Montréal, la Libérale

En 2015, le Parti libéral du Canada a récolté 47% des voix parmi les circonscriptions fédérales de l’Île de Montréal en route vers une récolte fructueuse de sièges dans la métropole québécoise. Toutefois, malgré une longue tradition libérale à Montréal, cela faisait bien longtemps que le PLC n’avait pas aussi bien rejoint l’électorat montréalais.

Lors de l’élection générale fédérale du printemps 2011, la vague orange de Jack Layton s’était abattue sur le Québec et le PLC, miné par une campagne pénible de Michael Ignatieff, avait été limité à un maigre total de 7 sièges et seulement 27% du vote populaire sur l’Île de Montréal. (En guise de comparaison, même Stéphane Dion en 2008 avait fait mieux: 11 sièges et 39% des suffrages sur l’Île de Montréal. Ce n’est pas peu dire.)

Voici les résultats de l’élection générale fédérale de 2015 des circonscriptions de l’Île de Montréal:



Propulsé par la popularité de Justin Trudeau (dont la circonscription de Papineau se trouve à Montréal), le PLC a bondi de presque vingt points au niveau du vote populaire par rapport à 2011 (de 27,3% à 47%) et a remporté pas moins de 13 des 18 circonscriptions montréalaises. Il s’agissait d’un sommet pour les Libéraux depuis l’élection de 1980.

Du côté néo-démocrate, malgré la difficile fin de campagne de Tom Mulcair, le NPD avait recueilli 24,5% des voix montréalaises, une performance certes respectable pour ce parti, mais il s’agissait tout de même d’un important recul de plus de 13 points par rapport à 2011. Le NPD est ainsi passé de 10 à 4 circonscriptions sur l’Île, soit Outremont, Laurier-Sainte-Marie, Rosemont-La-Petite-Patrie et Hochelaga (les Libéraux ont depuis repris Outremont dans une élection partielle en février dernier).

S’agissant du Bloc québécois, après avoir obtenu 27% des voix et 6 sièges à Montréal en 2008, il a reculé à 19% en 2011 et un seul siège (Ahuntsic), puis à 13,1% en 2015 (encore un seul siège dans La Pointe-de-l’Île). Comme nous le verrons plus bas, le Bloc est présentement projeté à un niveau similaire de son résultat de 2015 à Montréal, mais la chute du NPD pourrait rendre le Bloc compétitif dans certaines circonscriptions de la moitié est de Montréal.

Où en sont les partis politiques fédéraux à Montréal à cinq mois des prochaines élections?

Voici une comparaison de la plus récente projection Qc125 pour l’Île de Montréal avec les résultats de l’élection générale de 2015:



Nous remarquons que Libéraux, Conservateurs et Bloquistes se trouvent tous à des niveaux similaires qu’en 2015 (les écarts actuels avec 2015 sont inférieurs aux intervalles de confiance de la projection). Cependant, la chute du NPD a fait gonfler la projection de sièges pour le PLC: les plus récentes données pointent vers une collecte potentielle de 14 ou même 15 sièges libéraux à Montréal.

Toutefois, et nous avons eu un avant-goût de cette tendance dans Outremont en février, les vecteurs du NPD et du Parti vert du Canada sont diamétralement opposés – alors que le NPD est en forte baisse dans la métropole, le PVC est projeté à 11,2% d’appuis – plus de huit points au-dessus de son résultat de 2015.

Cette hausse encore très théorique dans les sondages pour le PVC ne se traduit pas encore en gain dans la projection de sièges. Les stratèges du PVC sauront-ils profiter de cette montée d’intentions de vote? Des votes éparpillés sur plusieurs circonscriptions ne sont généralement pas payants dans notre mode de scrutin actuel. Québec Solidaire est l’exemple d’un « petit parti » qui a compris comment apprivoiser le scrutin uninominal majoritaire à un tour: concentrer ses efforts d’abord dans une poignée de circonscriptions voisines dont la démographie lui est favorable, puis cibler des circonscriptions similaires afin d’accroître sa députation.

Si le Parti vert du Canada n’adopte pas une telle stratégie à temps pour l’automne prochain et ne vise qu’à améliorer son score au vote populaire, cette progression dans les sondages pourrait bien ne pas porter ses fruits.

Et si c’est le cas, la division du vote fera en sorte que « Montréal la libérale » demeurera, encore une fois, majoritairement rouge.