Ne pas perdre le vote !

J’ai bien envie de me citer. En éditorial au quotidien Le Devoir, j’ai déjà écrit : « L’existence de la démocratie doit-elle être confondue avec son exercice ? » J’expliquais que les électeurs et les élus ouvrent des brèches dans des systèmes autrement réservés aux experts et aux fonctionnaires qui ne rendent jamais de comptes aux citoyens.

Et je poursuivais : « La démocratie est d’abord un espace, un possible, qu’il appartient à chacun de remplir. » Perdre cet espace ne peut pas être anodin.

Cette réflexion remonte à 2003, à un moment où, déjà, l’abolition des élections scolaires faute d’électeurs pour s’en prévaloir était dans l’air.

La CAQ, nouveau parti, en fera une promesse dès 2012, promesse que le gouvernement de François Legault, élu en octobre 2018, concrétisera rapidement. Un an plus tard, le projet de loi était déposé, puis adopté sous le bâillon en février 2020, sous le feu de critiques extrêmement vives venant du milieu de l’éducation et de l’opposition.

De mon côté, je dois avouer que, depuis mon éditorial de novembre 2003, j’avais à mon tour glissé dans le camp des abolitionnistes. Je m’étais toujours fait un devoir d’aller voter aux élections scolaires, mais à quoi bon porter le flambeau quand vous êtes parmi les rares à le faire ?

Un an et demi plus tard, je m’aperçois que c’était là une erreur. Il n’y a plus de commissions scolaires, que des centres de services refermés sur eux-mêmes, où les parents ont certes une voix, mais elle n’est pas tournée vers la population. Il n’y a plus d’élus tenus de répondre aux questions des médias précisément parce qu’ils ont été élus ; plus de commissaires dissidents qui osaient faire entendre un autre son de cloche que le message bien huilé des services de communication.

L’école s’est ainsi coupée de la société, en se concentrant sur les intérêts de ses acteurs immédiats : employés, syndicats, parents. Pourtant, l’école forme des citoyens, donc nous concerne tous.

C’est cette erreur démocratique que j’ai en tête en constatant que les dernières élections municipales n’ont attiré que 38,7 % des électeurs partout au Québec — un véritable recul depuis 15 ans, alors que le taux de participation aux précédents scrutins était de l’ordre de 44 %.

Il est vrai que, même dans un passé plus lointain, les élections municipales n’ont jamais suscité de réel engouement. Les données sont disparates, mais on peut au moins s’arrêter au cas de Montréal — où 38,3 % des électeurs inscrits ont voté en 2021.

Une étude consacrée aux élections qui s’y sont tenues en 1982 (la dernière de Jean Drapeau, où le Rassemblement des citoyens de Montréal allait former l’opposition officielle avec son nouveau chef, et futur maire, Jean Doré) explique qu’au cours des 30 années précédentes, la moyenne de participation était de 46,5 %, avec des creux à moins de 40 % en 1966 et en 1974. Avec leur taux de 52 %, les élections de 1982 étaient apparues comme un grand succès. Il est bien de se rappeler que le bon vieux temps n’était pas fondamentalement différent !

Il y a néanmoins une distinction entre hier et aujourd’hui, et c’est l’époque. Même quand les Québécois ne participaient pas majoritairement aux élections municipales, ils votaient en foule pour envoyer des députés à l’Assemblée nationale. Pendant 70 ans, jusqu’en 2003, le taux de participation aux élections québécoises n’est jamais descendu sous la barre des 70 %, dépassant même souvent les 80 %.

On n’en est plus là : aux élections de 2018, seuls 66,45 % des électeurs ont voté. Tout comme seulement 62,4 % des Québécois ont participé aux élections fédérales de septembre dernier. Il y a là une dépolitisation tranquille, qu’on observe d’ailleurs dans d’autres pays.

Plusieurs cherchent des trucs pour ressusciter l’enthousiasme électoral, et le vote électronique fait partie des suggestions. Il me semble plutôt que c’est le sentiment d’appartenance qui a vraiment un effet.

On sait que les scrutins dans les petites villes attirent davantage les électeurs que ceux dans les très grandes (même si les petites villes sont paradoxalement le royaume des élus sans opposition). Dans les grandes villes, les différences entre les districts électoraux permettent aussi de distinguer les lieux d’enracinement de ceux de passage, où se retrouvent les immigrants fraîchement arrivés. À Montréal, cette année, le taux de participation varie de 29 % dans l’arrondissement de Saint-Laurent à 56 % dans l’arrondissement d’Outremont.

J’ai donc espoir que des élus dynamiques, issus d’une nouvelle génération, vont attirer l’attention un peu partout au Québec et susciter l’envie de s’intéresser à ce qui se passe dans sa rue, dans son quartier. Je crois davantage à cette stimulation démocratique qu’à la multiplication des moyens censés faciliter le vote.

Mais je m’interroge quand même : quand moins de 30 % des Lavallois vont voter, quand seulement le tiers des électeurs de Gatineau ou de Longueuil en font autant, s’agit-il d’un creux isolé ou d’une tendance ?

Et si la tendance se maintient, quel en sera le plancher ? Finira-t-on par atteindre un seuil qui fera dire que l’indifférence doit l’emporter sur l’électeur déterminé, que l’hôtel de ville doit se limiter à être un centre de services ?

Je m’engage pour ma part à rester la brèche qui laisse la porte de la démocratie ouverte.