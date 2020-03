Où est Stephen Harper ? On a besoin de lui !

Jusqu’à lundi soir 20 h, trois semaines après le début de la crise sanitaire qui frappe le Canada, l’ancien premier ministre Stephen Harper n’avait émis aucun message pour encourager ses concitoyens dans cette épreuve, remercier les travailleurs en première ligne ou inciter les Canadiens à respecter les consignes de la santé publique, notamment la distanciation physique. Rien.

Les 1,2 million d’abonnés à son compte Twitter avait eu droit à ses félicitations adressées à la nouvelle ambassadrice américaine au Canada, Kirsten Hillman, et à ses condoléances à la famille d’un ancien président du club de hockey des Flames de Calgary.

Congratulations @KirstenHillmanA on being appointed Canada’s permanent Ambassador to the United States. Kirsten’s exceptional leadership in the public service will serve Canada well during these challenging times. — Stephen Harper (@stephenharper) March 26, 2020

Saddened to learn of the passing of Ken King. A passionate Canadian, champion of our national sport and of the #Flames, Ken leaves behind an incredible legacy in the city of Calgary and Alberta. Laureen and I extend our heartfelt condolences to Marilyn and their loved ones. — Stephen Harper (@stephenharper) March 12, 2020



On aurait dit que la pandémie de COVID-19, sans précédent dans l’ère moderne, n’existait pas dans l’orbite de l’ancien chef conservateur.

Contrairement aux anciens présidents américains Barack Obama et George W. Bush, qui se sont adressés à leurs concitoyens depuis le début de la crise, notamment sur Twitter et Facebook, c’était silence radio chez Stephen Harper.

These are the burdens our medical heroes already face in NYC. It’s only going to get harder across the country. Another reason to maintain social distancing policies at least until we have comprehensive testing in place. Not just for our sake—for theirs. https://t.co/bwNXhOPMYs — Barack Obama (@BarackObama) March 25, 2020

Je ne le mentionne pas pour accabler Stephen Harper. Au contraire, on a besoin de lui ! De son expérience, puisqu’il a piloté le pays lors de la dernière récession, en 2008-2009. Mais surtout, on a besoin de son ascendant sur les électeurs conservateurs. L’heure est grave.

Lundi soir, j’ai donc appelé un proche de Stephen Harper pour comprendre les raisons de son mutisme depuis le début de la crise. Après être allée aux nouvelles, cette personne est revenue en disant que Stephen Harper est présent auprès de ses clients et de la communauté d’affaires un peu partout dans le monde. Il a aussi accepté de conseiller le premier ministre albertain Jason Kenney au sein du « Recovery Economic Council », mis sur pied pendant la crise.

Peu après mon coup de fil, Stephen Harper émettait son premier gazouillis en lien avec la crise, remerciant les vrais héros que sont les travailleurs sur la ligne de front. Un tweet bien apprécié, si l’on en juge par le nombre de « j’aime » et de retweets.

As we head into the third week of undertaking emergency measures to battle COVID-19, Laureen and I extend our heartfelt thanks to frontline healthcare and essential service professionals across Canada who are working tirelessly to support our communities; you are the real heroes! — Stephen Harper (@stephenharper) March 31, 2020

Ce qui confirme que l’ancien premier ministre a encore un large public. Bien des Canadiens respectent ou admirent Stephen Harper, qui a dirigé le pays pendant presque 10 ans, ce que peu de ses prédécesseurs ont accompli. Chez les électeurs conservateurs, il est devenu une figure mythique, ayant fusionné la droite canadienne, brisé le quasi-monopole libéral sur le pouvoir à Ottawa et construit une machine électorale compétitive. Il est le sage, l’oracle du mouvement conservateur canadien.

Cet ascendant a une grande valeur en temps de crise. Les gens sont attentifs. Ils écoutent. Ils sont prêts à suivre des leaders. Stephen Harper doit utiliser ce capital de respect pour le bien collectif — et pas seulement pour remercier les travailleurs de la santé, même si c’est important de le faire.

Stephen Harper doit inciter les Canadiens à respecter les consignes de la santé publique, montrer l’exemple, faire appel à leur devoir civique pour combattre l’épidémie.

Pourquoi ? Parce que les électeurs conservateurs sont surreprésentés parmi les sceptiques de la crise. Ils sont des centaines de milliers à croire que les autorités exagèrent l’urgence. Et par conséquent, ils respectent moins les consignes, ce qui peut mettre des gens à risque.

Dans son plus récent sondage, Angus Reid a tenté de savoir qui sont les 12 % de Canadiens qui jugent la crise exagérée — soit environ 4,4 millions de personnes. Ce sont davantage des hommes de plus de 35 ans… et des électeurs conservateurs dans une proportion de 64 %.

Par rapport à la taille de la population, les sceptiques du sérieux de la crise sont plus nombreux en Alberta et en Colombie-Britannique que dans les autres provinces. En chiffre absolu, ils se retrouvent toutefois en plus grand nombre en Ontario, la province la plus populeuse (37 % des sceptiques du pays).

Or, ces sceptiques de la crise font moins attention aux risques de contagion. Ils suivent moins les consignes de base de la santé publique (se laver les mains plus souvent, respecter la distanciation physique, etc.) comparativement à ceux qui estiment que la crise est importante.

Les frontières ne laissent plus entrer de voyageurs étrangers, les commerces non essentiels sont fermés, les gens sont confinés à la maison… Le premier ministre Justin Trudeau s’adresse aux Canadiens chaque jour, tout comme les premiers ministres de toutes les provinces. Les publicités de la santé publique tournent en boucle à la radio, à la télé et sur Internet à la grandeur du pays. Difficile d’insister davantage.

Et pourtant, cela ne convainc pas ces Canadiens qui affirment encore que c’est une crise exagérée. Comment leur parler ? Les rejoindre ? Est-ce que Stephen Harper pourrait faire une grande différence en interpellant les électeurs conservateurs ? Je ne sais pas.

Mais en temps de crise, on se serre les coudes et on parle à son monde dans la mesure du possible. À cette étape de l’urgence sanitaire, tous les gestes comptent. Même les plus petits. Même les simples messages sur les réseaux sociaux. Y compris ceux d’un ancien premier ministre conservateur qui bénéficie d’une grande sympathie auprès d’un public à rejoindre impérativement.

