On ne voulait pas de ces élections

Si Justin Trudeau avait pris la peine de prêter l’oreille à ce qui bruissait au Canada cet été, il en aurait facilement déduit que ça ne tentait à personne « qu’on parle de politique ou d’élections », selon l’expression qu’il a employée dans son discours de victoire.

À la mi-août, on avait la tête à la canicule, à la situation explosive en Afghanistan, à la pénurie de logements et de main-d’œuvre, au tremblement de terre en Haïti… Mais surtout, encore et toujours, à la COVID.

Au Québec, le premier ministre François Legault venait d’annoncer la mise en place d’un passeport vaccinal. En Alberta, le nombre de cas et d’hospitalisations bondissait. En Ontario, on était revenu au même nombre de cas qu’au début juin. Pour la Colombie-Britannique, on parlait de « flambée ».

Comment dès lors gérer la rentrée au travail, à l’école et le surcroît de travail dans les hôpitaux ? La question se posait d’un bout à l’autre du Canada, tant pour les individus que pour les instances chargées de ces responsabilités.

C’est pourquoi, au fond, le sondage le plus révélateur de ces élections fut celui publié en toute fin de campagne par l’institut Ipsos : à la veille de voter, 69 % des répondants estimaient que les élections n’auraient pas dû être déclenchées, un pourcentage que la campagne avait même fait augmenter ! Et 60 % des partisans libéraux pensaient la même chose.

Alors les électeurs ont déserté les urnes. Seuls les déconnectés de la réalité s’en étonneront — et on est souvent bien décollé du terrain une fois au pouvoir…

À l’heure où ces lignes sont écrites, Élections Canada nous informe que 58,5 % des citoyens sont allés voter, un pourcentage qui pourrait augmenter, dit-on. Mais soyons réalistes : pas tant ! Si, dans bien des circonscriptions, les files d’attente devant les bureaux de vote étaient tellement longues que des électeurs dûment inscrits sont retournés sur leurs pas, on peut être dubitatif quand Élections Canada dit compter sur les gens qui se sont inscrits le jour même du vote pour corriger à la hausse le taux de participation. Il n’a pas dû y en avoir des masses !

Il est donc possible que le scrutin de 2021 marque la participation au vote la plus faible de notre histoire moderne, déclassant le misérable taux de 58,8 % enregistré lors des élections d’octobre 2008.

Il est intéressant d’ailleurs de noter qu’à l’instar de Justin Trudeau, le premier ministre conservateur de l’époque, Stephen Harper, s’était fait tomber lui-même pour aller se chercher une majorité ; il était resté minoritaire. L’électorat n’aime décidément pas se faire bousculer par quelqu’un qui est déjà au pouvoir. D’ailleurs, les élections québécoises déclenchées la même année par le premier ministre Jean Charest, lui aussi minoritaire, seront tout autant boudées par la population. Seuls 57,4 % des gens iront voter, du jamais vu au Québec depuis 1927. Jean Charest obtiendra sa majorité de justesse.

Mais au-delà des records, on doit souligner à quel point on vote moins que jadis au fédéral. Il faut remonter à octobre 1993 pour trouver un taux de participation d’au moins 70 %.

Depuis, d’un scrutin à l’autre, en gros, un tiers des électeurs n’estiment pas pertinent d’aller voter. C’est beaucoup. Et ça devrait être un élément à considérer lorsque, faisant fi des élections à date fixe, un premier ministre décide de se lancer.

À côté du « est-ce bon pour moi, est-ce bon pour mon parti ? », il vient un temps où s’impose aussi « est-ce bon pour la population ? ». Du bel idéalisme démocratique ? Non, pas en temps de pandémie historique qui nous a sortis pour un bon moment, peut-être même pour de bon, de la « normalité » — celle qui veut qu’un gouvernement minoritaire ne puisse durer qu’un an et demi, deux ans au maximum.

Les populations sont devenues cyniques et individualistes. Ainsi va l’époque, ni le Québec ni le Canada n’y échappent, ce qui explique les baisses des taux de votation. Mais les citoyens ont aussi du bon sens et c’est le message qui a été envoyé en ces élections estivales.

Quand on a des préoccupations plus urgentes que les jeux partisans ; quand même la tenue du vote est compliquée par la pandémie (que symbolisaient bien ces millions de crayons pour voter aussitôt utilisés, aussitôt jetés) ; quand les partis n’ont rien de plus à promettre que deux ans plus tôt, la réponse des citoyens est limpide. Soit on reste à la maison, soit on vote comme la dernière fois.

Merci maintenant de nous laisser souffler.