Odeurs de fin de règne

En remaniant son conseil des ministres au milieu de l’été, Justin Trudeau voulait donner un second souffle à son gouvernement. C’est tout le contraire qui est arrivé.

Le rebrassage de cartes du premier ministre a confondu les observateurs. On a cherché, en vain, à en dégager un fil conducteur. Surtout qu’aucun coup de barre n’a ponctué la vingtaine de déplacements, souvent latéraux, auxquels a procédé le chef libéral.

À la fin de la dernière session parlementaire, le remplacement à la Sécurité publique du Torontois Marco Mendicino était écrit dans le ciel. Désigné par l’opposition conservatrice comme le maillon faible de la chaîne ministérielle, il se retrouvait dans une position intenable. Mais dans la mesure où Justin Trudeau a simplement ajouté le portefeuille de M. Mendicino aux responsabilités du ministre Dominic LeBlanc, il aurait pu effectuer ce changement sans bouger un seul autre pion.

Parmi la demi-douzaine de néophytes que le premier ministre a, par la même occasion, conviés à la table ministérielle, aucun ne s’imposait comme un choix particulièrement incontournable. Personne non plus — y compris le principal intéressé — n’avait vu venir le congédiement de l’ex-ministre de la Justice David Lametti ou encore la réaffectation de la ministre Anita Anand de la Défense nationale au Conseil du Trésor.

L’idée que Justin Trudeau n’est plus l’homme de la situation a fait du chemin au sein de ses troupes et dans les rangs des observateurs à la faveur du remaniement du Cabinet.

Cette dernière a d’ailleurs passé les premières semaines dans ses nouvelles fonctions à se défendre d’avoir été rétrogradée. Questionné au sujet de M. Lametti, le premier ministre s’est fendu de bons mots sur sa contribution au gouvernement !

On peut aussi s’interroger sur la pertinence de nommer comme leader parlementaire une ministre compétente, mais en instance de congé de maternité. Le rôle dont Karina Gould a hérité est particulièrement névralgique dans le contexte d’un mandat minoritaire.

Toujours est-il que, depuis le remaniement, les libéraux continuent à perdre des plumes dans les intentions de vote. Depuis la fin juin, le rapport de force entre le premier ministre et son adversaire numéro un, Pierre Poilievre, s’est inversé en faveur du chef conservateur.

Lorsque les Communes reprendront leurs travaux, à la mi-septembre, Justin Trudeau fera face pour la première fois à un chef de l’opposition officielle à qui les sondages donnent toutes les chances de lui ravir sa place.

Pour autant, la performance anémique du Parti libéral dans les intentions de vote n’est pas nécessairement le principal nuage à l’horizon pour Justin Trudeau.

Personne n’entrevoit d’élections fédérales avant, au plus tôt, le printemps 2024. Et si l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates tient la route au-delà du prochain budget, le Canada pourrait ne pas aller aux urnes avant deux ans. C’est l’équivalent d’une éternité en politique.

Mais c’est également suffisamment de temps pour changer de chef. Et l’idée que Justin Trudeau n’est plus l’homme de la situation a fait du chemin au sein de ses troupes et dans les rangs des observateurs à la faveur du remaniement du Cabinet.

Si le nouvel alignement libéral n’a pas impressionné l’électorat, il a démoralisé une partie du caucus libéral. Pour la première fois depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir en 2015, plusieurs députés, sous le couvert de l’anonymat, ont fait part de leurs états d’âme à des journalistes.

À leurs yeux, le premier ministre et sa garde rapprochée ont perdu le fil des événements et surtout les réflexes qui permettraient au Parti libéral de bien s’en tirer aux prochaines élections.

Il faut dire que, depuis le commencement de ce troisième mandat, l’équipe Trudeau n’en est pas à une erreur d’évaluation près. Dans le dossier de l’ingérence chinoise, le gouvernement libéral a passé la première moitié de l’année à se défendre et à se rattraper, faute d’avoir saisi rapidement la longévité de cet enjeu.

On a observé, depuis le début de l’été, le même décalage sur la question de la crise du logement.

Tandis que le chef conservateur Pierre Poilievre martèle ce thème depuis des mois, c’est seulement au moment de la retraite du nouveau Cabinet que le gouvernement libéral a tenté de reprendre l’initiative. On a alors assisté au lancement, dans un certain désordre, de ballons d’essai plus ou moins gonflés. Contrairement au dossier de la Chine, celui de la pénurie de logements abordables mobilise suffisamment d’électeurs pour coûter le pouvoir à Justin Trudeau. À condition, bien sûr, qu’il soit encore là au prochain scrutin.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’octobre 2023 de L’actualité.