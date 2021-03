Pas d’élections fédérales ce printemps. Rendez-vous cet été ?

Le premier ministre Justin Trudeau et sa garde rapprochée viennent de trancher : les Canadiens n’iront pas aux urnes ce printemps. L’idée de déclencher une campagne électorale après le dépôt du budget, le 19 avril, pour un vote qui aurait eu lieu en juin, a longtemps circulé. Ce scénario avait même la faveur du premier ministre jusqu’à récemment.

Mais tout a changé en une dizaine de jours.

La réunion virtuelle du caucus des députés libéraux, le 24 mars dernier, a scellé le sort d’une élection générale fédérale ce printemps : elle n’aura pas lieu. Lors de cette rencontre, le chef du Parti libéral du Canada (PLC) a clairement signifié à ses troupes qu’à moins d’une volonté concertée des partis d’opposition de renverser son gouvernement minoritaire, le scénario d’un déclenchement hâtif n’est plus sur la table. Le premier ministre n’ira pas voir le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui occupe le rôle de gouverneur général en attendant le remplacement de Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le Parlement.

Et puisque les trois partis d’opposition principaux ont déjà signifié ne pas souhaiter d’élections à court terme, tout indique que la menace électorale est écartée pour ce printemps.

Qu’est-ce qui a fait changer d’idée le premier ministre ? L’évolution de la pandémie.

L’intention derrière le scénario printanier était de profiter d’une campagne de vaccination qui s’accélère, grâce à un approvisionnement en vaccin plus stable — même l’administration Biden y mettait du sien en envoyant des doses au Canada — pour convoquer les Canadiens aux urnes et demander un nouveau mandat majoritaire pour gérer la reprise économique. Le budget à venir, doté d’une enveloppe de 70 à 100 milliards de dollars sur trois ans pour un plan de relance économique, devait servir de rampe de lancement électoral.

Or, les variants du virus ont commencé à faire leurs effets. La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et maintenant le Québec sont entrés dans une troisième vague dans les derniers jours. En Ontario, le principal conseiller scientifique du gouvernement provincial a qualifié la situation d’incontrôlable, lundi. Le nombre de cas grimpe et les hospitalisations également. « Il est tout simplement impossible de prédire à quoi va ressembler l’épidémie dans les prochaines semaines. Convoquer les Canadiens aux urnes serait irresponsable », m’a dit une source libérale haut placée.

Comment faire campagne en toute sécurité dans les plus importantes provinces, alors que les autorités sanitaires affrontent une nouvelle vague de contamination dont l’ampleur est difficile à cerner ? Les rassemblements politiques, même en petits groupes, n’auraient pas été permis. Qui souhaite voir des bénévoles inconnus faire du porte-à-porte avec un virus qui circule davantage ? Bien des gens auraient été craintifs d’aller voter sans avoir été vaccinés avec les deux doses… Ainsi de suite.

De plus, des retards dans l’approvisionnement des vaccins sont toujours possibles, ce qui serait fâcheux en pleine campagne électorale, et les écueils vécus par le vaccin d’AstraZeneca rappellent que la lutte à la pandémie peut encore prendre des tournures imprévisibles.

Les sondages n’ont joué aucun rôle dans cette décision, puisqu’ils sont largement favorables aux troupes de Justin Trudeau depuis quelques semaines.

Le coup de sonde Nanos de mardi matin accorde 39 % des intentions de vote au Parti libéral du Canada, 27 % au Parti conservateur, 17 % au NPD, 8 % au Parti vert du Canada et 2 % au Parti populaire de Maxime Bernier. Au Québec, les libéraux mèneraient par 19 points (43 % pour le PLC, 24 % pour le Bloc, 12 % pour le NPD, 10 % pour le PCC et 9 % pour les verts). En Ontario, le PLC devance le PCC par 18 points (48 % à 30 %).

Les sondages de Léger vont dans le même sens, malgré un écart un peu moins prononcé entre les partis.

Depuis le début de la pandémie, les électeurs des quatre provinces qui ont vécu une campagne électorale ont réélu le gouvernement sortant avec une avance plus confortable que la précédente. Trois gouvernements minoritaires (Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique) ont décroché une majorité.

Partie remise en août ?

Est-ce à dire que les Canadiens n’iront pas aux urnes avant l’automne ou même l’année prochaine ? Non, pas nécessairement. La prochaine fenêtre de déclenchement est déjà identifiée : à la mi-août. Le vote aurait lieu en septembre, après la fête du Travail, me confie des sources près du premier ministre.

Des députés et ministres estiment que ce moment serait plus propice à une campagne électorale, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, tous les adultes canadiens qui le souhaitent devraient avoir reçu leur première dose de vaccin et les groupes vulnérables, leur deuxième. Si l’approvisionnement en vaccins se déroule comme prévu, la fin de l’opération de vaccination au pays pourrait même être annoncée en pleine campagne électorale, quelques jours avant le vote.

Aussi, le virus se transmet moins bien pendant l’été, avec la chaleur et la multiplication des activités extérieures. La troisième vague aura pris fin, ce qui facilitera les petits rassemblements politiques et le porte-à-porte.

Finalement, un facteur important pour un parti politique qui cherche à se faire réélire : l’ambiance générale sera meilleure. Les Canadiens, vaccinés, reposés par les vacances, seront de meilleure humeur en se rendant aux urnes. Ils auront vu davantage leurs amis et familles pendant l’été. Il fera beau. La confiance envers l’avenir sera au sommet. L’atmosphère morose actuelle, alors que le printemps s’annonce encore long, sera du passé, souhaitent les stratèges libéraux.

Les conseillers conservateurs d’Erin O’Toole souhaitent au contraire que ce changement d’humeur amène les Canadiens à souhaiter également du changement politique pour s’occuper de la relance économique. Les proches de Justin Trudeau font le pari inverse : les Canadiens voudront revenir à la normale au plus vite, ce qui les amènera à réélire le gouvernement sortant.

Deux visions intéressantes qui seront mises à l’épreuve quelque part vers la fin de l’été, si le scénario qui circule actuellement dans l’entourage de Justin Trudeau se concrétise.