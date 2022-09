François Legault n’était probablement pas désolé de voir Jean Charest se faire battre à plate couture, samedi, lors de l’annonce du gagnant de la course au leadership du Parti conservateur fédéral.

La perspective, s’il est réélu premier ministre le 3 octobre, de devoir composer avec M. Charest comme chef du Parti conservateur fédéral ne l’enchantait certainement pas. La dernière fois que les deux hommes se sont croisés sur la scène politique, c’était sur le plateau du débat des chefs des élections québécoises de 2012.

Le chef caquiste a tout de même accueilli avec une grande réserve l’entrée en scène dans le rôle de chef de l’opposition officielle à Ottawa du député Pierre Poilievre. Il faut dire que la donne a beaucoup changé depuis que François Legault a tenté de faire pencher la balance contre Justin Trudeau lors de la campagne fédérale de l’automne dernier. L’alignement des astres a assez bougé pour inciter le chef caquiste à la prudence.

C’est ainsi qu’en marge des félicitations d’usage, M. Legault a précisé qu’il ne connaissait pas suffisamment son nouvel interlocuteur fédéral pour le qualifier d’emblée d’allié pour le Québec dans ses revendications auprès d’Ottawa. Il y a néanmoins un certain nombre de choses que François Legault sait déjà et qui ne vont pas nécessairement dans le sens d’une collaboration de tous les instants.

Les prédécesseurs de Pierre Poilievre avaient tous deux juré, la main sur le cœur, qu’un gouvernement fédéral conservateur n’interviendrait jamais en appui aux contestations judiciaires de la loi 21.

Mais lorsque le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a annoncé en mai dernier que le gouvernement Trudeau accompagnerait les groupes qui contestent la loi 21 et la loi 96 en Cour suprême, M. Poilievre s’est rallié, quoique du bout des lèvres, à la position fédérale.

En débat avec ses rivaux le jour même de l’annonce du ministre de la Justice, il a affirmé que, comme premier ministre, il garderait le cap sur la décision d’intervenir. Cette position fait d’ailleurs davantage consensus dans les rangs du caucus conservateur du reste du Canada que la non-intervention prônée par les Scheer et O’Toole.

De plus, dans son discours de victoire, le nouveau chef du Parti conservateur s’est fait fort de militer pour la mise en chantier de nouveaux oléoducs et de ressusciter le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec. Pierre Poilievre entend également alléger toute la réglementation entourant l’approbation de ce type de projets et abroger le système de tarification du carbone mis en place par les libéraux.

En clair, un gouvernement Poilievre reviendrait aux politiques pro-pipelines pratiquées sous Stephen Harper. Au Québec, le seul parti à être partant pour ce genre d’approche est le Parti conservateur d’Éric Duhaime.

Ce n’est pas le seul dossier sur lequel la formation de M. Duhaime et l’équipe Poilievre sont sur la même longueur d’onde. Comme Éric Duhaime, Pierre Poilievre a appuyé les critiques des mesures sanitaires et des mandats vaccinaux mis en place par les provinces et par Ottawa pour gérer la pandémie de COVID-19. Il a d’ailleurs pactisé à visage découvert avec des ténors du convoi qui a occupé le centre-ville de la capitale fédérale l’hiver dernier.

L’appui au mouvement anti-mesures sanitaires que les deux chefs ont en partage a contribué puissamment à la victoire du camp Poilievre dans 72 des 78 circonscriptions du Québec samedi. Parmi les 25 000 membres recrutés par le vainqueur de la course conservatrice au Québec, bon nombre sont également membres du PCQ.

À l’instar du nouveau chef, certains de ces derniers n’ont d’ailleurs pas fait de quartier aux députés qui, tout en étant conservateurs, ont eu le malheur de soutenir Jean Charest dans sa campagne au leadership.

Sur le plateau de Radio-Canada samedi soir, le député de Richmond–Arthabaska, Alain Rayes, a relevé que les messages désobligeants ou même menaçants que lui avait valus, sur les médias sociaux, son appui à Jean Charest provenaient de gens qui s’identifiaient comme membres du Parti conservateur du Québec.

Parmi les défis qui attendent Pierre Poilievre, il y aura celui d’éviter une guerre fratricide entre ceux dont il a beaucoup exacerbé les passions pour se hisser au sommet de la pyramide conservatrice et un caucus québécois qui, à une exception près, ne l’a pas appuyé dans sa lutte pour devenir chef.

À cet égard, parmi les développements que surveillera François Legault avant de se faire une tête sur le nouveau chef conservateur, il y aura la sorte de liens que Pierre Poilievre décidera d’entretenir avec le PCQ.

Mais à l’inverse, dans les officines du nouveau chef conservateur, il s’en trouvera aussi pour se demander si l’appui actif d’Éric Duhaime et de ses troupes sur le terrain lors de la prochaine campagne fédérale ne vaudrait pas plus cher que la bénédiction — sans lendemain — de François Legault.