qu’à une cuisante défaite.

Le concept fondamental que le NPD semble trop souvent oublier, c’est que si les conservateurs représentent son adversaire idéologique, c’est le Parti libéral qui est son adversaire stratégique. C’est lui qu’il doit arriver à dépasser s’il souhaite un jour former un premier gouvernement néodémocrate, après 60 ans dans l’opposition.

Jack Layton l’a fait en contrastant sa vision autant avec Stephen Harper qu’avec Michael Ignatieff, et il a formé l’opposition officielle. Il était encore loin de la vraie victoire, mais il devenait une réelle option pour l’élection suivante — si la maladie ne l’avait malheureusement pas emporté.

Souvent, le NPD me donne l’impression de ne pas vraiment vouloir former le gouvernement et d’aimer son statut de tiers parti à la Chambre des communes. Au point où je vous pose la question : souhaitez-vous être le prochain premier ministre du Canada ?

Si oui, il est peut-être encore temps de le démontrer.