Où les partis sont-ils en danger ?

Québec solidaire

Circonscriptions présentement détenues qui sont en danger : Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Jean-Lesage, Sherbrooke

Québec solidaire avait causé la surprise en 2018 en remportant 10 sièges, soit le triple de son caucus au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale. À l’exception de la circonscription de Maurice-Richard (à Montréal), la formation de gauche avait fait des gains partout où elle était projetée comme ayant des chances de l’emporter. En d’autres termes, en 2018, QS avait atteint son plafond.

Pour la première fois de son histoire, Québec solidaire devra donc jouer à la défense cet automne, car des circonscriptions remportées en 2018 pourraient être en danger (le parti n’a, à ce jour, jamais perdu un siège qu’il a gagné !).

Dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien avait surpris tout le monde en sortant victorieuse avec seulement 32 % des suffrages, récoltant à peine 506 voix de plus que le candidat caquiste. Or, avec l’effondrement du vote péquiste et du vote libéral francophone, on prévoit un vote moins divisé cet automne dans cette circonscription. Étant donné la force de la CAQ auprès de l’électorat francophone, Mme Lessard-Therrien aura besoin d’une participation exceptionnelle des électeurs afin de répéter l’exploit. Par ailleurs, est-ce que les récentes révélations sur les émissions nocives de la Fonderie Horne (ainsi que les réactions de la CAQ et de la santé publique dans ce dossier) influenceront le résultat du scrutin dans cette région ressource ? Il faudra certainement suivre celle-ci de près au cours de la campagne.

De son côté, le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, pourrait profiter de la division du vote, car les projections nous montrent que le Parti conservateur d’Éric Duhaime a quelque peu érodé les appuis à la CAQ dans la région de Québec (en fait, selon les derniers chiffres connus, la Capitale-Nationale est la seule région où la CAQ aurait perdu du terrain par rapport à son résultat de 2018). Zanetti était sorti vainqueur d’une chaude lutte aux dernières élections, l’emportant par 699 voix devant la candidate caquiste de l’époque.

En Estrie, la députée Christine Labrie conservera-t-elle la circonscription de Sherbrooke pour Québec solidaire ? En 2018, la CAQ avait balayé la région entière à l’exception de Sherbrooke, où l’électorat étudiant avait assurément aidé QS à remporter un vote hautement divisé (Mme Labrie avait obtenu 34 % des suffrages). Pour le scrutin de cet automne, la CAQ a recruté l’ancienne députée bloquiste (et ex-mairesse de Longueuil) Caroline St-Hilaire afin de ravir ce siège à QS. Notons par ailleurs que Sherbrooke est une circonscription volatile : après avoir élu Jean Charest de 1998 à 2008, elle est passée au PQ en 2012, puis au PLQ en 2014, et finalement à QS en 2018.