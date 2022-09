Si la tendance se maintient, environ 60 % des électeurs québécois seront mécontents, à divers degrés, du résultat du scrutin de lundi prochain. Ce chiffre correspond, en gros, à la proportion de la clientèle non caquiste au sein de l’électorat québécois.

Parmi ceux qui auront eu l’impression de jouer perdant le 3 octobre, certains seront tentés de déplorer la division du vote entre quatre partis d’opposition. D’autres encore voudront revenir à la charge pour réclamer un nouveau mode de scrutin moins susceptible de déformer la réalité du suffrage universel par rapport à la distribution des sièges.

Il est vrai qu’un mode de scrutin plus proportionnel donnerait des résultats plus fidèles à la diversité actuelle de l’offre politique québécoise. Un tel changement ouvrirait également la porte à plus de gouvernements de coalition ou encore à la mise à l’essai d’arrangements entre partis du genre de celui qui voit présentement le Nouveau Parti démocratique assurer la stabilité du gouvernement fédéral minoritaire de Justin Trudeau à Ottawa.

À la lumière de la respectable longueur d’avance de la Coalition Avenir Québec dans les intentions de vote, on peut croire que même si les élections avaient lieu selon un mode de scrutin plus proportionnel, François Legault et son équipe auraient toutes les chances d’être reportés au pouvoir. Mais dans un tel scénario, la CAQ réélue devrait sans doute composer avec au moins un autre parti pour faire avancer ses projets.

À Ottawa comme à Québec, la cause du changement du mode de scrutin a toujours été davantage l’apanage de partis identifiés à la gauche et de leurs militants. Le fait qu’à la Chambre des communes, le Parti conservateur fasse plus ou moins cavalier seul dans le créneau de droite y est pour beaucoup.

Mais ce n’est plus nécessairement le cas sur le front québécois. Dans les sondages sur les intentions de vote en vue du scrutin du 3 octobre, les deux formations les plus à droite — la CAQ et le Parti conservateur — ont la faveur d’une majorité d’électeurs.

Si la Coalition Avenir Québec au pouvoir devait se trouver un partenaire de danse sur les banquettes de l’opposition pour assurer la stabilité de son gouvernement, serait-elle plus apte à s’entendre avec le Parti conservateur qu’avec le Parti libéral (fédéraliste), Québec solidaire (gauchisant) ou encore le Parti québécois (souverainiste) ?

Ou peut-on imaginer un arrangement qui verrait les trois partis à la gauche de la CAQ réussir à mettre de côté leurs différences pour s’installer ensemble aux commandes ?

Ce sont des questions qui se poseraient certainement pendant la dernière semaine de la campagne si le scrutin de lundi avait lieu en vertu d’un système autre que le vote uninominal à un tour.

***

En attendant, trois des cinq chefs dans la présente campagne risquent de ne pas se retrouver à l’Assemblée nationale à la suite du vote.

Contrairement à celles du chef caquiste François Legault et du co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, les circonscriptions de la libérale Dominique Anglade, du péquiste Paul St-Pierre Plamondon et du conservateur Éric Duhaime ne sont pas jouées d’avance.

Pourtant, si la performance aux débats des chefs était garante d’un siège à l’Assemblée nationale, tous les protagonistes en lice auraient déjà gagné leurs épaulettes.

On peut aimer ou non leurs programmes respectifs, mais il n’y a pas, parmi les chefs des partis qui se font la lutte actuellement au Québec, de canard boiteux. En matière de leadership, la qualité et le calibre de la cuvée politique québécoise 2022, toutes tendances confondues, se comparent d’ailleurs plus qu’avantageusement à l’offre politique en cours dans des provinces comparables semblables comme l’Alberta ou l’Ontario.

***

Un mot en terminant sur la couverture, inédite, de la campagne. Au Canada, c’est la première fois que les médias assurent la même couverture électorale à cinq formations politiques.

Pour fins de comparaison, ce n’est pas parce qu’il y avait cinq partis en présence lors des plus récents scrutins fédéraux que le Parti vert ou encore le Bloc québécois ou même le NPD ont eu droit à la même couverture complète que le Parti libéral et le Parti conservateur.

Au Québec, c’est la position concurrentielle de QS et du PCQ par rapport aux formations plus traditionnelles comme le PLQ et le PQ qui a dicté une approche nettement plus égalitaire.

La décision de niveler le terrain médiatique dévolu aux cinq partis a-t-elle fait le jeu de la CAQ en facilitant la division du vote d’opposition ? Il en sera probablement question au moment de l’autopsie de la couverture de la campagne.

Selon moi, ce n’est pas tant la multiplication des options qui a compliqué la tâche de coaliser le vote d’opposition à la CAQ que l’absence d’un grand vent de changement au sein de l’électorat. Ça pourrait être bien différent la prochaine fois.

***

