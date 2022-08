Naufrage libéral à l’horizon

Selon tous les indicateurs dont nous disposons présentement — intentions de vote, taux d’approbation du gouvernement, financement des partis, cote de popularité des chefs —, aucun des partis d’opposition n’est parvenu à percer l’armure de la Coalition Avenir Québec au cours des derniers mois en vue du scrutin du 3 octobre.

Or, malgré le fait qu’il serait facile de prédire une campagne électorale ennuyeuse et sans histoire (comme la campagne somnifère en Ontario ce printemps), l’issue de ces élections pourrait complètement — et radicalement — remodeler la dynamique de la politique québécoise pour des années, voire des décennies.

En effet, au cours de cette campagne qui débutera vraisemblablement le dimanche 28 août, certains des partis d’opposition pourraient jouer leur survie, rien de moins.

Par exemple : imaginez un scénario dans lequel le Parti québécois parviendrait à protéger ses acquis contre la tempête caquiste à l’horizon et à faire élire, disons, une demi-douzaine de députés à l’Assemblée nationale. Ce résultat aurait un effet totalement différent sur les troupes indépendantistes que si le PQ était virtuellement rayé de la carte. Dans un tel scénario, la reconstruction du PQ serait infiniment moins ardue que si tous ses acteurs principaux devaient participer aux débats publics à partir des gradins.

Quant au Parti conservateur du Québec, une réelle représentation élue dans le Salon bleu serait immensément bénéfique à la formation, à la fois pour sa visibilité, sa crédibilité et son financement. Si, par exemple, le chef Éric Duhaime devenait le premier député de l’Assemblée nationale élu sous la bannière conservatrice en près d’un siècle, cela pourrait accélérer la croissance de son mouvement en vue des élections de 2026. S’il est exclu de la législature cet automne, la pente sera bien plus abrupte.

Il ne faudrait pas sous-estimer l’importance de ce scrutin pour le Parti libéral du Québec. Le plus récent sondage Léger, publié au début d’août, a confirmé la tendance désastreuse des derniers mois. Même si certains électeurs libéraux se consoleront à l’idée que le PLQ se classe toujours au deuxième rang avec 18 % à l’échelle nationale, il se situe 26 points derrière la CAQ — à des années-lumière d’une possible victoire. Notamment parce que le PLQ n’attire plus les faveurs des francophones, qui représentent environ 82 % des électeurs québécois et 88 % des électeurs en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Les libéraux se retrouvent bons derniers avec l’appui de 10 % de ces électeurs, d’après les données du sondage Léger. C’est 40 points derrière la CAQ. Avec de tels chiffres, le PLQ serait rayé de la carte du Québec francophone.

Si tout ce qui reste du caucus libéral après le 3 octobre sont les secteurs anglophones et allophones de Montréal et de Laval, en plus de Pontiac en Outaouais, comment le PLQ pourra-t-il recruter des candidats francophones de qualité pour les élections de 2026 et au-delà ?

À lire aussi Où les partis sont-ils en danger ?

De plus, les sondages des derniers mois révèlent que les appuis au PLQ ont aussi glissé chez les électeurs non francophones. Alors que les données d’enquêtes d’opinion publique ont généralement accordé de 60 % à 70 % (et souvent plus) de ce vote au PLQ dans les dernières décennies, les plus récents chiffres de Léger placent plutôt le parti de Jean Lesage et Robert Bourassa à 46 % parmi les électeurs non francophones, un niveau historiquement bas. S’ils devaient bouder le PLQ à ce niveau cet automne, nous pourrions voir tomber quelques circonscriptions montréalaises longtemps considérées comme de réels bastions libéraux.

Malgré la prudence nécessaire avec ce sous-échantillon (seulement 146 répondants), il n’est pas hors normes par rapport à d’autres enquêtes des derniers mois dans lesquelles environ 50 % des non-francophones favorisaient les libéraux, là aussi loin des tendances historiques.

La cheffe du PLQ, Dominique Anglade, pourrait renverser la vapeur d’ici le scrutin du 3 octobre — rien n’est impossible —, mais les données dont nous disposons montrent que c’est peu probable. Seulement 9 % des électeurs la considèrent comme la meilleure candidate au poste de premier ministre (35 points derrière François Legault), et ce chiffre descend à 6 % auprès de la majorité francophone. La cheffe tire donc son parti vers le bas.

En fait, parmi les partisans actuels du PLQ, seulement 45 % disent qu’Anglade est la meilleure candidate au poste de premier ministre.

Le PLQ est un joueur actif de la joute politique québécoise depuis la Confédération. Dans sa longue histoire, le parti est passé au travers d’autres périodes creuses et s’en est toujours sorti. C’est peut-être pourquoi de nombreux électeurs québécois ne semblent pas se rendre compte de la menace qui plane sur lui présentement.

Les données sont là et tous les indicateurs sont au rouge (et pas un rouge libéral). S’il s’effondre autant que les sondages le laissent voir, le PLQ pourrait demeurer au tapis longtemps.